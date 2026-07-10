MEB ORTAOKUL KAYIT TARİHLERİ 2026 | Ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor, e-Kayıtlar nasıl, nereden yapılır?

İlkokul eğitimini tamamlayarak ortaokula geçiş yapacak öğrenciler için kayıt süreci velilerin gündemine girdi. Yeni dönem öncesinde çocukların hangi okula yönlendirileceği, yerleştirmelerin adres bilgilerine göre nasıl yapılacağı ve sonuçların hangi kanallardan öğrenileceği araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin uygulamaları doğrultusunda e-Kayıt sürecinin ayrıntıları da merak ediliyor. Peki, 2026 ortaokul kayıtları ne zaman tamamlanacak, öğrencinin yerleştiği okul nasıl sorgulanacak? İşte ortaokula geçiş sürecinde bilinmesi gerekenler...