MİLLİ PİYANGO 2027 YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?

Milli Piyango 2027 Yılbaşı Özel Çekilişi'nde büyük ikramiye 1 milyar TL olarak belirlendi. Tamamı dağıtım garantili olarak açıklanan büyük ikramiyenin yanı sıra çekilişte dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı 5 milyar 796 milyon 300 bin TL olacak.

Büyük ikramiyenin satılan 4 çeyrek bilete veya 2 yarım bilete isabet etmemesi durumunda, ikramiyenin tamamı ödülün isabet ettiği satılmış bilet veya biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Paylaşımda biletin tam, yarım veya çeyrek olması dikkate alınmayacak.