Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 4 Eylül 2026 Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 4 Eylül 2026 Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef Türkiye'de haftanın son dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Yarışmacılar, haftanın dördüncü dokunulmazlık oyununda takım halinde mücadele etti. Yeni bölümde ilk dış çekim Darülaceze Arnavutköy'de gerçekleştirildi. Burada hazırlanacak yemekler şefler tarafından değerlendirilecek ve başarılı olan takım dokunulmazlığın sahibi oldu. Dokunulmazlığı kaybeden takım ise bireysel dokunulmazlık oyununda yeniden mücadele edecek. Gecenin sonunda haftanın 7. ve 8. eleme adayları da belli oldu. Peki MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 4 Eylül 2026 MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte 4 Eylül Cuma MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Eylül 2026 - 00:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar bir kez daha karşı karşıya geldi. Dördüncü dokunulmazlık oyununda takımlar, Darülaceze Arnavutköy'deki dış çekimde hünerlerini sergiledi. Yarışmanın bu bölümünde yapılacak yemeklerin ardından şefler değerlendirmede bulundu. Dokunulmazlığı kaybeden takımda ise bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki MasterChef'te 4 Eylül dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı ve eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        İLK DIŞ ÇEKİM DARÜLACEZE ARNAVUTKÖY'DE

        MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar sezonun ilk dış çekimi için Darülaceze Arnavutköy'e gitti. Takımlar burada kendilerine verilen görev doğrultusunda yemeklerini hazırladı. Şeflerin yapacağı değerlendirme sonucunda başarılı olan takım haftanın son dokunulmazlığını kazandı.

        3

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

        Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım ise bireysel dokunulmazlık için mücadele edecek. Gecenin sonunda haftanın 7. ve 8. eleme adayları açıklanacak.

        4

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te bireysel dokunulmazlık oyununu Hasan Alp kazandı.

        5

        MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

        MasterChef'te bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Hasan Alp, haftanın 7. eleme adayı olarak Şirin Gül'ü seçti.

        Haftanın 8. eleme adayı ise takım oylaması sonucunda Nurten oldu.

        6

        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

        Mavi Takım

        Eyyüp Can (Takım Kaptanı)

        Bahar

        Nurten

        Nilay

        Tolga

        Kübra

        Burçin

        Hasan Alp

        Enes

        Şiringül

        Kırmızı Takım

        Cansu (Takım Kaptanı)

        Şükran

        Emre

        Şadi

        Armağan

        Muhammed

        Recep

        Batuhan

        Koray

        Ayşe

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Masterchef
        #MasterChef kim kazandı
        #MasterChef dokunulmazlık oyunu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Silivri açıklarındaki kazada dümendeki kaptanın ifadesi ortaya çıktı!
        Silivri açıklarındaki kazada dümendeki kaptanın ifadesi ortaya çıktı!
        Melih Gökçek ifade verdi
        Melih Gökçek ifade verdi
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Bulaşık makinesinde yakalandı
        Bulaşık makinesinde yakalandı
        Okan Buruk'tan yabancı kuralı sitemi!
        Okan Buruk'tan yabancı kuralı sitemi!
        UEFA'dan Guendouzi ve Greenwood'a ceza!
        UEFA'dan Guendouzi ve Greenwood'a ceza!
        Bakan Kurum'dan 'kiralık sosyal konut' açıklaması
        Bakan Kurum'dan 'kiralık sosyal konut' açıklaması
        Derbinin kaderi kalecilerin ellerinde
        Derbinin kaderi kalecilerin ellerinde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş'ta Elan Ricardo ile yollar ayrıldı!
        Beşiktaş'ta Elan Ricardo ile yollar ayrıldı!
        Deniz Göktaş'a hazırlanan iddianame kabul edildi
        Deniz Göktaş'a hazırlanan iddianame kabul edildi
        İki gemide de hatalar ve ihmaller zinciri
        İki gemide de hatalar ve ihmaller zinciri
        Bakan Bayraktar: Yeni enerji mimarimizde ‘elektrikleşme’ var
        Bakan Bayraktar: Yeni enerji mimarimizde ‘elektrikleşme’ var
        Kadına şiddet görüntüsüyle tepki çeken Berhan Şimşek görevinden istifa etti
        Kadına şiddet görüntüsüyle tepki çeken Berhan Şimşek görevinden istifa etti
        Herkes memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu?
        Herkes memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu?
        Kırmızı halıdan kovuldu
        Kırmızı halıdan kovuldu
        "İstediğiniz her şeyi yaptım"
        "İstediğiniz her şeyi yaptım"
        13 dakika ayakta alkışlandı
        13 dakika ayakta alkışlandı
        'Yasa dışı panel sistemi' soruşturması! 31 avukat hakkında gözaltı kararı!
        'Yasa dışı panel sistemi' soruşturması! 31 avukat hakkında gözaltı kararı!
        Fall 2 sinemada, Gogol Bordello sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Fall 2 sinemada, Gogol Bordello sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası