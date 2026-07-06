Açık Öğretim Lisesi’nde 2025-2026 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, sınav takvimi ve uygulama sürecine ilişkin merak edilen bilgileri duyurdu. E-sınav ve yazılı sınav şeklinde yapılacak AÖL 3. dönem sınavları öncesinde öğrenciler, sınav giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağını ve sınav merkezlerinin belli olup olmadığını araştırıyor. Peki, AÖL 3. dönem sınavları hangi tarihlerde yapılacak, sınav giriş belgesi nereden alınacak? İşte sınav sürecine dair öne çıkan ayrıntılar...