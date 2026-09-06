MasterChef Türkiye'de yeni haftaya geçmeden önce bir yarışmacı daha ana kadroya veda edecek. Haftanın eleme adayları arasında yer alan isimler, şeflerin değerlendirmesinde en başarılı tabağı hazırlayarak potadan kurtulmaya çalışacak. Peki 6 Eylül 2026 MasterChef kim elendi, kim gitti, MasterChef eleme potasında kimler var? İşte 6 Eylül 2026 MasterChef'te elenen yarışmacı ve eleme potasında bulunan isimler...