Ortak Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf 1.Dönem 1. Yazılı sınav sonuçları için gözler MEB’te
Millî Eğitim Bakanlığınca 2026-2027 eğitim öğretim yılı ortak yazılı sınav takvimi doğrultusunda 1.dönem 1.yazılı sınavları kasım ayında gerçekleşiyor. Ortak sınav takviminde 6. sınıf matematik sınavı 11 Kasım Çarşamba günü yapılırken 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı sınavı ise 12 Kasım Perşembe günü uygulandı. Peki, Ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ortak sınav değerlendirmeler nasıl yapılacak?
Ortak Sınav sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı’na çevrildi. Okullarda yapılan sınavların değerlendirme süreci ilgili branş öğretmenleri tarafından yürütülüyor. 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıflara birinci dönem birinci yazılı sınavları, Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği takvime göre 2-13 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Peki Ortak Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf 1.Dönem 1. Yazılı sınav sonuçları ile ilgili detaylar
ORTAK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci dönem birinci ortak yazılı sınavlarının sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından henüz kesin bir açıklanma tarihi gelmedi.
Okullarda yapılan sınavların değerlendirme süreci ilgili branş öğretmenleri tarafından yürütülecek. Cevapların kontrol edilmesi ve puanlama işlemlerinin tamamlanmasının ardından notların e-Okul sistemine aktarılması bekleniyor. Ülke genelinde ortak olarak uygulanan sınavlarda ise değerlendirme işlemleri MEB'in belirlediği kurallar çerçevesinde yapılacak. Sonuçların erişime açılmasıyla öğrenciler sınav puanlarını sistem üzerinden görüntüleyebilecek.
MEB ORTAK SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Öğrenciler, sınav sonuçlarını e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden takip edebilecek. Sisteme T.C. kimlik numarası ve okul numarası gibi istenen bilgilerle giriş yapılarak sınav notları görüntülenebilecek.