ÖSYM sınav takvimi! 2027 YKS, KPSS, ALES, DGS sınavları ne zaman?
Üniversiteye girmek, kamu personeli olmak veya akademik kariyerini sürdürmek isteyen milyonlarca aday, 2027 ÖSYM sınav takviminin açıklanmasını bekliyor. YKS, KPSS, ALES ve DGS sınavlarına hazırlanan adaylar, sınav tarihleriyle birlikte başvuru ve sonuç açıklama takvimini de araştırıyor. Peki 2027 YKS, KPSS, ALES ve DGS sınavları ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte ÖSYM sınav takvimi ile 2027 YKS, KPSS, ALES, DGS tarihleri...
ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi sınavların 2027 takvimi, yeni sınav dönemine hazırlanan adayların gündeminde bulunuyor. Üniversite sınavına girecek öğrenciler YKS tarihlerini, kamuya atanmak isteyen adaylar KPSS takvimini, lisans mezunları ise ALES ve DGS başvuru süreçlerini merak ediyor. Sınavların başvuru, geç başvuru ve sonuç tarihleri ÖSYM’nin yayımlayacağı takvimle netleşecek. Peki ÖSYM 2027 sınav takvimi açıklandı mı, YKS, KPSS, ALES ve DGS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte güncel bilgiler ve 2027 sınav dönemine ilişkin ayrıntılar.
2027 ÖSYM SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?
ÖSYM, 2027 yılı sınav takvimini henüz yayımlamadı. Bu nedenle YKS, KPSS, ALES ve DGS sınavlarının 2027 yılına ait kesin sınav ve başvuru tarihleri belli değil. Adayların sosyal medyada veya çeşitli internet sitelerinde paylaşılan tahmini tarihler yerine ÖSYM’nin resmî duyurularını esas alması gerekiyor.
2027 YKS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Üniversite hayali kuran adaylar, 2027 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) tarihlerini bekliyor. TYT, AYT ve YDT oturumlarının hangi günlerde yapılacağı henüz açıklanmadı. YKS başvuru başlangıç ve bitiş tarihleri ile sınav sonuçlarının açıklanacağı gün de yeni takvimle birlikte belli olacak.
Adayların sınav hazırlıklarını sürdürürken ÖSYM’nin yayımlayacağı 2027-YKS başvuru kılavuzunu takip etmesi gerekiyor.
2027 KPSS NE ZAMAN?
Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar, 2027 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) takvimine odaklandı. KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınavlarının 2027 yılında hangi tarihlerde yapılacağına ilişkin resmî takvim henüz yayımlanmadı.
Sınavların başvuru tarihleri, oturum bilgileri ve sonuç açıklama günleri ÖSYM’nin duyurusuyla netleşecek. Adayların sınav türlerine göre yayımlanacak kılavuzları incelemesi önem taşıyor.
2027 ALES NE ZAMAN?
Akademik kariyer hedefleyen adayların katıldığı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için de 2027 takvimi bekleniyor. ALES/1, ALES/2 ve ALES/3 oturumlarının sınav ve başvuru tarihleri henüz açıklanmadı.
ÖSYM’nin mevcut 2026 takviminde ALES/3 sınavı 29 Kasım 2026 tarihinde yapılacak şekilde yer alıyor. 2027 oturumlarının tarihleri ise yeni sınav takviminin yayımlanmasıyla belli olacak.
2027 DGS NE ZAMAN YAPILACAK?
Ön lisans eğitimini dört yıllık lisans programına geçerek tamamlamak isteyen adaylar, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tarihlerini araştırıyor. 2027-DGS sınav tarihi ve başvuru takvimi henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı.
Başvuruların hangi tarihlerde alınacağı, sınavın ne zaman gerçekleştirileceği ve sonuçların hangi gün ilan edileceği resmî takvimle netleşecek. Adayların DGS başvuru kılavuzu ve ÖSYM duyurularını takip etmesi gerekiyor.
2027 ÖSYM SINAV TAKVİMİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
ÖSYM, 2026 yılı sınav takvimini 14 Kasım 2025’te açıklamıştı. Önceki yıllardaki duyuru tarihleri nedeniyle 2027 sınav takviminin de 2026 yılının kasım ayında açıklanması bekleniyor. Ancak bu tarih bir tahminden ibaret; ÖSYM tarafından 2027 takvimi için kesin bir duyuru yapılmış değil.
Takvim yayımlandığında YKS, KPSS, ALES ve DGS’nin yanı sıra diğer merkezi sınavların başvuru, sınav ve sonuç tarihleri de açıklanacak.