MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar bir kez daha karşı karşıya geldi. Dördüncü dokunulmazlık oyununda takımlar, Darülaceze Arnavutköy'deki dış çekimde hünerlerini sergiledi. Yarışmanın bu bölümünde yapılacak yemeklerin ardından şefler değerlendirmede bulundu. Dokunulmazlığı kaybeden takımda ise bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki MasterChef'te 4 Eylül dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı ve eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...