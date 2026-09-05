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        Haberler Bilgi Gündem Okullar ne zaman açılacak? 2026-2027 MEB eğitim öğretim takvimi ile yaz tatili ne zaman bitecek?

        Okullar ne zaman açılacak? 2026-2027 MEB eğitim öğretim takvimi ile yaz tatili ne zaman bitecek?

        Yaz tatilinin sona ermesine kısa bir süre kalırken öğrenci, veli ve öğretmen yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi, okulların açılış tarihini de netleştirdi. Yaz tatilinin sona ermesiyle öğrenciler yeniden dersbaşı yapacak. Peki okullar ne zaman açılacak, 2026-2027 MEB eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak, yaz tatili ne zaman bitecek? İşte MEB tarafından açıklanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi ve okulların açılış tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Eylül 2026 - 01:40 Güncelleme:
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        Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğrenciler ve veliler okulların açılacağı tarihi merak ediyor. MEB tarafından yayımlanan resmi çalışma takvimiyle birlikte 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlangıç tarihi belli oldu. Yaz tatilinin ardından milyonlarca öğrenci dersbaşı yapacak. Öğretmenlerin mesleki çalışma programı da derslerin başlamasından önce gerçekleştirilecek. Peki MEB'e göre okullar ne zaman açılacak ve yaz tatili hangi tarihte sona erecek? İşte 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin merak edilen ayrıntılar...

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        OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre okullar 14 Eylül 2026 Pazartesi günü açılacak. Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte milyonlarca öğrenci yeni eğitim öğretim yılına başlayacak.

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        UYUM HAFTASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        2026-2027 eğitim öğretim yılı başlamadan önce, okula yeni adım atacak öğrenciler için uyum süreci uygulanacak. Bu kapsamda okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri, 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenecek uyum programlarıyla okul hayatına hazırlanacak.

        Ayrıca ortaokul 5. sınıf, imam hatip ortaokulu 5. sınıf, lise hazırlık ve 9. sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrenciler için de rehberlik ve oryantasyon çalışmaları yapılacak. Bu çalışmalarla öğrencilerin yeni eğitim ortamını tanımaları, okul kurallarına ve günlük işleyişe daha kolay adapte olmaları, sosyal ve akademik gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

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        MEB 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ

        1. dönem ara tatili: 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında uygulanacak.

        Yarıyıl Tatili: 22 Ocak 2027 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla 1. dönem sona erecek ve yarıyıl tatili başlayacak. İkinci dönem ders zili ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü yeniden çalacak.

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        2. dönem ara tatili: 2026-2027 eğitim öğretim yılında ikinci ara tatil 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek. Ara tatilin ardından 15 Mart 2027 Pazartesi günü yeniden ders başı yapılacak.

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        #Okullar ne zaman açılacak
        #MEB
        #Ara tatil
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