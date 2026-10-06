Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi gün? Ekim 2026 TCMB Merkez Bankası faiz kararı toplantı tarihi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayı faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. Kurul'un faiz kararını vereceği tarihi merak eden vatandaşlar, PPK toplantısı takvimini inceliyor. Dolar, altın, borsa yatırımcıları tarafından takip edilen TCMB Para Politikası Kurulu faiz kararı öncesinde, ekonomistlerin ekim ayı faiz kararı beklentisi merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi gün?