MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 4 Eylül 2026 Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef Türkiye'de haftanın son dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Yarışmacılar, haftanın dördüncü dokunulmazlık oyununda takım halinde mücadele etti. Yeni bölümde ilk dış çekim Darülaceze Arnavutköy'de gerçekleştirildi. Burada hazırlanacak yemekler şefler tarafından değerlendirilecek ve başarılı olan takım dokunulmazlığın sahibi oldu. Dokunulmazlığı kaybeden takım ise bireysel dokunulmazlık oyununda yeniden mücadele edecek. Gecenin sonunda haftanın 7. ve 8. eleme adayları da belli oldu. Peki MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 4 Eylül 2026 MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte 4 Eylül Cuma MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazanan takım...
MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar bir kez daha karşı karşıya geldi. Dördüncü dokunulmazlık oyununda takımlar, Darülaceze Arnavutköy'deki dış çekimde hünerlerini sergiledi. Yarışmanın bu bölümünde yapılacak yemeklerin ardından şefler değerlendirmede bulundu. Dokunulmazlığı kaybeden takımda ise bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki MasterChef'te 4 Eylül dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı ve eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
İLK DIŞ ÇEKİM DARÜLACEZE ARNAVUTKÖY'DE
MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar sezonun ilk dış çekimi için Darülaceze Arnavutköy'e gitti. Takımlar burada kendilerine verilen görev doğrultusunda yemeklerini hazırladı. Şeflerin yapacağı değerlendirme sonucunda başarılı olan takım haftanın son dokunulmazlığını kazandı.
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.
Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım ise bireysel dokunulmazlık için mücadele edecek. Gecenin sonunda haftanın 7. ve 8. eleme adayları açıklanacak.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te bireysel dokunulmazlık oyununu Hasan Alp kazandı.
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Hasan Alp, haftanın 7. eleme adayı olarak Şirin Gül'ü seçti.
Haftanın 8. eleme adayı ise takım oylaması sonucunda Nurten oldu.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?
Mavi Takım
Eyyüp Can (Takım Kaptanı)
Bahar
Nurten
Nilay
Tolga
Kübra
Burçin
Hasan Alp
Enes
Şiringül
Kırmızı Takım
Cansu (Takım Kaptanı)
Şükran
Emre
Şadi
Armağan
Muhammed
Recep
Batuhan
Koray
Ayşe