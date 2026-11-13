PEGASUS 11 EURO UÇAK BİLETİ KAMPANYASI: Pegasus ucuz uçak kampanyası hangi tarihlerde ve hangi yurt dışı hatlarında geçerli?

15 euro + vergilerden başlayan hatlar:

İstanbul Sabiha Gökçen-Birmingham, Bristol, Edinburgh, Londra (LGW), Manchester ve Londra (STN) uçuşları ile Sofya ve Tiran çıkışlı İstanbul Sabiha Gökçen uçuşları. Krakow-Ankara ve Krakow-Antalya hatları da bu grupta bulunuyor.

21 euro + vergilerden başlayan hatlar:

İstanbul Sabiha Gökçen çıkışlı Abu Dabi, Alicante, Barcelona, Batum, Bilbao, Bologna, Dublin, Helsinki, Madrid, Milano, Sevilla, Stockholm ve Süleymaniye uçuşları ile Aktau, Aktöbe, Budapeşte, Cezayir, Hurgada, İskenderiye, Kişinev, Luksor, Lyon, Marsilya, Nice, Oslo, Paris (ORY), Roma, Şarm El Şeyh, Uralsk ve Venedik hatları.

İzmir-Barcelona, İzmir-Madrid, Ankara-Bağdat, Ankara-Erbil, Antalya-Amman, Antalya-Beyrut, Antalya-Kişinev ve Gaziantep-Berlin uçuşları da 21 eurodan başlayan fiyatlarla listeleniyor.

31 euro + vergilerden başlayan hatlar:

İstanbul Sabiha Gökçen-Bakü, Beyrut, Erivan, Kahire (SPX), Şarja ve Tiflis uçuşları ile Aktau, Amman, Brüksel, Budapeşte, Cezayir, Kişinev, Maskat, Mitiga ve Uralsk çıkışlı İstanbul Sabiha Gökçen uçuşları.