2026-2027 KYK yurt başvuruları için öğrencilerin heyecanlı bekleyişi başladı. GSB'nin resmi duyurusuna göre yurt başvuruları 29 Ağustos saat 23.59 itibarıyla tamamlandı ve başvuru sürecinin ardından değerlendirme aşamasına geçilecek. Başvurular öğrencilerin sosyal ve ekonomik durumları ile başarı kriterleri dikkate alınarak değerlendirilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler KYK yurt yerleştirme sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. Peki, KYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026-2027 KYK yurt başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, KYK yurt sonuçları için takip edilmesi gereken ekran ve GSB'den yapılan açıklamalar...