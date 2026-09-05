MERCAN KÖŞK DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR? ATV’nin yeni dizisi Mercan Köşk setleri nerede, portakal bahçeleri hangi il ve ilçede? Mercan Köşk’ün çekim yerleri!

ATV’nin yeni sezon dizilerinden Mercan Köşk bu akşam ilk bölümüyle izleyicilerine ‘merhaba’ diyecek. Oyuncu kadrosu ve konusu kadar çekim yerleriyle de dikkat çeken dizi, gizemli köşkün etrafında şekillenen büyük hesaplaşmayı ve derin aile sırlarını ekrana taşıyacak. Dizinin hikayesinde önemli bir yere sahip olan köşk, tarihi atmosferi ve çevresindeki doğal güzelliklerle merak uyandırdı. Peki, Mercan Köşk dizisi nerede çekiliyor? Mercan Köşk setleri nerede, portakal bahçeleri hangi il ve ilçede? İşte ATV’nin yeni dizisi Mercan Köşk’ün çekim yerleri!