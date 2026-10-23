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        Haberler Bilgi Olympiakos - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? EuroLeague Olympiakos - Fenerbahçe maçı yayın bilgileri

        Olympiakos - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? EuroLeague Olympiakos - Fenerbahçe maçı yayın bilgileri

        EuroLeague'in 7. haftasında Fenerbahçe Beko, Yunanistan deplasmanında Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Avrupa basketbolunun iki güçlü ekibini buluşturacak mücadele öncesinde basketbolseverler, "Olympiakos - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte, Olympiakos – Fenerbahçe basket maçı tarihi, başlama saati ve canlı yayın kanalı hakkında merak edilenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 09:43 Güncelleme:
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        EuroLeague’de heyecan, Olympiakos - Fenerbahçe Beko karşılaşmasıyla devam ediyor. Organizasyonun 7. haftasında Yunanistan deplasmanına çıkacak sarı-lacivertliler, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak ligdeki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. İki takımın performansı, puan tablosundaki konumu ve karşılaşmada sahaya çıkacak kadrolar basketbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda izlencek ve şifresiz mi? İşte, Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague maç takvimi...

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        OLYMPİAKOS - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        EuroLeague’in 7. haftasında oynanacak Olympiakos - Fenerbahçe Beko karşılaşması, 23 Ekim 2026 Cuma günü saat 21.15’te başlayacak. Fenerbahçe Beko, Yunanistan deplasmanında galibiyet alarak ligdeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

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        OLYMPİAKOS - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Basketbolseverler, karşılaşmayı yayıncı platformlar üzerinden takip edebilecek.

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        OLYMPİAKOS - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

        Fenerbahçe Beko ile Olympiakos arasındaki mücadele, Yunanistan’ın Atina bölgesindeki Ano Liosia’da bulunan SUNEL Arena’da oynanacak.

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        FENERBAHÇE EUROLEAGUE’DE KAÇINCI SIRADA?

        Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de geride kalan altı maçta beş galibiyet ve bir mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçlarla puan tablosunda ikinci sırada yer aldı. İlk altı haftada 501 sayı atan Fenerbahçe Beko, potasında 447 sayı gördü.

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        FENERBAHÇE BEKO’NUN EUROLEAGUE MAÇ TAKVİMİ

        Fenerbahçe Beko’nun Olympiakos karşılaşmasının ardından EuroLeague’de oynayacağı maçların programı şöyle:

        27 Ekim Salı, 22.30: Valencia Basket - Fenerbahçe Beko

        29 Ekim Perşembe, 22.45: Real Madrid - Fenerbahçe Beko

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        5 Kasım Perşembe, 21.00: Fenerbahçe Beko - Baskonia

        11 Kasım Çarşamba, 22.45: Paris Basketball - Fenerbahçe Beko

        17 Kasım Salı, 21.00: Fenerbahçe Beko - ASVEL

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        #Olympiakos
        #fenerbahçe
        #Basketbol
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