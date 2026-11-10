KYK BURSU ÖDEME TAKVİMİ 2026: KYK ilk burs ödemesi ne zaman, toplu mu yatacak? T.C kimlik numarası ile KYK bursu ayın kaçında yatıyor?

KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte binlerce üniversite öğrencisi, ilk ödeme için geri sayıma geçti. Eğitim hayatını maddi açıdan desteklemek isteyen öğrenciler, hak kazandıkları ödemelerin hesaplarına ne zaman aktarılacağını araştırırken taahhütname onay süreci de önem kazandı. Burs veya kredi almaya hak kazananların ödemelerden yararlanabilmesi için e-Devlet üzerinden gerekli onayı süresi içerisinde vermesi şartı bulunuyor. Belirlenen tarihe kadar işlemini tamamlamayan adaylar destek hakkını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak. Peki, 2026 KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman, hangi gün hesaplara yatırılacak? İlk ödeme için tarih belli oldu mu? İşte öğrencilerin beklediği ödeme takvimine ilişkin detaylar...