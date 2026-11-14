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        Haberler Bilgi MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI 2027: Büyük ikramiye 1 milyar TL! Milli Piyango yılbaşı çekilişi çeyrek bilet, yarım bilet, tam bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

        MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI 2027: Büyük ikramiye 1 milyar TL! Milli Piyango yılbaşı çekilişi çeyrek bilet, yarım bilet, tam bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

        2027 Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ve büyük ikramiye tutarı belli oldu. Bilet fiyatları geçen yıla göre yüzde 25 zamlanırken büyük ikramiye de 1 milyar TL'ye yükseldi. 31 Aralık 2026 tarihinde gerçekleştirilecek yılbaşı özel çekilişinde dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 5 milyar 796 milyon 300 bin TL olacak. Geri sayım sürerken tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları zengin olabilme umuduyla şansını deneyecek olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 2027 Milli Piyango çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları ne kadar, kaç TL, nereden alınır? İşte Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları 2027 ve çekilişe ilişkin ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 15:36 Güncelleme:
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        2027 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için geri sayım başladı. 31 Aralık 2026 Perşembe gecesi yapılacak çekilişin büyük ikramiyesi ve bilet fiyatları belli oldu. Bu yıl büyük ikramiye 1 milyar TL olarak belirlenirken amorti dahil toplam 5 milyar 796 milyon 300 bin TL ikramiye dağıtılacak. Geçen yıl 800 milyon TL olan büyük ikramiyenin yükselmesiyle birlikte çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatlarında da değişikliğe gidildi. Peki, Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? Çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları kaç TL? İşte 2027 Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet ücretleri ve yeni yıl çekilişine ilişkin merak edilenler…

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        2027 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

        Milli Piyango'nun 2027 Yılbaşı Özel Çekilişi için çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları belli oldu. 9 Kasım 2026 tarihinde satışa sunulan biletlerin ücretleri, geçen yıla göre yüzde 25 artırıldı.

        Buna göre çeyrek bilet 250 TL, yarım bilet 500 TL, tam bilet ise 1.000 TL oldu.

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        2027 MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

        2027 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde büyük ikramiye 1 milyar TL olarak belirlendi. Geçen yıl 800 milyon TL olan büyük ödül, 200 milyon TL artırıldı. Böylece büyük ikramiye tutarında da yüzde 25'lik yükseliş yaşandı.

        Milli Piyango Online'ın duyurusuna göre 1 milyar TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantisi kapsamında bulunuyor. Çekilişte amorti dahil dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 5 milyar 796 milyon 300 bin TL olarak açıklandı.

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        ÇEYREK, YARIM VE TAM BİLETE İKRAMİYE NASIL DAĞITILIYOR?

        Milli Piyango'da kazanılan ikramiyenin tutarı, biletin tam, yarım veya çeyrek olmasına göre değişiyor. Çekilişte kazanan numaranın tam bilete isabet etmesi durumunda ilgili ikramiyenin tamamı, yarım bilete isabet etmesi durumunda yarısı, çeyrek bilete isabet etmesi halinde ise dörtte biri ödeniyor.

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        Buna göre 1 milyar TL'lik büyük ikramiyenin bir bilet numarasına isabet etmesi durumunda, kazanan biletin türüne göre ödenecek tutarlar şöyle:

        Tam bilet: 1 milyar TL

        Yarım bilet: 500 milyon TL

        Çeyrek bilet: 250 milyon TL

        Aynı numarayı taşıyan yarım veya çeyrek biletlerin diğer paylarının da satılmış olması halinde ödül, bu payların sahipleri arasında dağıtılıyor.  

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        MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        2027 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, 31 Aralık 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Yeni yıl gecesi yapılacak çekilişte 1 milyar TL'lik büyük ikramiyenin yanı sıra farklı ikramiye kategorilerindeki kazanan numaralar da belirlenecek.

        Çekilişin tamamlanmasının ardından büyük ikramiye, amorti ve diğer ödüllere ilişkin sonuçlar Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesinde ve mobil uygulamasında yayımlanacak. Vatandaşlar, bilet numaralarını kullanarak ikramiye sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilecek.

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        MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ NEREDEN ALINIR?

        2027 Milli Piyango yılbaşı biletleri şu kanallardan temin edilebiliyor:

        - Yetkili Milli Piyango bayileri

        - Milli Piyango Online resmî internet sitesi: millipiyangoonline.com

        - Milli Piyango mobil uygulaması

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