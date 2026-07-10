Mazot ve benzin ne kadar oldu? Akaryakıt fiyatlarına zam geldi mi? İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarındaki son gelişmeler araç sahiplerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Benzin ve mazot fiyatlarına yeni bir zam gelip gelmediği merak edilirken, güncel fiyatlar da yakından takip ediliyor. Sürücüler, akaryakıt tabelalarındaki değişimleri anbean izlerken, fiyatlardaki son durum ve olası zam iddiaları da gündemdeki yerini koruyor. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları...