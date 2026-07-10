LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

LGS tercih ve yerleştirme sürecinin ardından merkezi sınav puanı ya da yerel yerleştirme sistemiyle bir liseye yerleşen öğrencilerin kayıt işlemleri, sonuçların açıklanmasıyla birlikte MEB sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilecek. Ancak öğrencilerin, yerleştirildikleri okulla iletişime geçerek ya da okula giderek kayıt sürecine ilişkin gerekli adımları tamamlaması bekleniyor.