ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI 2026 PDF | EGM 123. dönem ÖGG sınav soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı mı, ne zaman erişime açılacak?
Özel Güvenlik 123. Temel Eğitim ve 99. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG), 24 Ekim 2026 tarihinde düzenlendi. Akabinde ise gözler 123. dönem ÖGG soruları ve cevaplarına çevrildi. Doğru ve yanlış cevaplarını kontrol etmek isteyen adaylar, EGM'den gelecek resmi duyuruya odaklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından paylaşılan takvime göre Özel Güvenlik Sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlanma tarihi belli oldu. Peki, 2026 ÖGG sınav soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte 123. dönem ÖGG A ve B kitapçıkları, cevap anahtarı PDF görüntüleme ekranı ve sınav sonuç tarihi...
Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca düzenlenen 123. Temel Eğitim ve 99. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın tamamlanmasının ardından gözler soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına çevrildi. 24 Ekim 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilen sınava katılan adaylar, işaretledikleri yanıtları kontrol etmek ve tahmini puanlarını hesaplamak için EGM'nin açıklamalarını takip ediyor. Resmi sınav takvimine göre ÖGG soruları ve cevapları 27 Ekim Salı günü erişime açılacak. Adaylar, temel eğitim ve yenileme eğitimi sınavına ait A ve B soru kitapçıklarını PDF formatında görüntüleyebilecek. Peki, ÖGG sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman saat kaçta yayınlanacak? İşte 123. dönem ÖGG soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı…
123. DÖNEM ÖGG SINAV SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANACAK?
EGM'nin 2026 sınav takvimine göre Özel Güvenlik 123. Temel Eğitim ve 99. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 27 Ekim 2026 Salı günü paylaşılacak.
Ancak 123. Dönem ÖGG sınav soruları ve cevaplarının erişime açılacağı saat duyurulmadı. Bu nedenle adayların Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının internet sitesini takip etmesi gerekiyor.
ÖGG SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Özel güvenlik sınavı A ve B soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının resmi internet sitesi 'www.egm.gov.tr/ozelguvenlik' üzerinden yayınlanacak.
Sınava katılan adaylar, soru kitapçıkları üzerinden sınavda karşılarına çıkan soruları yeniden inceleyebilecek. Cevap anahtarları sayesinde doğru ve yanlış yanıtlarını kontrol edebilecek.
ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
ÖGG SINAV SORULARINA İTİRAZ NE ZAMAN YAPILACAK?
EGM'nin 123. dönem sınav takvimine göre yazılı sınav sorularına itiraz süreci 28 Ekim 2026 Çarşamba günü başlayacak ve 30 Ekim Cuma günü sona erecek.
Adaylar, hatalı olduğunu düşündükleri sorular için belirtilen tarihler arasında itiraz başvurusunda bulunabilecek. Sorulara yönelik itirazların değerlendirme sonuçları ise 6 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.
123. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
EGM'nin açıkladığı takvime göre, 123. Temel Eğitim ve 99. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın sonuçları 13 Kasım 2026 Cuma günü ilan edilecek.
ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.