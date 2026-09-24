ÖĞRETMEN YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI 2026: Öğretmen isteğe bağlı yer değiştirme atama sonuçları ne zaman açıklanacak, başvurular bitti mi?

Öğretmenlerin isteğe bağlı yer değiştirme işlemleriyle ilgili gelişmeler, başvuru sürecini takip eden eğitimcilerin gündeminde yer alıyor. Belirlenen koşulları karşılayan öğretmenler başvurularını tamamlarken, şimdi gözler MEB tarafından açıklanacak sonuç tarihine çevrildi. Hizmet süresi ve diğer şartları sağlayan adaylar, tercih sonuçlarının ne zaman ilan edileceğini araştırıyor. Peki, öğretmen isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları tamamlandı mı, atama sonuçları hangi gün açıklanacak? İşte MEB’in yer değiştirme sürecine ilişkin takvim bilgileri…