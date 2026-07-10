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        Haberler Bilgi Gündem MEB ORTAOKUL KAYIT TARİHLERİ 2026 | Ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor, e-Kayıtlar nasıl, nereden yapılır?

        MEB ORTAOKUL KAYIT TARİHLERİ 2026 | Ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor, e-Kayıtlar nasıl, nereden yapılır?

        Yeni eğitim yılı yaklaşırken ilkokuldan ortaokula geçecek öğrenciler için kayıt süreci gündeme geldi. Veliler, çocuklarının hangi okula yerleştirileceğini, e-Kayıt sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve ayrıca okul müdürlüğüne başvuru yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığının 2026-2027 dönemi için belirlediği takvimle birlikte ortaokul kayıt işlemlerine ilişkin ayrıntılar da netleşecek. Peki, 2026 ortaokul kayıtları ne zaman başlayacak, e-Kayıt sorgulaması nasıl yapılacak? İşte kayıt dönemine dair merak edilen bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 17:41 Güncelleme:
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        İlkokul eğitimini tamamlayarak ortaokula geçiş yapacak öğrenciler için kayıt süreci velilerin gündemine girdi. Yeni dönem öncesinde çocukların hangi okula yönlendirileceği, yerleştirmelerin adres bilgilerine göre nasıl yapılacağı ve sonuçların hangi kanallardan öğrenileceği araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin uygulamaları doğrultusunda e-Kayıt sürecinin ayrıntıları da merak ediliyor. Peki, 2026 ortaokul kayıtları ne zaman tamamlanacak, öğrencinin yerleştiği okul nasıl sorgulanacak? İşte ortaokula geçiş sürecinde bilinmesi gerekenler...

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        ORTAOKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2026?

        Ortaokula başlayacak öğrencilerin kayıt işlemleri, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ndeki ikamet bilgileri esas alınarak e-Okul üzerinden otomatik şekilde yapılacak. Böylece öğrenciler, adres kayıtlarına göre belirlenen ortaokullara yerleştirilecek ve velilerin ayrıca kayıt başvurusunda bulunmasına gerek kalmayacak.

        Veliler, çocuklarının yerleştirildiği okulu MEB’in resmi sorgulama sayfasından, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’nden, il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinden ve ilgili okul müdürlüklerinden öğrenebilecek.

        Otomatik kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Bakanlık tarafından belirlenen şartları sağlayan öğrenciler için nakil başvurusu yapılabilecek.

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        MEB 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ BELLİ OLDU!

        Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimiyle yeni dönemin tüm önemli tarihleri belli oldu. Öğretmenler, mesleki çalışmalar için 1 Eylül 2026 Salı günü göreve başlayacak. Öğrenciler açısından ise yeni eğitim yılı 14 Eylül 2026 Pazartesi günü çalacak ilk ders ziliyle başlayacak.

        Birinci dönem, 22 Ocak 2027 Cuma günü tamamlanacak. Öğrenciler dönem içinde 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında ilk ara tatillerini yapacak. Sömestr tatili ise 25 Ocak’ta başlayacak ve 5 Şubat 2027’de sona erecek.

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        İkinci dönem dersleri 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. İkinci ara tatil 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında uygulanacak. Eğitim öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla tamamlanacak.

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