Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI 2026 PDF | EGM 123. dönem ÖGG sınav soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı mı, ne zaman erişime açılacak?

        ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI 2026 PDF | EGM 123. dönem ÖGG sınav soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı mı, ne zaman erişime açılacak?

        Özel Güvenlik 123. Temel Eğitim ve 99. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG), 24 Ekim 2026 tarihinde düzenlendi. Akabinde ise gözler 123. dönem ÖGG soruları ve cevaplarına çevrildi. Doğru ve yanlış cevaplarını kontrol etmek isteyen adaylar, EGM'den gelecek resmi duyuruya odaklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından paylaşılan takvime göre Özel Güvenlik Sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlanma tarihi belli oldu. Peki, 2026 ÖGG sınav soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte 123. dönem ÖGG A ve B kitapçıkları, cevap anahtarı PDF görüntüleme ekranı ve sınav sonuç tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 12:07 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca düzenlenen 123. Temel Eğitim ve 99. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın tamamlanmasının ardından gözler soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına çevrildi. 24 Ekim 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilen sınava katılan adaylar, işaretledikleri yanıtları kontrol etmek ve tahmini puanlarını hesaplamak için EGM'nin açıklamalarını takip ediyor. Resmi sınav takvimine göre ÖGG soruları ve cevapları 27 Ekim Salı günü erişime açılacak. Adaylar, temel eğitim ve yenileme eğitimi sınavına ait A ve B soru kitapçıklarını PDF formatında görüntüleyebilecek. Peki, ÖGG sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman saat kaçta yayınlanacak? İşte 123. dönem ÖGG soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı…

        2

        123. DÖNEM ÖGG SINAV SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        EGM'nin 2026 sınav takvimine göre Özel Güvenlik 123. Temel Eğitim ve 99. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 27 Ekim 2026 Salı günü paylaşılacak.

        Ancak 123. Dönem ÖGG sınav soruları ve cevaplarının erişime açılacağı saat duyurulmadı. Bu nedenle adayların Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının internet sitesini takip etmesi gerekiyor.

        3

        ÖGG SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

        Özel güvenlik sınavı A ve B soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının resmi internet sitesi 'www.egm.gov.tr/ozelguvenlik' üzerinden yayınlanacak.

        Sınava katılan adaylar, soru kitapçıkları üzerinden sınavda karşılarına çıkan soruları yeniden inceleyebilecek. Cevap anahtarları sayesinde doğru ve yanlış yanıtlarını kontrol edebilecek.

        ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÖGG SINAV SORULARINA İTİRAZ NE ZAMAN YAPILACAK?

        EGM'nin 123. dönem sınav takvimine göre yazılı sınav sorularına itiraz süreci 28 Ekim 2026 Çarşamba günü başlayacak ve 30 Ekim Cuma günü sona erecek.

        Adaylar, hatalı olduğunu düşündükleri sorular için belirtilen tarihler arasında itiraz başvurusunda bulunabilecek. Sorulara yönelik itirazların değerlendirme sonuçları ise 6 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

        5

        123. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        EGM'nin açıkladığı takvime göre, 123. Temel Eğitim ve 99. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın sonuçları 13 Kasım 2026 Cuma günü ilan edilecek.

        ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

        6

        123. DÖNEM ÖGG KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖNERİLEN VİDEO

        Şişli'de çatıya çıkan genç kadın apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybetti

        Şişli'de çatıya çıkan genç kadın apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybetti

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüyor
        Rezidansta tetiği çekti 3 saat sonra öldürüldü
        Rezidansta tetiği çekti 3 saat sonra öldürüldü
        SPK tasfiye ve ödeme esaslarını belirledi
        SPK tasfiye ve ödeme esaslarını belirledi
        Süper Lig tarihinde zirve el değiştirdi!
        Süper Lig tarihinde zirve el değiştirdi!
        Derbiyi izlerken hortuma yakalandılar!
        Derbiyi izlerken hortuma yakalandılar!
        Kardeşinin evine gitti! Emekli polisin kanlı arazi kavgası
        Kardeşinin evine gitti! Emekli polisin kanlı arazi kavgası
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        İsrail'de kritik seçim
        İsrail'de kritik seçim
        91 yaşındaki yaşlı kadına hemşire dayağı!
        91 yaşındaki yaşlı kadına hemşire dayağı!
        Jülide Kural'dan açıklama
        Jülide Kural'dan açıklama
        10 yıl sonra ağlatan kader! Biri sıkıştırdı öteki ezdi
        10 yıl sonra ağlatan kader! Biri sıkıştırdı öteki ezdi
        Hollanda 2027'de de Eurovision'a katılmıyor
        Hollanda 2027'de de Eurovision'a katılmıyor
        Güzellik kraliçesinden suçlama
        Güzellik kraliçesinden suçlama
        Kazanan da kaybeden de borsada kayıp
        Kazanan da kaybeden de borsada kayıp
        230 bin liralık telefonda şikayetler artıyor
        230 bin liralık telefonda şikayetler artıyor
        Kayıp çift aranıyordu... Uçurumdan ses geldi
        Kayıp çift aranıyordu... Uçurumdan ses geldi
        Borsa İstanbul'dan Tera Portföy kararı
        Borsa İstanbul'dan Tera Portföy kararı
        Sevgilisinin evli olduğunu öğrenen kadından tornavidalı intikam
        Sevgilisinin evli olduğunu öğrenen kadından tornavidalı intikam
        Aşklarını kanıtlayan fotoğraflar çıktı
        Aşklarını kanıtlayan fotoğraflar çıktı
        "F.Bahçe'de radikal kararlar alınmalı"
        "F.Bahçe'de radikal kararlar alınmalı"