MERCAN KÖŞK KONUSU, OYUNCULARI VE DİZİ KARAKTERLERİ: ATV'nin yeni dizisi Mercan Köşk konusu nedir, oyuncuları kimler?
ATV'nin yeni sezon dizilerinden Mercan Köşk, 5 Eylül Cumartesi akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Bu sebeple Mercan Köşk oyuncuları ve konusu gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Başrollerini Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'nin paylaştığı dizi; aşk, entrika, aile bağları ve geçmişle yüzleşme temalarını bir araya getiriyor. Peki Mercan Köşk konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekiliyor? İşte ATV'nin yeni dizisi Mercan Köşk konusu, oyuncuları ve dizi karakterleri hakkında merak edilenler...
ATV’nin yeni dizisi Mercan Köşk, bu akşam ekran yolculuğuna başlıyor. Yönetmen koltuğunda Yahya Samancı'nın oturduğu Mercan Köşk oyuncuları ve konusu ile merak uyandırıyor. Her Cumartesi akşamı izleyici karşısına çıkacak olan yapım; Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan, Bertan Asllani, Mehmet Özgür, Ulviye Karaca ve Can Bartu Arslan gibi genç ve usta oyuncuları buluşturuyor. Peki; Mercan Köşk konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İşte, Star TV'nin yeni dizisi Mercan Köşk oyuncu kadrosu, konusu, dizi karakterleri ve çekim yerleri…
MERCAN KÖŞK DİZİSİ YAYIN HAYATINA BAŞLIYOR
Yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiği ATV’nin yeni dizisi Mercan Köşk, yayın hayatına başlıyor.
Senaryosu Ahunur Serdaroğlu, Atilla Özel, Nalan Savaş Merter ve Nuriye Bilici tarafından kaleme alınan dizi, 5 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.
MERCAN KÖŞK DİZİSİ KONUSU
Mercan Köşk dizisi; geçmişin sırlarını, iki düşman aile arasındaki bitmeyen hesaplaşmayı ve imkansız bir aşk hikayesini merkezine alıyor.
Cemre'nin (Hafsanur Sancaktutan) hayatı, nikahının hemen ardından eşinin gizemli bir şekilde kaybolmasıyla altüst olur. Gerçeğin peşine düşen Cemre'nin yolculuğu, onu Tarsus'a, gizemlerle dolu Mercan Köşk'e sürükler. Diğer tarafta ise ailesini korumak için büyük bir sırrı saklayan Aras (Kubilay Aka) vardır. Aras'ın kurduğu kusursuz düzen, Cemre'nin Mercan Köşk'e gelişiyle temelinden sarsılır. İkilinin yolları kesiştiğinde, iki düşman aile arasında ölümcül bir mücadele baş gösterirken; bu tehlikeli karşılaşma aynı zamanda imkansız bir aşkın da ilk kıvılcımını ateşleyecektir.
MERCAN KÖŞK 1. BÖLÜM ÖZETİ
Portakal bahçelerinden yükselen bir intikam ve imkansız bir aşk hikayesi!
Cemre, meslekten uzaklaştırılmasının ardından, kardeşinin yanına gittiği Kıbrıs'ta Asil'le tanışır. İkilinin arasında yıldırım hızıyla filizlenen aşk, nikahla sonuçlanır.
Fakat Cemre'nin mutluluğu çok uzun sürmez, kocası Asil evlendikleri gün kayıplara karışır.
Aras, İstanbul'da yaşayan, Tarsus'ta narenciye tesisleri olan bir iş adamıdır. Tarsus'ta büyümüş olsa da geçmişte yaşananlar nedeniyle memleketiyle ve ailesiyle arasına mesafe koymuştur.
Annesinin ve kuzenlerinin yaşadığı Mercan Köşk'e yıllardır ayak basmayan Aras, son Tarsus ziyaretinde onu ve ailesini etkileyecek büyük ve önemli bir karar almak zorunda kalır.
Bu karar, köklü bir geçmişi olan iki düşman ailenin, Mercandağ ve Hozan ailelerinin de hayatını kökünden değiştirecektir.
Cemre ise kocası Asil'i ararken kendini Tarsus'ta, Mercan Köşk'te bulur.
İki aile arasındaki savaşın ortasında kalan Cemre, hem Asil'i aramasıyla saklı geçmişin kapısını aralayacak hem de aşkla tanışacaktır.
