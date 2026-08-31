KYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026-2027 KYK yurt başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?
2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvuruları tamamlandı. GSB tarafından alınan KYK yurt başvuruları 25 Ağustos 2026 tarihinde başladı ve 29 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59'da sona erdi. Başvuruların tamamlanmasının ardından üniversite öğrencileri KYK yurt sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. . Peki, KYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026-2027 KYK yurt başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, GSB KYK yurt sonuçları hakkında merak edilenler...
2026-2027 KYK yurt başvuruları için öğrencilerin heyecanlı bekleyişi başladı. GSB'nin resmi duyurusuna göre yurt başvuruları 29 Ağustos saat 23.59 itibarıyla tamamlandı ve başvuru sürecinin ardından değerlendirme aşamasına geçilecek. Başvurular öğrencilerin sosyal ve ekonomik durumları ile başarı kriterleri dikkate alınarak değerlendirilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler KYK yurt yerleştirme sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. Peki, KYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026-2027 KYK yurt başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, KYK yurt sonuçları için takip edilmesi gereken ekran ve GSB'den yapılan açıklamalar...
KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. GSB tarafından yapılan resmi açıklamada 25 Ağustos'ta başlayan yurt başvurularının 29 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59'a kadar devam edeceği belirtilmişti. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınacak.
KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK yurt sonuçları için henüz resmi bir tarih açıklanmadı. Başvuruların sona ermesinin ardından öğrencilerin verdiği bilgilerin değerlendirilmesi ve yerleştirme işlemlerinin tamamlanması bekleniyor.
GSB, başvuruların 12 farklı kamu kurum ve kuruluşuyla koordineli şekilde değerlendirileceğini açıkladı. Yerleştirme sürecinde ailenin gelir durumu, sosyal durum ve başarı kriterleri dikkate alınacak.
2026-2027 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERDİ?
2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvuruları 25 Ağustos 2026 Salı günü başladı. Öğrenciler başvurularını e-Devlet üzerinden yaptı.
Başvurular için son tarih ise 29 Ağustos 2026 Cumartesi saat 23.59 olarak belirlendi. Öğrenciler son güne kadar başvuru bilgilerini güncelleyebildi.
KYK YURT SONUÇLARI NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLİR?
KYK yurt sonuçları açıklandığında öğrenciler sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. Öğrencilerin sonuç ekranına T.C. kimlik numarası ve e-Devlet giriş bilgileriyle ulaşması bekleniyor.
Sonuçlar açıklandığında öğrenciler yurda yerleşip yerleşmediklerini, yerleştirildikleri yurdu ve kayıt sürecine ilişkin bilgileri sonuç ekranından görebilecek.
KYK YURT BAŞVURULARI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?
GSB'nin açıklamasına göre KYK yurt başvuruları 12 farklı kamu kurum ve kuruluşuyla koordineli olarak değerlendirilecek. Başvuru sırasında öğrencilerin sosyal ve ekonomik durumlarına ilişkin beyanları alınırken, bu bilgiler ilgili kurumların verileriyle kontrol edilecek.
Değerlendirme sürecinde ailenin gelir durumu, sosyal durum ve başarı kriterleri dikkate alınacak. Öğrencilerin beyanlarının incelenmesinin ardından yurt yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecek.