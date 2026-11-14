MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI 2027: Büyük ikramiye 1 milyar TL! Milli Piyango yılbaşı çekilişi çeyrek bilet, yarım bilet, tam bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

2027 MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

2027 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde büyük ikramiye 1 milyar TL olarak belirlendi. Geçen yıl 800 milyon TL olan büyük ödül, 200 milyon TL artırıldı. Böylece büyük ikramiye tutarında da yüzde 25'lik yükseliş yaşandı.

Milli Piyango Online'ın duyurusuna göre 1 milyar TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantisi kapsamında bulunuyor. Çekilişte amorti dahil dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 5 milyar 796 milyon 300 bin TL olarak açıklandı.