MERCAN KÖŞK DİZİSİ OYUNCU KADROSU
FARO ve Sinehane ortak yapımı Mercan Köşk dizisinin başrollerini Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani paylaşıyor.
Dizinin kadrosunda ayrıca Mehmet Özgür, Zeyno Eracar, Ulviye Karaca, Tülin Özen, Halil Babür, Haki Biçici, Zehra Kelleci, Merve Şeyma Zengin, Can Bartu Arslan, Selin Köseoğlu ve Berna Cındıl yer alıyor.
MERCAN KÖŞK DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Mercan Köşk dizisinin çekimleri, ağırlıklı olarak Mersin'in Tarsus ilçesinde gerçekleştiriliyor. Yapım ekibi, hikayenin atmosferini güçlendirmek amacıyla ilçenin tarihi yapılarından, eski sokaklarından ve doğal alanlarından yararlanıyor.
Dizide yalnızca Tarsus'taki mekanlar kullanılmıyor. Hikayenin gerektirdiği bazı sahnelerin İstanbul'daki farklı noktalarda çekildiği, Kıbrıs bağlantılı bölümler için de farklı lokasyonların tercih edildiği aktarılıyor.
Dizi Tarsus'taki tarihi Hayyürnisa Konağı'nda çekiliyor. Tarihi yapı, hikayedeki önemli gelişmelerin yaşandığı ana mekanlardan biri olarak kullanılıyor.
MERCAN KÖŞK DİZİSİ UYARLAMA MI?
Mercan Köşk dizisi özgün bir hikayeye dayanıyor. Kanal tarafından yapılan açıklamaya göre, dizinin hikayesi Ahunur Serdaroğlu imzası taşıyor. Dizinin müziklerini ise Toygar Işıklı hazırlıyor.
DİZİ KARAKTERLERİ
Kubilay Aka - Aras Akıncı
Karizmatik, zeki ve doğal bir liderlik duygusuna sahip olan Aras, güçlü bir aileden gelmesine rağmen kendi yolunu çizmeyi seçmiş başarılı bir girişimcidir. Ailesini korumak için ağır sorumluluklar üstlenen Aras, geçmişin yükü ve duyguları arasında sıkışırken kendisini büyük bir mücadelenin tam ortasında bulur.
Hafsanur Sancaktutan - Cemre Demiray
Cesur, zeki ve vazgeçmeyi bilmeyen bir kadın olan Cemre, geçmişinin yükünü omuzlarında taşısa da gerçeklerin peşinden gitmekten asla vazgeçmez. Evlendiği adamın ortadan kaybolmasından sonra yolu Mercan Köşk'e uzanan Cemre, kendisini sırlar, çatışmalar ve güçlü duygularla örülü bir dünyanın içinde bulur.
Bertan Asllani - Toprak Mercandağ
Zekâsı, karizması ve bitmek bilmeyen hırsıyla öne çıkan Toprak, gücü elinde tutmak için her riski göze alan güçlü bir liderdir. Mercandağ Ailesi'nin gözbebeği olan Toprak, geçmişiyle ve yaptığı seçimlerin sonuçlarıyla yüzleşirken, kendisini geri dönüşü olmayan bir mücadelenin tam ortasında bulur.
Mehmet Özgür - Esved Hozan
Hozan Ailesi'nin başı, sert, karizmatik ve korkulan bir güç figürü olan Esved, geçmişin yaralarını ve intikam duygusunu içinde taşıyan karanlık bir adamdır. Ailesi ve kurduğu düzen üzerindeki kontrolünü kaybetmemek için her şeyi göze alabilen Esved, Mercan Köşk'teki dengeleri değiştirecek en tehlikeli isimlerden biridir.
Zeyno Eracar - Behiye Hozan
Esved'in karısı Behiye, ailesi üzerindeki hakimiyetini korumak için her yolu mübah gören, son derece manipülatif bir karakterdir. Geçmişin kırgınlıkları ve bitmeyen öfkesiyle hareket eden Behiye, Mercan Köşk'teki çatışmaları büyüten en etkili isimlerden biri olacaktır.
Ulviye Karaca - Hafsa Mercandağ
Geçmişteki kararlarının bedelini yıllardır sessizce ödeyen Hafsa, Aras'ın annesidir ve fedakârlığıyla ailesini ayakta tutmaya çalışan güçlü bir kadındır. Geçmişin yükü ve aile içindeki kırılmalar, onu Mercan Köşk'ün vicdanını temsil eden en önemli karakterlerden biri haline getirir.
