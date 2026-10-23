Meteoroloji hava durumu raporunu duyurdu! 24-25 Ekim hafta sonu hava nasıl olacak?

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara ve Batı Karadeniz'de yağmur bekleniyor. Yağışların; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'de kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.