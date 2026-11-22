Marsilya - Le Mans maçı canlı izle: Marsilya - Le Mans maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Marsilya - Le Mans maçı canlı yayında ekrana gelecek. Fransa Ligue 1'de 11. hafta, Marsilya ile Le Mans arasında oynanacak kritik karşılaşmayla sürüyor. Milli aranın sona ermesiyle birlikte yeniden lig mücadelesine dönecek iki ekip, sahaya birbirinden farklı beklenti ve hedeflerle çıkacak. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler için Marsilya - Le Mans maçı canlı yayın kanalı detayı belli oldu. Peki Marsilya - Le Mans maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Marsilya - Le Mans maçı için heyecan dorukta. Orange Vélodrome'da oynanacak mücadele, Türkiye'deki yayın kanalı ve saati belli oldu. Futbolseverler, heyecan dolu mücadele için "Marsilya - Le Mans maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. İşte Marsilya - Le Mans maçının canlı yayın bilgileri ve karşılaşmaya dair merak edilen detaylar.
MARSİLYA - LE MANS MAÇI CANLI HANGİ KANALDA?
Marsilya ile Le Mans arasındaki Ligue 1 karşılaşması, Türkiye'de beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.
MARSİLYA - LE MANS MAÇI SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
Marsilya-Le Mans maçı, 22 Kasım 2026 Pazar günü saat 22.45'te başlayacak.
Muhtemel ilk 11'ler
Marsilya
Jeffrey de Lange, CJ Egan-Riley, Tochukwu Nnadi, Nayef Aguerd, Ulisses Garcia, Pierre-Emile Højbjerg, Himad Abdelli, Timothy Weah, Amine Harit, Igor Paixão, Amine Gouiri.
Le Mans
Nicolas Kocik, Harold Voyer, Samuel Yohou, Lucas Buadés, Lucas Calodat, Lucas Bretelle, Daouda Traore, Rayan Bamba, Jean Vercruysse, Louis Mafouta, Dame Gueye.
Not: Bunlar maç öncesinde açıklanan muhtemel kadrolardır