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        Haberler Bilgi Ekonomi Mazot ve benzin ne kadar oldu? Akaryakıt fiyatlarına zam geldi mi? İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları

        Mazot ve benzin ne kadar oldu? Akaryakıt fiyatlarına zam geldi mi? İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları

        Akaryakıt fiyatlarındaki son gelişmeler araç sahiplerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Benzin ve mazot fiyatlarına yeni bir zam gelip gelmediği merak edilirken, güncel fiyatlar da yakından takip ediliyor. Sürücüler, akaryakıt tabelalarındaki değişimleri anbean izlerken, fiyatlardaki son durum ve olası zam iddiaları da gündemdeki yerini koruyor. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 16:59 Güncelleme:
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        Akaryakıt fiyatlarındaki son gelişmeler araç sahiplerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Benzin ve mazot fiyatlarına yeni bir zam gelip gelmediği merak edilirken, güncel fiyatlar da yakından takip ediliyor. Sürücüler, akaryakıt tabelalarındaki değişimleri anbean izlerken, fiyatlardaki son durum ve olası zam iddiaları da gündemdeki yerini koruyor. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları...

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        BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELDİ Mİ?

        Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik açıklamaları ile Rusya’daki rafineri sorunlarının etkisiyle petrol fiyatları yükselişe geçti. Bu gelişmelerin ardından sektör kaynakları, 10 Temmuz 2026 Cuma gününden itibaren motorinin litre fiyatına 3 lira 10 kuruş zam beklendiğini duyurdu. Söz konusu artışın yürürlüğe girmesiyle birlikte pompa fiyatları da güncellendi.

        3

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

        Avrupa Yakası

        Benzin: 62.90 TL

        Motorin: 69.88 TL

        LPG: 31.19 TL

        Anadolu Yakası

        Benzin: 62.75 TL

        Motorin: 69.73 TL

        LPG: 30.59 TL

        4

        ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin: 63.86 TL

        Motorin: 70.99 TL

        LPG: 31.19 TL

        5

        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin: 64.14 TL

        Motorin: 71.26 TL

        LPG: 30.99 TL

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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