MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 27 Ekim Salı MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef Türkiye 2026'da heyecan, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ile devam etti. Yarışmacılar, haftanın dokunulmazlık mücadelesinde bu kez patlıcan yemekleri konseptiyle karşı karşıya geldi. Mavi ve kırmızı takım, şeflerin beğenisini kazanmak ve dokunulmazlığı elde etmek için mutfakta hünerlerini sergiledi. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazanacak, 27 Ekim Salı eleme adayı kim olacak? İşte MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yaşanan gelişmeler...
MasterChef Türkiye'de takımlar, haftanın kritik dokunulmazlık oyunlarından biri için tezgâh başına geçti. 27 Ekim Salı akşamının konsepti patlıcan yemekleri olacak ve yarışmacılar bu malzemeyle hazırladıkları tabakları şeflerin beğenisine sundu. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu. Kaybeden takımda ise bireysel dokunulmazlık ve eleme adayı heyecanı yaşanacak. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 27 Ekim 2026 MasterChef eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlığı kim aldı? İşte MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazanan takım...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANACAK?
MasterChef dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALACAK?
Takım dokunulmazlığını kaybeden yarışmacılar, eleme potasına girmemek için bireysel dokunulmazlık oyununda mücadele edecek. Yarışmacılar, kendilerine verilen görev doğrultusunda hazırlayacakları tabaklarla şefleri etkilemeye çalışacak. Bireysel dokunulmazlığın kazananı, bölümün yayınlanmasının ardından belli olacak.
Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacın henüz açıklanmadı.
27 EKİM MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLACAK?
MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununun ardından haftanın yeni eleme adayları da gündeme gelecek. Takım oylaması ve bireysel dokunulmazlık sürecinin ardından eleme potasına giren isimler belli olacak. Yarışmanın takipçileri, 27 Ekim Salı akşamı açıklanacak sonuçları merakla bekliyor.
27 Ekim MasterChef eleme adayı henüz açıklanmadı.
MASTERCHEF TAKIMLARI NASIL OLUŞTU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi Takım
Kübra (Takım Kaptanı)
Burçin
Tolga
Eyüpcan
Bahar
Nilay
Şadi
Ayşe
Kırmızı Takım
Hasanalp (Takım Kaptanı)
Muhammed
Şükran
Nurten
Enes
Armağan
Tolgahan