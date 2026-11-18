MOTORİNE İNDİRİM YOLDA! İki tarih öne çıktı… Motorine indirim ne zaman gelecek, lite fiyatı ne kadar olacak? 18 Kasım 2026 İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları
Geçen hafta benzine yapılan 3 lira 54 kuruşluk indirimin ardından gözler motorine çevrilmişti. Küresel petrol piyasalarındaki düşüşün sürmesiyle motorin için de indirim beklentisi güçlendi. Sektör kaynakları pompa fiyatlarında değişiklik için bu haftayı işaret etti. Araç sahipleri, beklenen indirimin ne zaman tabelalara yansıyacağını ve mazotun litre fiyatının ne kadar olacağını merak ediyor. Peki, motorine indirim gelecek mi, ne zaman gelecek, litresi kaç TL olacak? İşte 18 Kasım 2026 İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin ve LPG fiyatları…
Akaryakıt fiyatlarında yeni bir indirim beklentisi oluştu. Geçen hafta benzinin litre fiyatına yapılan 3 lira 54 kuruşluk indirimin ardından gözler motorine çevrilmişti. Küresel petrol piyasalarındaki düşüşün devam etmesiyle motorin fiyatlarında da indirim beklentisi güçlendi. Sektör kaynakları, beklenen indirimin bu hafta pompa fiyatlarına yansıyabileceğini belirtti. Beklenen indirimin ne kadar olacağı araç sahipleri tarafından merak konusu oldu. Peki, motorine indirim ne zaman gelecek, mazot litre fiyatı kaç TL olacak? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir için 18 Kasım 2026 akaryakıt fiyatları…
Akaryakıt fiyatlarında yeni bir indirim beklentisi oluştu. Geçen hafta benzinin litre fiyatına yapılan 3 lira 54 kuruşluk indirimin ardından gözler motorine çevrilmişti. Küresel petrol piyasalarındaki düşüşün devam etmesiyle motorin fiyatlarında da indirim beklentisi güçlendi. Sektör kaynakları, beklenen indirimin bu hafta pompa fiyatlarına yansıyabileceğini belirtti. Beklenen indirimin ne kadar olacağı araç sahipleri tarafından merak konusu oldu. Peki, motorine indirim ne zaman gelecek, mazot litre fiyatı kaç TL olacak? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir için 18 Kasım 2026 akaryakıt fiyatları…
MOTORİNE İNDİRİM GELECEK Mİ, NE ZAMAN?
Motorine bu hafta içerisinde indirim yapılması bekleniyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, küresel petrol piyasalarındaki düşüşün devam etmesi halinde 19 Kasım Perşembe veya 20 Kasım Cuma günü motorin fiyatlarında gerileme yaşanabilir.
Geçen hafta benzine 3 lira 54 kuruş indirim uygulanmış, motorin için beklenen fiyat düşüşü ise gerçekleşmemişti. Yeni haftada uluslararası piyasalarda gerilemenin devam etmesiyle motorin için yeniden indirim ihtimali ortaya çıktı.
Ancak motorin indiriminin uygulanacağı kesin tarih açıklanmadı. Fiyat değişikliğinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, uluslararası piyasalardaki gelişmelere bağlı olacak.
MOTORİNE KAÇ TL İNDİRİM BEKLENİYOR?
Motorine yapılması beklenen indirimin miktarı henüz netleşmedi. Ancak sektör kaynakları, mazotun litresine en az 3-4 TL'lik indirim uygulanacabileceğini belirtiyor.
Beklenen indirimin tutarı ve geçerli olacağı tarih, önümüzdeki günlerdeki fiyat hareketlerine göre netleşecek.
BENZİNE VE LPG’YE ZAM VEYA İNDİRİM VAR MI?
Benzine ve LPG’ye indirim veya zam beklentisi bulunmuyor.
18 KASIM 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Motorin indirimi beklentisinin gündeme gelmesiyle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları da araştırılmaya başlandı. 18 Kasım 2026 İstanbul, Ankara ve İzmir'de litre fiyatları şöyle:
İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin: 71,30 TL
Motorin: 95,30 TL
LPG: 50,70 TL
İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin: 71,10 TL
Motorin: 95,20 TL
LPG: 50,10 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin: 72,30 TL
Motorin: 96,40 TL
LPG: 50,79 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin: 72,50 TL
Motorin: 96,70 TL
LPG: 50,70 TL
NOT: Akaryakıt fiyatları şehir, ilçe, dağıtım şirketi ve istasyona göre farklılık gösterebiliyor.