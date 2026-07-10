LGS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN (www.meb.gov.tr || 2026 LGS sonucuna nasıl / nereden bakılır? TC Kimlik No ve Okul No ile sorgula
LGS sonuçları nereden, nasıl sorgulanır? 2026 LGS sonuçları www.meb.gov.tr adresi üzerinden bugün açıklanacak. Sonuçların ilanı öncesinde 13 Haziran günü sınava giren öğrenciler merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Özellikle "TC No ile LGS sonuçları nasıl bakılır?" ve "Okul no ile LGS sonucu nereden bakılır?" sorularının cevabı en çok merak edilenler arasında ilk sırlarda yer alıyor. Sorgulayanlar için ayrıntıları haberimimizde derledik. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte www.meb.gov.tr 2026 LGS sonuç ekranı...
LGS sonuçları geçtiğimiz 13 Haziran Cumartesi günü yapılan sınavın ardından tercih yapacak öğrenciler tarafından "LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki LGS sonuçlarının ilan tarihi Milli Eğitim Bakanlığın tarafından ilan edildi. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? sorgulayanlar için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte TC Kimlik No ve Okul No ile 2026 LGS sonuç sorgulama ekranı ve tarihi...
2026 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
2026 LGS sonuçlarının 10 Temmuz 2026 Cuma yani bugün açıklanacak. Ancak LGS sonuçlarının açıklanacağı saat henüz net olarak bilinmiyor.
Geçen yıl hatırlanacağı üzere LGS sonuçları 11 Temmuz Cuma günü saat 10.00'da açıklanmıştı. Bu yıl da sonuçların saat 10.00'da açıklanması beklniyor.
LGS SONUÇLARI NASIL BAKILIR?
LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sınav sonuçlarına bakmak öğrenmek oldukça basit ve hızlı bir işlemdir. Sonuçlar açıklandığında Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi platformları üzerinden TC kimlik numaranızla sorgulama yapabilirsiniz.
Adım Adım LGS Sonuç Bakma Formülü
1.Resmi Sitelere Giriş Yapın:
Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sonuç açıklama sayfaları olan meb.gov.tr veya sonuclar.meb.gov.tr adreslerinden birini tarayıcınızda açın.
2.Gerekli Bilgileri Doldurun:Kimlik Doğrulama.
Karşınıza çıkan sorgulama ekranında sizden istenen T.C. Kimlik Numarası, Doğum Tarihi ve ekranda görünün güvenlik kodunu (rakam/harf) eksiksiz bir şekilde girin.
3.Sonuç Belgesini Görüntüleyin:Sorgulama Paneli.
Bilgileri girdikten sonra "Sorgula" veya "Gönder" butonuna tıklayarak LGS sonuç belgenize (merkezi sınav puanınız, genel ve il yüzdelik dilimleriniz) ulaşın.
Önemli Not: Sınav sonuç belgesi öğrencilerin adreslerine basılı evrak (posta) olarak gönderilmez. MEB'in internet sitelerinde ilan edilen sonuçlar resmi tebliğ niteliğindedir.
Sonuç belgenizde hem alt testlerdeki (Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi vb.) doğru-yanlış sayılarınızı hem de asıl tercih döneminde kullanacağınız genel yüzdelik dilim ve il yüzdelik dilim bilgilerinizi görebilirsiniz.
LGS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
10 Temmuz’da açıklanması beklenen LGS sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmî internet adresi üzerinden erişime açılacak. Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ile birlikte sisteme giriş yaparak öğrenebilecek. Sonuçların ilan edilmesinin ardından tercih süreci başlayacak ve öğrenciler lise yerleştirme işlemlerini yine MEB tarafından yayımlanacak takvim doğrultusunda gerçekleştirecek.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
LGS kapsamında tercih sürecinin 13-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirileceği öngörülüyor. Öğrenciler bu tarihlerde lise tercihlerini tamamlayarak yerleştirme sürecine dahil olacak.
Yerleştirme sonuçlarının ve boş kalan kontenjanların ise 5 Ağustos’ta açıklanması bekleniyor. Bu duyurunun ardından yerleşemeyen adaylar için nakil süreci başlayacak.
Yerleştirmeye esas birinci ve ikinci nakil başvuruları ile sonuçlarının 5-14 Ağustos tarihleri arasında tamamlanacağı ifade ediliyor. Bu süreçte öğrenciler, tercihlerini güncelleyerek daha uygun okullara yerleşme şansı elde edebilecek.