Tülin Özen - Suna Mercandağ
Güçlü, mesafeli ve otoriter yapısıyla Mercandağ kardeşlerinin en büyüğü Suna, duygularından çok aklı ve güven duygusuyla hareket eden etkili bir karakterdir. Aldığı kritik kararlar, Mercan Köşk'te yaşanacak büyük kırılmaların seyrini belirleyecektir.
Halil Babür - Selçuk Mercandağ
Hırsı ve kendini kanıtlama arzusu arasında sıkışan Selçuk, güç ve otoriteyi ele geçirmek için sınır tanımayan bir karakterdir. Mercandağ Ailesi'nin büyük oğlu olan Selçuk verdiği her mücadele daha büyük çıkmazlara sürüklenirken, Mercan Köşk'ün en çetin hesaplaşmalarından birinin merkezine yerleşir.
Haki Biçici - Rıza
Dürüstlüğü, sadakati ve cesaretiyle Mercandağ Ailesi'nin en güvendiği isimlerden biri olan Rıza, köşkün emektar kahyasıdır. Yıllardır içinde sakladığı büyük sır ise hayatının akışını beklenmedik bir şekilde değiştirecektir.
Can Bartu Arslan - Mert Demiray
Özgürlüğüne düşkün, neşeli ve hayatı kendi kurallarıyla yaşayan Mert, Cemre'nin erkek kardeşidir. Samimiyetiyle çevresindekilerin güvenini kolayca kazanan ve sevdiklerini korumak için mücadele etmekten çekinmeyen Mert, kendini ablasından dolayı Mercan Köşk'ün en tehlikeli hesaplaşmalarının ortasında bulur.
Zehra Kelleci - Gülcan Hozan
Yıllarca hor görülmüş, sevgisiz büyümüş ve kendi değerini unutmuş Gülcan, yaşadığı tüm acılara rağmen umudunu kaybetmeyen güçlü bir kadındır. Kızı Elif'e duyduğu sevgi ve özgür bir hayat kurma arzusu, onu hayatını değiştirecek büyük bir mücadelenin içine sürükler.
Merve Şeyma Zengin - Eslem Hozan
Hırslı, manipülatif ve ilgi odağı olmayı seven Eslem, Hozan Ailesi'nin ortanca çocuğudur. İstediğini elde etmek için sınır tanımayan Eslem, Mercan Köşk'teki dengeleri değiştiren en önemli etkenlerden biri olacaktır.
Selin Köseoğlu - Hülya Mercandağ
Hırsı ve ayakta kalma mücadelesiyle öne çıkan Hülya, sahip olduğu düzeni korumak için her yolu deneyen güçlü bir kadındır ve Selçuk'un karısıdır. Mercan Köşk'te değişen dengeler, onu hayatının en büyük sınavıyla karşı karşıya getirir.
Berna Cındıl - Defne Hozan
Hozan Ailesi'nin en küçük kızı Defne, otoriter bir aile içinde kendi hayallerini yaşatmaya çalışan duygusal ve kırılgan bir genç kızdır. Oyuncu olma hayalini ailesinden gizlice sürdürürken, sevgi ve ait olma arayışı onu yanlış seçimlerin eşiğinde bırakır.
Mehmet Avcı - Cahit Mercandağ
Çalışkanlığı, disiplini ve otoritesiyle Mercandağ Ailesi'ni yıllarca ayakta tutan Cahit, kurduğu düzeni korumak için büyük fedakârlıklar yapmış güçlü bir karakterdir. Geçirdiği ağır felç sonrası her şeyi görüp duymasına rağmen hiçbir şeye müdahale edememesi, onu Mercan Köşk'ün en trajik karakterlerinden birine dönüştürür.
Engin Yüksel - Seyit
Sadakati ve gözü kara yapısıyla tanınan Seyit, Esved'in sağ koludur. Yıllarca sorgulamadan verilen her görevi yerine getiren Seyit'i değişen güç dengeleriyle birlikte yaptığı seçimler geri dönüşü olmayan bir yol ayrımına götürür.
Taha Baran Özbek - Poyraz Mercandağ
Şımarık, öfkeli ve sınır tanımayan Poyraz, Cahit'in en küçük oğludur. Tutkularıyla hareket eden gözü karalığı ve saplantılı aşkı, onu Mercan Köşk'te geri dönüşü olmayan çatışmaların merkezine sürükler.