Olimpia Milano-Fenerbahçe Tarfin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague Fenerbahçe maçı izle
EuroLeague'de heyecan 13. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin, zorlu İtalya deplasmanında Olimpia Milano ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli ekip, çift maç haftasının ilk mücadelesinde LDLC ASVEL'i farklı mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Basketbolseverler ise Olimpia Milano-Fenerbahçe Tarfin mücadelesinin maç saati ve yayıncı kuruluşunu araştırmaya başladı. Peki, Olimpia Milano-Fenerbahçe Tarfin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte EuroLeague Olimpia Milano-Fenerbahçe Tarfin maçı canlı izle...
Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 13. haftasında İtalya temsilcisi Olimpia Milano'ya konuk oluyor. Unipol Forum'da oynanacak mücadelede sarı-lacivertliler, taraftarlarının desteğiyle Avrupa arenasında bir galibiyet daha elde etmeyi hedefliyor. LDLC ASVEL karşısında alınan 115-81'lik farklı galibiyetin ardından gözler Milano deplasmanına çevrildi. Peki, Olimpia Milano-Fenerbahçe Tarfin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Olimpia Milano-Fenerbahçe Tarfin maçı izle sayfası...
OLIMPIA MILANO-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Olimpia Milano-Fenerbahçe Tarfin karşılaşması, 19 Kasım 2026 Perşembe günü saat 22.30'da oynanacak.
OLIMPIA MILANO-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Tarfin ile Olimpia Milano arasındaki EuroLeague mücadelesi S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca S Sport Plus dijital platformu üzerinden takip edilebilecek.
FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE EKRANI
Olimpia Milano-Fenerbahçe Tarfin karşılaşmasını canlı takip etmek isteyenler, S Sport'un yayın platformlarından yararlanabilecek.
S Sport Plus yayınlarına ulaşmak için S Sport Plus EuroLeague canlı yayın sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
FENERBAHÇE'DE MAÇ ÖNCESİ ÜÇ EKSİK
Fenerbahçe Tarfin'de Olimpia Milano karşılaşması öncesinde sakatlıkları bulunan Nicolo Melli, Braxton Key ve Onuralp Bitim'in forma giyemeyeceği bildirildi. Teknik ekibin bu eksiklere rağmen İtalya deplasmanında galibiyet planı üzerinde durduğu belirtildi.
Sarı-lacivertliler, çift maç haftasının ilk karşılaşmasında LDLC ASVEL'i 115-81 mağlup etmişti. Fenerbahçe, Milano karşısında da kazanarak EuroLeague'de önemli bir avantaj elde etmek istiyor.