2027 ÖSYM SINAV TAKVİMİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

ÖSYM, 2026 yılı sınav takvimini 14 Kasım 2025’te açıklamıştı. Önceki yıllardaki duyuru tarihleri nedeniyle 2027 sınav takviminin de 2026 yılının kasım ayında açıklanması bekleniyor. Ancak bu tarih bir tahminden ibaret; ÖSYM tarafından 2027 takvimi için kesin bir duyuru yapılmış değil.

Takvim yayımlandığında YKS, KPSS, ALES ve DGS’nin yanı sıra diğer merkezi sınavların başvuru, sınav ve sonuç tarihleri de açıklanacak.