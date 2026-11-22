Başak Gürkan cinayetinde kayınpedere ağır müebbet istendi!

Boşanma aşamasında olduğu eşi Barış Arslan ve kayınpederi Kudret Arslan tarafından öldürülen Başak Gürkan'ın cinayetine ilişkin davada esas hakkındaki mütalaa açıklandı. Savcılık, Kudret Arslan'ın "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını, Barış Arslan... Daha Fazla Göster Boşanma aşamasında olduğu eşi Barış Arslan ve kayınpederi Kudret Arslan tarafından öldürülen Başak Gürkan'ın cinayetine ilişkin davada esas hakkındaki mütalaa açıklandı. Savcılık, Kudret Arslan'ın "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını, Barış Arslan'ın ise beraat ile birlikte tahliyesini talep etti. Mahkeme, karar duruşması için davayı 4 Aralık'a erteledi. (Anka) Daha Az Göster