Mazot ve benzin ne kadar oldu? Akaryakıt fiyatlarına zam geldi mi? İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları
Akaryakıt fiyatlarındaki son gelişmeler araç sahiplerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Benzin ve mazot fiyatlarına yeni bir zam gelip gelmediği merak edilirken, güncel fiyatlar da yakından takip ediliyor. Sürücüler, akaryakıt tabelalarındaki değişimleri anbean izlerken, fiyatlardaki son durum ve olası zam iddiaları da gündemdeki yerini koruyor. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları...
Akaryakıt fiyatlarındaki son gelişmeler araç sahiplerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Benzin ve mazot fiyatlarına yeni bir zam gelip gelmediği merak edilirken, güncel fiyatlar da yakından takip ediliyor. Sürücüler, akaryakıt tabelalarındaki değişimleri anbean izlerken, fiyatlardaki son durum ve olası zam iddiaları da gündemdeki yerini koruyor. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları...
BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELDİ Mİ?
Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik açıklamaları ile Rusya’daki rafineri sorunlarının etkisiyle petrol fiyatları yükselişe geçti. Bu gelişmelerin ardından sektör kaynakları, 10 Temmuz 2026 Cuma gününden itibaren motorinin litre fiyatına 3 lira 10 kuruş zam beklendiğini duyurdu. Söz konusu artışın yürürlüğe girmesiyle birlikte pompa fiyatları da güncellendi.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI
Avrupa Yakası
Benzin: 62.90 TL
Motorin: 69.88 TL
LPG: 31.19 TL
Anadolu Yakası
Benzin: 62.75 TL
Motorin: 69.73 TL
LPG: 30.59 TL