LİSE KAYITLARI 2026 NE ZAMAN? LGS yerleştirme kayıt tarihleri ile lise kayıtları ne zaman başlayacak, hangi tarihler arasında yapılacak?
LGS'de sonuçların açıklanmasına kısa süre kala öğrenciler ve aileleri, yerleştirme sonrasında başlayacak lise kayıt işlemlerine odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığının duyuracağı takvim doğrultusunda adayların yerleştiği okullar belli olacak ve kayıt süreci resmen başlayacak. Bu aşamada kayıtların hangi tarihlerde gerçekleştirileceği, işlemlerin otomatik olarak mı yoksa okul müdürlükleri üzerinden mi yapılacağı ve ek belge gerekip gerekmediği araştırılıyor. Peki, 2026 lise kayıtları ne zaman başlayacak, kayıt sırasında hangi belgeler talep edilecek? İşte MEB'in lise kayıt sürecine ilişkin merak edilen ayrıntılar...
LGS 2026 sonuçlarının açıklanmasına yaklaşılırken öğrenciler ve veliler, tercihlerin ardından başlayacak lise kayıt dönemini araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığının yayımlayacağı yerleştirme sonuçlarıyla adayların eğitim göreceği okullar belli olacak. Ardından kayıt takvimi, başvuru yöntemi ve okul yönetimlerinin isteyebileceği belgeler gündeme gelecek. Peki, 2026 lise kayıtları ne zaman yapılacak, kayıt işlemleri otomatik olarak mı gerçekleştirilecek ve öğrencilerden hangi evraklar istenecek? İşte lise kayıt sürecine dair öne çıkan bilgiler...
LGS 2026 TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
LGS kapsamında yapılan merkezî sınavın sonuçları 10 Temmuz 2026’da öğrencilerin erişimine açılacak. Aynı gün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak. Kılavuzun açıklanmasıyla birlikte lise tercih dönemi resmen başlayacak.
LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
LGS tercih ve yerleştirme sürecinin ardından merkezi sınav puanı ya da yerel yerleştirme sistemiyle bir liseye yerleşen öğrencilerin kayıt işlemleri, sonuçların açıklanmasıyla birlikte MEB sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilecek. Ancak öğrencilerin, yerleştirildikleri okulla iletişime geçerek ya da okula giderek kayıt sürecine ilişkin gerekli adımları tamamlaması bekleniyor.