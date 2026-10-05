MEMUR ADAYLARI GERİ SAYIMA GEÇTİ! KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? ÖSYM takvimi ile 2026 KPSS Ön Lisans sınavı sonuç tarihi

2026 KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvimi ile 2026 KPSS Ön Lisans sonuç tarihi belli oldu.

Takvime göre KPSS Ön Lisans sınav sonuçları, 30 Ekim 2026 Cuma günü açıklanacak.

Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam edecek.