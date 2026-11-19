Motorine indirim geliyor, tabelalar değişiyor! 19 Kasım 2026 Motorine ne kadar indirim gelecek, mazota ne zaman indirim gelecek?
Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini sevindirecek yeni bir gelişme yaşandı. Küresel petrol fiyatlarında yaşanan gerilemenin ardından motorinin litre fiyatına büyük indirim yapılması bekleniyor. Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre mazot fiyatlarında 6 lira 58 kuruşluk bir indirim bekleniyor. İndirim, özellikle dizel araç kullanan sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, motorine ne kadar indirim gelecek, mazot ne kadar olacak, dizel indirimi ne zaman gelecek, benzine indirim var mı? İşte 19 Kasım 2026 İzmir, Ankara, İstanbul LPG, motorin, benzin fiyatları...
Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika indirim ve zam haberleri araç sahiplerinin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Küresel petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından Türkiye'de motorin grubunda önemli bir fiyat değişikliği bekleniyor. Beklenen 6 lira 58 kuruşluk indirim, pompa fiyatlarına doğrudan yansıyacak. İndirimin gece yarısından itibaren geçerli olması öngörülüyor. Peki, 20 Kasım 2026 itibarıyla motorinin litre fiyatı ne kadar olacak, mazot indirimi hangi saatten itibaren geçerli olacak? İşte güncel akaryakıt fiyatlarına ilişikin tüm detaylar...
MOTORİNE İNDİRİM Mİ GELİYOR?
Motorinin litre fiyatına yapılması beklenen 6 lira 58 kuruşluk indirimin, 19 Kasım Perşembe gününü 20 Kasım Cuma gününe bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olması öngörülüyor.
İndirimin 20 Kasım 2026 Cuma günü saat 00.01 itibarıyla akaryakıt istasyonlarının pompalarına yansıması bekleniyor. Böylece gece yarısından itibaren motorin fiyatlarında yeni tarife uygulanacak.
MAZOT FİYATLARI NE KADAR OLACAK?
Beklenen 6 lira 58 kuruşluk indirimin gerçekleşmesi halinde büyükşehirlerde motorinin litre fiyatının önemli ölçüde gerilemesi bekleniyor.
İndirim sonrası tahmini motorin fiyatları şöyle:
Şehir / BölgeYeni motorin fiyatı
İstanbul Avrupa88,62 - 88,72 TL
İstanbul Anadolu88,52 - 88,62 TL
Ankara89,82 TL
İzmir90,02 - 90,12 TL
Belirtilen rakamlar beklenen indirim üzerinden hesaplanan tahmini fiyatlardır. Dağıtım şirketlerine ve akaryakıt istasyonlarına göre pompa fiyatlarında küçük farklılıklar görülebilir.
50 LİTRELİK MOTORİN DEPOSU 329 LİRA UCUZLAYACAK!
Motorine beklenen 6 lira 58 kuruşluk indirimin gerçekleşmesi, dizel araç sahiplerinin yakıt giderlerine de önemli ölçüde yansıyacak.
İndirimin tamamının pompaya yansıması halinde:
- 10 litre motorinde 65,80 TL,
- 20 litre motorinde 131,60 TL,
- 50 litre motorinde 329 TL,
- 100 litre motorinde 658 TL
tasarruf sağlanabilecek.
BENZİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?
Motorin fiyatlarında beklenen düşüşün ardından gözler benzin fiyatlarına da çevrildi. Küresel piyasalarda benzin ve motorinin ton fiyatlarında yaşanan gerileme, benzinde de yeni indirim beklentisini gündeme getirdi.
Ancak benzin grubunda şu an için kesinleşmiş yeni bir indirim tutarı veya uygulama tarihi bulunmuyor. Uluslararası piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik, önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarının seyrini belirlemeye devam edecek.
AKARYAKIT FİYATLARI 2026
Motorin indirimi beklentisinin gündeme gelmesiyle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları da araştırılmaya başlandı. 2026 İstanbul, Ankara ve İzmir'de litre fiyatları şöyle:
İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin: 71,30 TL
Motorin: 95,30 TL
LPG: 50,70 TL
İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin: 71,10 TL
Motorin: 95,20 TL
LPG: 50,10 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin: 72,30 TL
Motorin: 96,40 TL
LPG: 50,79 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin: 72,50 TL
Motorin: 96,70 TL
LPG: 50,70 TL
NOT: Akaryakıt fiyatları şehir, ilçe, dağıtım şirketi ve istasyona göre farklılık gösterebiliyor.