Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ortak Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf 1.Dönem 1. Yazılı sınav sonuçları için gözler MEB’te

        Ortak Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf 1.Dönem 1. Yazılı sınav sonuçları için gözler MEB’te

        Millî Eğitim Bakanlığınca 2026-2027 eğitim öğretim yılı ortak yazılı sınav takvimi doğrultusunda 1.dönem 1.yazılı sınavları kasım ayında gerçekleşiyor. Ortak sınav takviminde 6. sınıf matematik sınavı 11 Kasım Çarşamba günü yapılırken 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı sınavı ise 12 Kasım Perşembe günü uygulandı. Peki, Ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ortak sınav değerlendirmeler nasıl yapılacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 10:21 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Ortak Sınav sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı’na çevrildi. Okullarda yapılan sınavların değerlendirme süreci ilgili branş öğretmenleri tarafından yürütülüyor. 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıflara birinci dönem birinci yazılı sınavları, Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği takvime göre 2-13 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Peki Ortak Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf  1.Dönem 1. Yazılı sınav sonuçları ile ilgili detaylar

        2

        ORTAK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci dönem birinci ortak yazılı sınavlarının sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından henüz kesin bir açıklanma tarihi gelmedi.

        Okullarda yapılan sınavların değerlendirme süreci ilgili branş öğretmenleri tarafından yürütülecek. Cevapların kontrol edilmesi ve puanlama işlemlerinin tamamlanmasının ardından notların e-Okul sistemine aktarılması bekleniyor. Ülke genelinde ortak olarak uygulanan sınavlarda ise değerlendirme işlemleri MEB'in belirlediği kurallar çerçevesinde yapılacak. Sonuçların erişime açılmasıyla öğrenciler sınav puanlarını sistem üzerinden görüntüleyebilecek.

        3

        MEB ORTAK SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Öğrenciler, sınav sonuçlarını e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden takip edebilecek. Sisteme T.C. kimlik numarası ve okul numarası gibi istenen bilgilerle giriş yapılarak sınav notları görüntülenebilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        "Türkiye'nin nükleer enerji birikimi diğer ülkelere de katkı sağlayacak"

        Dünya Nükleer Birliği (WNA) Genel Direktörü Sama Bilbao y León, Antalya'da düzenlenen COP31'de Habertürk Enerji Editörü İrem Kuşoğlu Görgü'nün sorularını yanıtladı. Sama Bilbao y León Habertürk'e yaptığı özel açıklamalarda, Türkiye'nin nükleer hedeflerine yönelik "Türkiye'de oluşan bu ekosistem yaln...
        #MEB
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yüreğimiz kavruldu! İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kayseri'ye acı haber ulaştı
        Yüreğimiz kavruldu! İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kayseri'ye acı haber ulaştı
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Trump: İran Savaşı'nın sürmesinin nedeni İsrail
        Trump: İran Savaşı'nın sürmesinin nedeni İsrail
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        Kripto paralarda sert düşüş
        Kripto paralarda sert düşüş
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        "Aşağılayıcı tavırlar sergiledi"
        "Aşağılayıcı tavırlar sergiledi"
        Kendi iş yerinde katledildi! Bir kadına daha kıydılar
        Kendi iş yerinde katledildi! Bir kadına daha kıydılar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        "Çok fazla Arda Güler lazım"
        "Çok fazla Arda Güler lazım"
        "Bir soykırım yaşanıyor"
        "Bir soykırım yaşanıyor"
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Psikologların güne iyi başlamak için yaptıkları 7 şey
        Psikologların güne iyi başlamak için yaptıkları 7 şey
        Dikkat! Tam mevsimi... 2 çocuk annesi mantar kurbanı
        Dikkat! Tam mevsimi... 2 çocuk annesi mantar kurbanı
        "Trump ve Netanyahu birbirlerine bağırdı"
        "Trump ve Netanyahu birbirlerine bağırdı"
        Emekli aylığına asgari ücret modeli
        Emekli aylığına asgari ücret modeli
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        Kaldırımda yürüyenlere ateş açtı! Rastgele cinayet
        Kaldırımda yürüyenlere ateş açtı! Rastgele cinayet
        İki katına çıktı
        İki katına çıktı