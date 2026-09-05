MERCAN KÖŞK KONUSU, OYUNCULARI VE DİZİ KARAKTERLERİ: ATV'nin yeni dizisi Mercan Köşk konusu nedir, oyuncuları kimler?

Aras, İstanbul'da yaşayan, Tarsus'ta narenciye tesisleri olan bir iş adamıdır. Tarsus'ta büyümüş olsa da geçmişte yaşananlar nedeniyle memleketiyle ve ailesiyle arasına mesafe koymuştur.

Annesinin ve kuzenlerinin yaşadığı Mercan Köşk'e yıllardır ayak basmayan Aras, son Tarsus ziyaretinde onu ve ailesini etkileyecek büyük ve önemli bir karar almak zorunda kalır.

Bu karar, köklü bir geçmişi olan iki düşman ailenin, Mercandağ ve Hozan ailelerinin de hayatını kökünden değiştirecektir.

Cemre ise kocası Asil'i ararken kendini Tarsus'ta, Mercan Köşk'te bulur.

İki aile arasındaki savaşın ortasında kalan Cemre, hem Asil'i aramasıyla saklı geçmişin kapısını aralayacak hem de aşkla tanışacaktır.