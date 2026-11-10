KYK BURSU ÖDEME TAKVİMİ 2026: KYK ilk burs ödemesi ne zaman, toplu mu yatacak? T.C kimlik numarası ile KYK bursu ayın kaçında yatıyor?
2026-2027 eğitim öğretim döneminde KYK bursu ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler, sonuçların açıklanmasının ardından gözlerini ödeme takvimine çevirdi. Üniversite öğrencilerinin eğitim masraflarına katkı sağlayan burs ve kredi desteğinde ilk ödemelerin hangi tarihte hesaplara aktarılacağı merak konusu oldu. Ödeme sürecinin başlayabilmesi için hak sahiplerinin e-Devlet üzerinden taahhütname onayını belirtilen tarihler içerisinde gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu işlemi süresi içinde tamamlamayan öğrenciler ise burs veya kredi alma hakkını kaybedebilecek. Peki, 2026 KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman başlayacak? İlk ödeme hangi tarihte yapılacak? İşte öğrencilerin merakla beklediği ödeme sürecine ilişkin ayrıntılar...
KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte binlerce üniversite öğrencisi, ilk ödeme için geri sayıma geçti. Eğitim hayatını maddi açıdan desteklemek isteyen öğrenciler, hak kazandıkları ödemelerin hesaplarına ne zaman aktarılacağını araştırırken taahhütname onay süreci de önem kazandı. Burs veya kredi almaya hak kazananların ödemelerden yararlanabilmesi için e-Devlet üzerinden gerekli onayı süresi içerisinde vermesi şartı bulunuyor. Belirlenen tarihe kadar işlemini tamamlamayan adaylar destek hakkını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak. Peki, 2026 KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman, hangi gün hesaplara yatırılacak? İlk ödeme için tarih belli oldu mu? İşte öğrencilerin beklediği ödeme takvimine ilişkin detaylar...
2026 KYK İLK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri, eğitim öğretim yılının başladığı Ekim ayı esas alınarak hesaplanıyor. Ancak başvuru sonuçlarının duyurulması, taahhütname onaylarının tamamlanması ve diğer işlemler nedeniyle ilk ödemeler ilerleyen aylara sarkabiliyor.
Bu süreçte öğrencilerin ilk burs ve kredi ödemelerini Ocak ayında almaları bekleniyor. Ödeme takvimi ve kesin tarihler ise Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak resmi duyuruyla netleşecek.
KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ TOPLU MU YATACAK?
2026 KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının Kasım ayında açıklanması nedeniyle öğrencilerin ilk ödemeleri Ekim ayında hesaplarına yatırılmadı. Başvuru ve taahhütname işlemlerinin tamamlanmasının ardından burs ve kredi ödemelerinin Ocak ayında başlaması bekleniyor.
Bu durumda öğrencilerin ekim, kasım ve aralık aylarına ait burs ve kredi tutarlarını toplu olarak alabileceği öngörülüyor. Ancak ilk ödemelerin hangi tarihte yapılacağı ve kaç aylık tutarın birlikte yatırılacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.
KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ AYIN KAÇINDA YATIRILIYOR?
KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre belirlenen tarihlerde banka hesaplarına aktarılıyor. Her ay düzenli olarak uygulanan ödeme takviminde, kimlik numarasının son hanesi esas alınıyor. Buna göre burs ve kredi ödemeleri ayın 6'sı ile 10'u arasında gerçekleştiriliyor.
T.C. kimlik numarasının son hanesine göre KYK ödeme günleri:
- 0 ile bitenler: Her ayın 6'sında
- 2 ile bitenler: Her ayın 7'sinde
- 4 ile bitenler: Her ayın 8'inde
- 6 ile bitenler: Her ayın 9'unda
- 8 ile bitenler: Her ayın 10'unda
KYK BURS VE KREDİ TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?
KYK bursu veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin, ödemelerden yararlanabilmek için taahhütname onayını tamamlaması gerekiyor. Bu işlem, e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Belirlenen süre içinde taahhütnamesini onaylamayan öğrenciler, burs veya kredi hakkından vazgeçmiş sayılıyor.
KYK taahhütname onayı için izlenmesi gereken adımlar şöyle:
1. e-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve şifreyle giriş yapın.
2. Arama bölümüne “Burs/Kredi Taahhütnamesi Onay İşlemleri” yazın.
3. Gençlik ve Spor Bakanlığına ait ilgili hizmeti açın.
4. Burs veya kredi bilgilerinizi ve taahhütname koşullarını inceleyin.
5. Ekrandaki yönlendirmeleri takip ederek onay işlemini tamamlayın.
6. İşlemin başarıyla gerçekleştiğini kontrol edin.
18 yaşından küçük öğrencilerde önce anne veya babanın e-Devlet üzerinden veli onayı vermesi, ardından öğrencinin kendi hesabından taahhütnameyi onaylaması gerekiyor. Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için ayrıca kefaletname işlemi de gerekebiliyor.
KYK BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ NE KADAR?
2026 yılı boyunca üniversite öğrencilerine sağlanan KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri, eğitim seviyelerine göre farklılık gösteriyor. Mevcut ödeme tutarları şu şekilde:
- Lisans öğrencileri: 4.000 TL
- Yüksek lisans öğrencileri: 8.000 TL
- Doktora öğrencileri: 12.000 TL
KYK burs ve kredi miktarlarının Ocak 2027'de yapılacak zamla birlikte yeniden belirlenmesi bekleniyor. Yeni tutarlar, yapılacak resmi açıklamanın ardından netleşecek.