Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi gün? Ekim 2026 TCMB Merkez Bankası faiz kararı toplantı tarihi
Merkez Bankası faiz kararı için toplantı tarihi belli oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) takvimine göre Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında en son Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 37'de sabit tutuldu. Gecelik vadede borç verme faiz oranı %40, borçlanma faiz oranı ise %35,5 seviyesinde sabit bırakıldı. Peki, ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi gün?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayı faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. Kurul'un faiz kararını vereceği tarihi merak eden vatandaşlar, PPK toplantısı takvimini inceliyor. Dolar, altın, borsa yatırımcıları tarafından takip edilen TCMB Para Politikası Kurulu faiz kararı öncesinde, ekonomistlerin ekim ayı faiz kararı beklentisi merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi gün?
EKİM AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı 22 Ekim 2026'da saat 14.00'da açıklanacak.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37'de sabit tuttu.
TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanan Kurulun, politika faizinin yüzde 37'de sabit kalmasına karar verdiği bildirildi.
Merkez Bankasının gecelik vadede borç verme faiz oranının yüzde 40’ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranının ise yüzde 35,5’te sabit tutulduğu bildirilen duyuruda, "Aylık dalgalanmalara karşın, son dönem enflasyon gerçekleşmeleri ve öncü göstergeler enflasyonun ana eğiliminin gerilediğine işaret etmektedir." denildi.