Milli Piyango yılbaşı bileti 2027 ne kadar, büyük ikramiye kaç TL? MPİ Yılbaşı çekilişi tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları belli oldu!
Milli Piyango 2027 Yılbaşı Özel Çekilişi'nde büyük ikramiye 1 milyar TL, toplam dağıtılacak ikramiye tutarı ise 5 milyar 796 milyon 300 bin TL olarak açıklandı. Tamamı dağıtım garantili çekiliş öncesinde yılbaşı bileti almak isteyenler, tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, 2027 Milli Piyango yılbaşı bileti ne kadar, biletler nereden alınır? İşte bilet fiyatları ve çekiliş tarihi...
Milli Piyango 2027 Yılbaşı Özel Çekilişi için bilet satışları başladı. 31 Aralık 2026 gecesi gerçekleştirilecek çekiliş öncesinde büyük ikramiye tutarı ve yılbaşı bilet fiyatları araştırılıyor. Tam, yarım ve çeyrek bilet seçenekleriyle satışa sunulan Milli Piyango yılbaşı biletleri, bayilerin yanı sıra Milli Piyango Online internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden de satın alınabiliyor. Çekiliş sonuçları ise 31 Aralık gecesi çekilişin tamamlanmasının ardından ilan edilecek. Peki, Milli Piyango yılbaşı bileti ne kadar, kaç TL? 2027 yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar? İşte, 2027 MPİ Yılbaşı tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları…
MİLLİ PİYANGO 2027 YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?
Milli Piyango 2027 Yılbaşı Özel Çekilişi'nde büyük ikramiye 1 milyar TL olarak belirlendi. Tamamı dağıtım garantili olarak açıklanan büyük ikramiyenin yanı sıra çekilişte dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı 5 milyar 796 milyon 300 bin TL olacak.
Büyük ikramiyenin satılan 4 çeyrek bilete veya 2 yarım bilete isabet etmemesi durumunda, ikramiyenin tamamı ödülün isabet ettiği satılmış bilet veya biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Paylaşımda biletin tam, yarım veya çeyrek olması dikkate alınmayacak.
2027 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları, bilet türüne göre farklılık gösteriyor. 2027 Yılbaşı Özel Çekilişi için belirlenen satış fiyatları şöyle:
Tam bilet: 1.000 TL
Yarım bilet: 500 TL
Çeyrek bilet: 250 TL
Bilet almak isteyenler bütçelerine göre tam, yarım veya çeyrek bilet seçeneklerinden birini tercih edebiliyor.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ NEREDEN, NASIL ALINIR?
2027 Milli Piyango yılbaşı biletleri 9 Kasım 2026 itibarıyla satışa sunuldu. Vatandaşlar biletlerini yetkili Milli Piyango bayilerinden, Milli Piyango Online internet sitesinden veya mobil uygulamadan satın alabiliyor.
Online bilet almak isteyenler Milli Piyango'nun resmi internet sitesi üzerinden yılbaşı özel çekilişi ekranına ulaşarak satın alma işlemlerini gerçekleştirebiliyor.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLİR?
Milli Piyango 2027 Yılbaşı Özel Çekilişi, 31 Aralık 2026 gecesi noter huzurunda gerçekleştirilecek. Çekilişin tamamlanmasının ardından büyük ikramiye ve diğer ikramiye sonuçları Milli Piyango Online internet sitesi üzerinden açıklanacak.
Bilet sahipleri büyük ikramiyenin yanı sıra amorti ve diğer ikramiye sonuçlarını da Milli Piyango'nun resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden sorgulayabilecek.