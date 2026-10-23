Olympiakos - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? EuroLeague Olympiakos - Fenerbahçe maçı yayın bilgileri

EuroLeague’de heyecan, Olympiakos - Fenerbahçe Beko karşılaşmasıyla devam ediyor. Organizasyonun 7. haftasında Yunanistan deplasmanına çıkacak sarı-lacivertliler, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak ligdeki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. İki takımın performansı, puan tablosundaki konumu ve karşılaşmada sahaya çıkacak kadrolar basketbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda izlencek ve şifresiz mi? İşte, Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague maç takvimi...