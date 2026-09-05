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        Haberler Bilgi OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ 2026-2027: MEB takvimi ile okullar ne zaman açılıyor, kaç gün kaldı, ilk ders zili hangi gün çalacak?

        OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ 2026-2027: MEB takvimi ile okullar ne zaman açılıyor, kaç gün kaldı, ilk ders zili hangi gün çalacak?

        Eylül ayına girilmesiyle birlikte gözler okulların açılacağı tarihe çevrildi. Milyonlarca öğrenci ve veli, ilk ders zilinin hangi gün çalacağını araştırmaya başladı. Bu kapsamda ''Bu yıl okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı?'' soruları gündemdeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2026-2027 çalışma takvimi ile yaz tatili bitiş günü ve okulların açılış tarihi belli oldu. Peki, okullar ne zaman açılıyor, yaz tatili ne zaman bitiyor, ilk ders zili hangi gün çalacak? İşte MEB takvimi ile 2026 2027 eğitim öğretim yılının başlangıç tarihi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Eylül 2026 - 11:37 Güncelleme:
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        1

        Haziran ayında başlayan yaz tatilinin bitmesine sayılı günler kaldı. Milyonlarca öğrenci, okul sıralarına dönmeye hazırlanıyor. Bu sene de okul öncesi eğitim, ilkokul 1. sınıf ile ortaokul 5. sınıfa başlayacak öğrenciler, okula uyum haftası kapsamında 1 hafta önce ders başı yapacak. Bu kapsamda ''okullar ne zaman açılıyor, kaç gün kaldı? Uyum haftası ne zaman başlıyor, ilk ders zili hangi gün çalacak?'' soruları gündemde. 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlama tarihi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çalışma takvimiyle belli oldu! İşte MEB takvimi ile 2026 2027 okulların açılış tarihi!

        2

        OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi yayımlandı.

        Buna göre okullarda birinci dönem, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.

        3

        UYUM HAFTASI NE ZAMAN?

        Yeni eğitim döneminde okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrencilerin okula uyum süreçlerini desteklemek amacıyla 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

        4

        İLK ARA TATİL NE ZAMAN 2026?

        2026-2027 eğitim ve öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.

        5

        SÖMESTR NE ZAMAN?

        Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak.

        İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.

        6

        İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

        İkinci dönemin ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.

        7

        OKULLAR NE ZAMAN KAPACAK?

        2026-2027 eğitim ve öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.

        8

        2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

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