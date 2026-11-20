Motorinin ardından benzine indirim geliyor, tabelalar değişiyor! 20 Kasım Cuma Benzine ne zaman, ne kadar indirim gelecek, mazot ne kadar oldu?
Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini sevindirecek yeni bir gelişme yaşandı. Küresel petrol fiyatlarında yaşanan gerilemenin ardından motorinin litre fiyatına büyük indirim yapıldı. 20 Kasım gece yarısından itibaren mazot fiyatlarında 6 lira 58 kuruşluk bir indirim geldi. İndirim, özellikle dizel araç kullanan sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, motorine ne kadar indirim geldi, mazot ne kadar olacak, dizel indirimi ne zaman geldi, benzine indirim var mı? İşte 20 Kasım 2026 İzmir, Ankara, İstanbul LPG, motorin, benzin fiyatları...
Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika indirim ve zam haberleri araç sahiplerinin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Küresel petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından Türkiye'de motorin grubunda önemli bir fiyat değişiklik yaşandı. Beklenen 6 lira 58 kuruşluk indirim, pompa fiyatlarına doğrudan yansıdı. Peki, 20 Kasım 2026 motorinin litre fiyatı ne kadar olacak, mazota indirim mi geldi? İşte güncel akaryakıt fiyatlarına ilişikin tüm detaylar...
MOTORİNE İNDİRİM GELDİ
Motorinin litre fiyatına 6 lira 58 kuruşluk indirimin, 19 Kasım Perşembe gününü 20 Kasım Cuma gününe bağlayan gece yarısından itibaren geçerli oldu.
İndirimin 20 Kasım 2026 Cuma günü saat 00.01 itibarıyla akaryakıt istasyonlarının pompalarına yansıdı.
MAZOT FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Motorine gelen indirimin ardından motorin fiyatları şöyle oldu:
Şehir / BölgeYeni motorin fiyatı
İstanbul Avrupa88,80 TL
İstanbul Anadolu88,70 TL
Ankara89,90 TL
İzmir90,20 TL
Belirtilen rakamlar beklenen indirim üzerinden hesaplanan tahmini fiyatlardır. Dağıtım şirketlerine ve akaryakıt istasyonlarına göre pompa fiyatlarında küçük farklılıklar görülebilir.
50 LİTRELİK MOTORİN DEPOSU 329 LİRA UCUZLADI!
Motorine beklenen 6 lira 58 kuruşluk indirimin ardından, dizel araç sahiplerinin yakıt giderlerine de önemli ölçüde yansıdı.
İndirimin tamamının pompaya yansıması halinde:
- 10 litre motorinde yaklaşık 65,80 TL,
- 20 litre motorinde yaklaşık 131,60 TL,
- 50 litre motorinde yaklaşık 329 TL,
- 100 litre motorinde yaklaşık 658 TL
tasarruf sağlanabilecek.
BENZİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?
Benzine 21 Kasım Cumartesi gününden itibaren 1 lira 86 kuruş indirim yapılması bekleniyor.
AKARYAKIT FİYATLARI 2026
Motorin indirimi beklentisinin gündeme gelmesiyle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları da araştırılmaya başlandı. 2026 İstanbul, Ankara ve İzmir'de litre fiyatları şöyle:
İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin: 71,30 TL
Motorin: 88.80 TL
LPG: 50,70 TL
İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin: 71,10 TL
Motorin: 88,70 TL
LPG: 50,10 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin: 72,30 TL
Motorin: 89,90 TL
LPG: 50,79 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin: 72,50 TL
Motorin: 90,20 TL
LPG: 50,70 TL
NOT: Akaryakıt fiyatları şehir, ilçe, dağıtım şirketi ve istasyona göre farklılık gösterebiliyor.