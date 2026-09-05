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        Haberler Bilgi MERCAN KÖŞK DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR? ATV’nin yeni dizisi Mercan Köşk setleri nerede, portakal bahçeleri hangi il ve ilçede? Mercan Köşk’ün çekim yerleri!

        MERCAN KÖŞK DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR? ATV’nin yeni dizisi Mercan Köşk setleri nerede, portakal bahçeleri hangi il ve ilçede? Mercan Köşk’ün çekim yerleri!

        ATV'nin yeni dizisi Mercan Köşk, 5 Eylül Cumartesi akşamı ilk bölümüyle ekran macerasına başlıyor. Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerini paylaştığı Mercan Köşk dizisinin çekim yerleri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Özellikle diziye adını veren Mercan Köşk'ün ve portakal bahçelerinin nerede olduğu araştırılıyor. Peki, Mercan Köşk dizisi nerede çekiliyor? ATV'nin yeni dizisi Mercan Köşk setleri nerede, portakal bahçeleri hangi il ve ilçede? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Eylül 2026 - 17:39 Güncelleme:
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        ATV’nin yeni sezon dizilerinden Mercan Köşk bu akşam ilk bölümüyle izleyicilerine ‘merhaba’ diyecek. Oyuncu kadrosu ve konusu kadar çekim yerleriyle de dikkat çeken dizi, gizemli köşkün etrafında şekillenen büyük hesaplaşmayı ve derin aile sırlarını ekrana taşıyacak. Dizinin hikayesinde önemli bir yere sahip olan köşk, tarihi atmosferi ve çevresindeki doğal güzelliklerle merak uyandırdı. Peki, Mercan Köşk dizisi nerede çekiliyor? Mercan Köşk setleri nerede, portakal bahçeleri hangi il ve ilçede? İşte ATV’nin yeni dizisi Mercan Köşk’ün çekim yerleri!

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        MERCAN KÖŞK DİZİSİ YAYIN HAYATINA BAŞLIYOR

        Yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiği FARO ve Sinehane ortak yapımı ATV’nin yeni dizisi Mercan Köşk, yayın hayatına başlıyor.

        Senaryosunu Ahunur Serdaroğlu, Atilla Özel, Nalan Savaş Merter ve Nuriye Bilici’nin kaleme aldığı dizi, 5 Eylül Cumartesi akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

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        MERCAN KÖŞK DİZİ SETİ NEREDE, ÇEKİMLER NEREDE YAPILIYOR?

        Mercan Köşk dizisinin çekimleri, Mersin’in Tarsus ilçesinde gerçekleştiriliyor. Yapım ekibi, hikayenin atmosferini güçlendirmek amacıyla ilçenin tarihi yapılarından, eski sokaklarından ve doğal alanlarından yararlanıyor.

        Dizide yalnızca Tarsus’taki mekanlar kullanılmıyor. Hikayenin gerektirdiği bazı sahnelerin İstanbul’daki farklı noktalarda çekildiği, Kıbrıs bağlantılı bölümler için de farklı lokasyonların tercih edildiği aktarılıyor.

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        MERCAN KÖŞK DİZİSİ HANGİ KONAK’TA ÇEKİLİYOR, PORTAKAL BAHÇELERİ HANGİ İL VE İLÇEDE?

        Mercan Köşk dizisi, Tarsus’taki tarihi Hayyürnisa Konağı’nda çekiliyor. Tarihi yapı, hikayedeki önemli gelişmelerin yaşandığı ana mekanlardan biri olarak kullanılıyor.

        Hikayenin önemli unsurlarından biri olan portakal bahçeleri de Tarsus’ta yer alıyor.

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        Hayyürnisa Konağı, Tarsus'un tarihi dokusunu yansıtan önemli bir yapıdır. Konak, Tarsus Belediyesi tarafından restore edilerek kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak bir merkez olarak planlanmaktadır. Tarihi atmosferi ve mimari özellikleri, ziyaretçilerine geçmişe yolculuk hissi sunmaktadır.

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        MERCAN KÖŞK DİZİSİ UYARLAMA MI?

        Mercan Köşk dizisi özgün bir hikayeye dayanıyor. Kanal tarafından yapılan açıklamaya göre, dizinin hikayesi Ahunur Serdaroğlu imzası taşıyor. Dizinin müziklerini ise Toygar Işıklı hazırlıyor.

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        MERCAN KÖŞK OYUNCULARI KİMLER?

        Mercan Köşk dizisinin başrollerini Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani paylaşıyor.

        Dizinin kadrosunda ayrıca Mehmet Özgür, Zeyno Eracar, Ulviye Karaca, Tülin Özen, Halil Babür, Haki Biçici, Zehra Kelleci, Merve Şeyma Zengin, Can Bartu Arslan, Selin Köseoğlu ve Berna Cındıl yer alıyor.

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