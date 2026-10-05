MEMUR ADAYLARI GERİ SAYIMA GEÇTİ! KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? ÖSYM takvimi ile 2026 KPSS Ön Lisans sınavı sonuç tarihi
2026 KPSS Ön Lisans sınavı, 4 Ekim Pazar günü gerçekleştirildi. 1 milyon 593 bin 198 kişinin başvurduğu sınava katılım sağlayan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Gözler ÖSYM'nin sonuç takvimine çevrildi. Ön lisans mezunlarına yönelik uygulanan bu sınav, iki yılda bir düzenleniyor. Peki, KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? ÖSYM takvimi ile 2026 KPSS Ön Lisans sınavı sonuç tarihi!
2026 KPSS Ön Lisans sınavının tamamlanmasının ardından adayların sonuç heyecanı başladı. İki yıllık üniversite mezunlarının kamu kurumlarındaki ön lisans düzeyindeki kadrolara atanabilmek için girdiği sınavın ardından şimdi sonuç tarihi bekleniyor. Peki, KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nasıl ve nereden öğrenilecek? İşte ÖSYM takvimi ile 2026 KPSS Ön Lisans sonuç tarihi…
2026 KPSS ÖN LİSANS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI
4 Ekim 2026 tarihinde uygulanan 2026-KPSS Ön Lisans sınavının (2026-KPSS Ön Lisans) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın %10’u erişime açıldı.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci, 14 Ekim 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.
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2026 KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM sınav takvimi ile 2026 KPSS Ön Lisans sonuç tarihi belli oldu.
Takvime göre KPSS Ön Lisans sınav sonuçları, 30 Ekim 2026 Cuma günü açıklanacak.
Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam edecek.
KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?
ÖSYM düzenlediği snavların sonuçlarını bazen belirtilen tarihten önce açıklayabiliyor. Bu nedenle 2026 KPSS Ön Lisans sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağı merak ediliyor.
ÖSYM tarafından sonuçların erken açıklanacağına ilişkin resmi bir duyuru yapılmadı. Adayların sonuçlar için ÖSYM duyurularını yakından takip etmeleri gerekiyor.
KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
2026 KPSS Ön Lisans sonuçları ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden erişime açılacak.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.