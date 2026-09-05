OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ 2026-2027: MEB takvimi ile okullar ne zaman açılıyor, kaç gün kaldı, ilk ders zili hangi gün çalacak?

Haziran ayında başlayan yaz tatilinin bitmesine sayılı günler kaldı. Milyonlarca öğrenci, okul sıralarına dönmeye hazırlanıyor. Bu sene de okul öncesi eğitim, ilkokul 1. sınıf ile ortaokul 5. sınıfa başlayacak öğrenciler, okula uyum haftası kapsamında 1 hafta önce ders başı yapacak. Bu kapsamda ''okullar ne zaman açılıyor, kaç gün kaldı? Uyum haftası ne zaman başlıyor, ilk ders zili hangi gün çalacak?'' soruları gündemde. 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlama tarihi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çalışma takvimiyle belli oldu! İşte MEB takvimi ile 2026 2027 okulların açılış tarihi!