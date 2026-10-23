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        Haberler Bilgi Yaşam Meteoroloji hava durumu raporunu duyurdu! 24-25 Ekim hafta sonu hava nasıl olacak?

        Meteoroloji hava durumu raporunu duyurdu! 24-25 Ekim hafta sonu hava nasıl olacak?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt geneli hava durumu raporunu duyurdu. Hafta sonu plan yapan vatandaşlar İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerimizdeki güncel hava durumunu merak ediyor. Ege ve Akdeniz kıyılarında güneşli veya az bulutlu hava öne çıkıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte, 24-25 Ekim 2026 bu hafta sonuna ilişkin hava durumu raporu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 21:00 Güncelleme:
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        Meteoroloji hava durumu raporunu açıkladı. Bazı illerimizde yağışlı hava etkili olacak. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin batı kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Hafta sonu plan yapan vatandaşlar il il hava durumu raporunu araştırıyor. İşte, 24-25 Ekim cumartesi ve Pazar gününe ait hava durumu raporu

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        HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara ve Batı Karadeniz'de yağmur bekleniyor. Yağışların; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'de kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yapılan son değerlendirmelere göre; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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        İSTANBUL HAVA DURUMU

        24 EKİM 2026 CUMARTESİ: 19°14°

        25 EKİM 2026 PAZAR: 20°16°

        ANKARA HAVA DURUMU

        24 EKİM 2026 CUMARTESİ: 20°6°

        25 EKİM 2026 PAZAR: 21°5°

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        İZMİR HAVA DURUMU

        24 EKİM 2026 CUMARTESİ: 24°14°

        25 EKİM 2026 PAZAR: 23°14

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