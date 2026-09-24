ÖĞRETMEN YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI 2026: Öğretmen isteğe bağlı yer değiştirme atama sonuçları ne zaman açıklanacak, başvurular bitti mi?
Öğretmenlerin isteğe bağlı yer değiştirme başvurularına ilişkin süreç, adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Başvuru yapmak isteyen öğretmenlerin belirlenen hizmet süresi şartlarını karşılaması gerekirken, gözler başvuru takvimi ve sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Bulunduğu ilde gerekli çalışma süresini tamamlayan ve ilgili şartları sağlayan öğretmenler, yer değiştirme sonuçlarının ne zaman duyurulacağını merak ediyor. Peki, öğretmen isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları sona erdi mi, atama sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte MEB'in yer değiştirme takvimine ilişkin detaylar…
Öğretmenlerin isteğe bağlı yer değiştirme işlemleriyle ilgili gelişmeler, başvuru sürecini takip eden eğitimcilerin gündeminde yer alıyor. Belirlenen koşulları karşılayan öğretmenler başvurularını tamamlarken, şimdi gözler MEB tarafından açıklanacak sonuç tarihine çevrildi. Hizmet süresi ve diğer şartları sağlayan adaylar, tercih sonuçlarının ne zaman ilan edileceğini araştırıyor. Peki, öğretmen isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları tamamlandı mı, atama sonuçları hangi gün açıklanacak? İşte MEB’in yer değiştirme sürecine ilişkin takvim bilgileri…
ÖĞRETMEN İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?
Öğretmenlerin isteğe bağlı yer değiştirme başvuru süreci için son gün geldi. 23 Eylül’de başlayan başvurular bugün itibarıyla tamamlanacak.
Başvurular, mebbis.meb.gov.tr ve personel.meb.gov.tr adresleri üzerinden erişime açılan Elektronik Başvuru Formu aracılığıyla gerçekleştiriliyor.
ÖĞRETMEN İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Yer değiştirme başvurusunda bulunacak öğretmenlerin, başvuru öncesinde MEBBİS e-Personel Modülü (Özlük) üzerinden kişisel ve mesleki bilgilerini kontrol etmeleri gerekiyor. Kimlik, öğrenim durumu, atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgelerde eksiklik ya da hata bulunması halinde gerekli düzeltmelerin belgeye dayalı olarak eğitim kurumu veya il/ilçe millî eğitim müdürlükleri aracılığıyla yapılması gerekiyor.
Atamalar, öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak gerçekleştirilecek. Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra hizmet puanını etkileyebilecek değişiklikler sisteme yansıtılmayacağı için öğretmenlerin puanlarına etki eden güncellemeleri başvuru öncesinde tamamlamaları önem taşıyor.
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