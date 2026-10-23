Olympiakos - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? EuroLeague Olympiakos - Fenerbahçe maçı yayın bilgileri
EuroLeague'in 7. haftasında Fenerbahçe Beko, Yunanistan deplasmanında Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Avrupa basketbolunun iki güçlü ekibini buluşturacak mücadele öncesinde basketbolseverler, "Olympiakos - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte, Olympiakos – Fenerbahçe basket maçı tarihi, başlama saati ve canlı yayın kanalı hakkında merak edilenler…
EuroLeague’de heyecan, Olympiakos - Fenerbahçe Beko karşılaşmasıyla devam ediyor. Organizasyonun 7. haftasında Yunanistan deplasmanına çıkacak sarı-lacivertliler, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak ligdeki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. İki takımın performansı, puan tablosundaki konumu ve karşılaşmada sahaya çıkacak kadrolar basketbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda izlencek ve şifresiz mi? İşte, Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague maç takvimi...
OLYMPİAKOS - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
EuroLeague’in 7. haftasında oynanacak Olympiakos - Fenerbahçe Beko karşılaşması, 23 Ekim 2026 Cuma günü saat 21.15’te başlayacak. Fenerbahçe Beko, Yunanistan deplasmanında galibiyet alarak ligdeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.
OLYMPİAKOS - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Basketbolseverler, karşılaşmayı yayıncı platformlar üzerinden takip edebilecek.
OLYMPİAKOS - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Fenerbahçe Beko ile Olympiakos arasındaki mücadele, Yunanistan’ın Atina bölgesindeki Ano Liosia’da bulunan SUNEL Arena’da oynanacak.
FENERBAHÇE EUROLEAGUE’DE KAÇINCI SIRADA?
Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de geride kalan altı maçta beş galibiyet ve bir mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçlarla puan tablosunda ikinci sırada yer aldı. İlk altı haftada 501 sayı atan Fenerbahçe Beko, potasında 447 sayı gördü.
FENERBAHÇE BEKO’NUN EUROLEAGUE MAÇ TAKVİMİ
Fenerbahçe Beko’nun Olympiakos karşılaşmasının ardından EuroLeague’de oynayacağı maçların programı şöyle:
27 Ekim Salı, 22.30: Valencia Basket - Fenerbahçe Beko
29 Ekim Perşembe, 22.45: Real Madrid - Fenerbahçe Beko