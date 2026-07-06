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        Haberler Bilgi Gündem MEB AÖL 3. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI: AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı mı, sınav yerleri belli oldu mu?

        MEB AÖL 3. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI: AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı mı, sınav yerleri belli oldu mu?

        2025-2026 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavlarına ilişkin ayrıntılar netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla sınav takvimi, sınav uygulama şekli ve giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih gibi merak edilen detaylar belli oldu. Hem e-sınav hem de yazılı sınav formatında gerçekleştirilecek AÖL 3. dönem sınavları öncesi öğrenciler, sınav giriş belgelerinin erişime açılacağı tarihi ve sınav yerlerini araştırıyor. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 16:00 Güncelleme:
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        Açık Öğretim Lisesi’nde 2025-2026 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, sınav takvimi ve uygulama sürecine ilişkin merak edilen bilgileri duyurdu. E-sınav ve yazılı sınav şeklinde yapılacak AÖL 3. dönem sınavları öncesinde öğrenciler, sınav giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağını ve sınav merkezlerinin belli olup olmadığını araştırıyor. Peki, AÖL 3. dönem sınavları hangi tarihlerde yapılacak, sınav giriş belgesi nereden alınacak? İşte sınav sürecine dair öne çıkan ayrıntılar...

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        AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

        AÖL 3. dönem sınavları, 18-19 Temmuz 2026 tarihlerinde uygulanacak.

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        AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        AÖL sınav giriş belgeleri henüz yayınlanmadı.

        Adaylar, Açık lise sınav giriş belgelerine 13 Temmuz 2026 tarihinden tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx

        Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

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