ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI 2026 PDF | EGM 123. dönem ÖGG sınav soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı mı, ne zaman erişime açılacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca düzenlenen 123. Temel Eğitim ve 99. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın tamamlanmasının ardından gözler soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına çevrildi. 24 Ekim 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilen sınava katılan adaylar, işaretledikleri yanıtları kontrol etmek ve tahmini puanlarını hesaplamak için EGM'nin açıklamalarını takip ediyor. Resmi sınav takvimine göre ÖGG soruları ve cevapları 27 Ekim Salı günü erişime açılacak. Adaylar, temel eğitim ve yenileme eğitimi sınavına ait A ve B soru kitapçıklarını PDF formatında görüntüleyebilecek. Peki, ÖGG sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman saat kaçta yayınlanacak? İşte 123. dönem ÖGG soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı…