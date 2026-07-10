LGS TABAN PUANLARI 2026 | LGS taban puanları açıklandı mı? LGS Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları listesi

LGS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2026 yılı lise tercih sürecinde yol gösterici olacak taban puanlar ve yüzdelik dilimler henüz resmi olarak yayımlanmış değil. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler e-Okul sistemine çevrilirken, adaylar bu verilerin kısa süre içinde erişime açılmasını bekliyor. Ancak e-Okul üzerinden “Okul Nakil Boş Kontenjan ve Taban Puanı Bilgileri” ekranına giren öğrenci ve veliler, sistemde şu uyarıyla karşılaşıyor: “Ortaöğretim kurumları nakil başvuruları, nakil onay günü, nakil kabul işlemleri yapılacağından dolayı kapatılmıştır.”

Tercih dönemine hazırlanan öğrenciler, 13-24 Temmuz tarihleri arasında oluşturacakları listelerde geçen yılın (2025) taban puanları ve yüzdelik dilimlerini referans alacak. 2026 yılına ait kesin taban puanlar ve başarı sıralamaları ise ancak 5 Ağustos’ta açıklanacak yerleştirme sonuçlarının ardından netlik kazanacak.