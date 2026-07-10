LGS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN (www.meb.gov.tr || 2026 LGS sonucuna nasıl / nereden bakılır? TC Kimlik No ve Okul No ile sorgula

LGS sonuçları geçtiğimiz 13 Haziran Cumartesi günü yapılan sınavın ardından tercih yapacak öğrenciler tarafından "LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki LGS sonuçlarının ilan tarihi Milli Eğitim Bakanlığın tarafından ilan edildi. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? sorgulayanlar için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte TC Kimlik No ve Okul No ile 2026 LGS sonuç sorgulama ekranı ve tarihi...