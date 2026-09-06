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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim elendi? 6 Eylül Pazar MasterChef kim elendi, kim gitti?

        MasterChef kim elendi? 6 Eylül Pazar MasterChef kim elendi, kim gitti?

        MasterChef Türkiye'de veda gecesi... Yarışmacılar, hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme potasında yerlerini aldı. MasterChef eleme gecesinde yarışmacılar şeflerin karşısına çıkarak hazırlayacakları tabaklarla yarışmada kalabilmek için mücadele edecek. Peki MasterChef kim elendi, 6 Eylül Pazar MasterChef kim elendi, kim gitti? İşte MasterChef 6 Eylül Pazar eleme gecesinde yarışmaya veda eden isim...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Eylül 2026 - 21:49 Güncelleme:
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        MasterChef Türkiye'de yeni haftaya geçmeden önce bir yarışmacı daha ana kadroya veda edecek. Haftanın eleme adayları arasında yer alan isimler, şeflerin değerlendirmesinde en başarılı tabağı hazırlayarak potadan kurtulmaya çalışacak. Peki 6 Eylül 2026 MasterChef kim elendi, kim gitti, MasterChef eleme potasında kimler var? İşte 6 Eylül 2026 MasterChef'te elenen yarışmacı ve eleme potasında bulunan isimler...

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        MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        1. eleme adayı: Muhammed

        2. eleme adayı: Koray

        3. eleme adayı: Şükran

        4. eleme adayı: Emre

        5. eleme adayı: Şadi

        6. eleme adayı: Cansu

        7. eleme adayı Şirin Gül

        8. eleme adayı Nurten

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        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef Türkiye'de 6 Eylül Pazar akşamı gerçekleştirilecek eleme oyunu, haftanın en kritik mücadelesi olacak. Eleme potasında bulunan sekiz yarışmacı, şeflerin verdiği görev doğrultusunda en başarılı tabağı hazırlayarak yarışmaya devam etmek isteyecek. Şeflerin değerlendirmesinin ardından başarılı olan yarışmacılar eleme tehlikesinden kurtulacak.

        Gecenin sonunda ise en düşük performansı gösteren yarışmacı MasterChef Türkiye'ye veda edecek. MasterChef 6 Eylül 2026 kim elendi? sorusunun yanıtı, eleme oyununun tamamlanmasıyla birlikte netleşecek.

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        6 EYLÜL MASTERCHEF KİM GİTTİ?

        MasterChef izleyicileri 6 Eylül Pazar akşamı özellikle "MasterChef kim gitti?" ve "MasterChef kim elendi?" sorularının yanıtını araştıracak. Sekiz yarışmacının mücadele edeceği gecede şeflerin vereceği puanlar, yarışmacıların kaderini belirleyecek.

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        Muhammed, Koray, Şükran, Emre, Şadi, Cansu, Şirin Gül ve Nurten arasından en düşük puanı alan yarışmacı MasterChef macerasını noktalayacak. Eleme gecesinin sonunda bir yarışmacı daha ana kadroya veda ederken diğer isimler yoluna devam edecek.

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