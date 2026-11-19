Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika indirim ve zam haberleri araç sahiplerinin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Küresel petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından Türkiye'de motorin grubunda önemli bir fiyat değişikliği bekleniyor. Beklenen 6 lira 58 kuruşluk indirim, pompa fiyatlarına doğrudan yansıyacak. İndirimin gece yarısından itibaren geçerli olması öngörülüyor. Peki, 20 Kasım 2026 itibarıyla motorinin litre fiyatı ne kadar olacak, mazot indirimi hangi saatten itibaren geçerli olacak? İşte güncel akaryakıt fiyatlarına ilişikin tüm detaylar...