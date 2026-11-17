ÖBA Kasım seminerleri başladı! 2026 ÖBA eğitimleri ne zaman bitecek, öğretmen girişi nasıl yapılır ve seminerler ne zaman olacak?
ÖBA Kasım seminerleri 2026 takvimi, ara tatilde mesleki çalışmalarını tamamlayacak öğretmenlerin gündeminde yer alıyor. 16 Kasım'da erişime açılan eğitimler, 22 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar ÖBA üzerinden izlenebilecek. Peki, ÖBA öğretmen girişi nasıl yapılır, seminer videoları nereden izlenir? İşte, ÖBA giriş e-devlet ekranı…
2026-2027 eğitim öğretim yılının kasım dönemi mesleki çalışmaları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çevrim içi olarak düzenleniyor. Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin katılacağı programda, farklı alanlarda hazırlanan eğitim içerikleri yer alıyor. Öğretmenlerin mesleki çalışma yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için belirlenen süre içerisinde ilgili eğitimleri tamamlaması gerekiyor. Peki, ÖBA öğretmen girişi nasıl yapılır? İşte, ÖBA Kasım seminerlerinin yapılacağı tarihe ilişkin merak edilenler…
ÖBA KASIM SEMİNERLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
Öğretmenlerin 2026 Kasım dönemi mesleki çalışma seminerleri, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 08.00'de erişime açıldı. Çevrim içi eğitim programı, 22 Kasım 2026 Pazar günü saat 23.59'a kadar devam edecek.
Öğretmenler, bu tarihler arasında Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden sunulan eğitim içeriklerini tamamlayabilecek. Belirlenen süre içerisinde eğitimlerini bitiren öğretmenler, 2026-2027 eğitim öğretim yılı kasım dönemi mesleki çalışmalarını yerine getirmiş sayılacak.
ÖBA ÖĞRETMEN GİRİŞİ NASIL YAPILIR, E-DEVLET İLE NASIL GİRİŞ SAĞLANIR?
Kasım dönemi mesleki çalışma seminerlerine katılmak isteyen öğretmenler, ÖBA'nın resmi internet sitesi üzerinden sisteme giriş yapabiliyor. Platforma MEBBİS veya e-Devlet bilgileriyle kimlik doğrulaması yapılarak erişim sağlanabiliyor.
ÖBA Kasım seminerlerine giriş yapmak için şu adımlar izleniyor:
www.oba.gov.tr adresine giriş yapın.
MEBBİS veya e-Devlet üzerinden kimlik doğrulaması yapın.
Eğitimler bölümünden "2026 Kasım Dönemi Mesleki Çalışma Semineri" başlığını bulun.
Seminer sayfasındaki "Eğitime Katıl" seçeneğine tıklayın.
Açılan eğitim içeriklerini tamamlayarak ilerleme durumunuzu kontrol edin.
ÖBA giriş ekranına ulaşmak için Öğretmen Bilişim Ağı'nın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
2026 KASIM ÖBA SEMİNER KONULARI NELER?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan kasım dönemi mesleki çalışma programında öğretmenlerin mesleki bilgi ve becerilerini desteklemeye yönelik farklı başlıklar bulunuyor.
2026 Kasım ÖBA seminerlerinde yer alan ana konu başlıkları şöyle:
Millî Eğitim Akademisi Tanıtımı
Maarifin Kalbinde Oyun
Ortak Sınav Sistemi
Eğitim Ortamlarında Zorlaştırıcı Yaşantılar, Önleyici ve İyileştirici Yaklaşımlar
Öğretmen Olmak
Medya, Eğitim ve Kültür
ÖBA KASIM SEMİNERLERİNİN EĞİTİM HEDEFLERİ NELER?
Kasım dönemi mesleki çalışma programı, öğretmenlerin eğitim süreçlerine ilişkin bilgi ve uygulama becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Eğitimlerde Millî Eğitim Akademisinin görev ve sorumluluklarından oyun temelli öğrenmeye, ortak sınav sisteminden okul güvenliğine kadar çeşitli konular ele alınıyor.
Program kapsamında öğretmenlerin öğrencilerin ruh sağlığını ve psikososyal gelişimini desteklemesi, okul-aile iş birliğini güçlendirmesi ve akran ilişkilerinin öğrenciler üzerindeki etkilerini değerlendirmesi hedefleniyor.
Ayrıca kriz öncesinde risk yönetimi ve koruyucu güvenlik önlemleri, kriz anında okul güvenliğinin sağlanması ve olay sonrasında öğrencilerin okula uyum süreçlerinin desteklenmesi konularına da yer veriliyor. Öğretmenlik mesleğinin temel değerleri ile medya, toplum ve eğitim arasındaki etkileşim de programın eğitim hedefleri arasında bulunuyor.