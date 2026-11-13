PEGASUS 11 EURO UÇAK BİLETİ KAMPANYASI: Pegasus ucuz uçak kampanyası hangi tarihlerde ve hangi yurt dışı hatlarında geçerli?
Pegasus, BolBol üyelerine özel yurt dışı uçak bileti kampanyası kapsamında 11 eurodan başlayan fiyatlarla 200 bin koltuğu satışa sundu. Mobil uygulama üzerinden geçerli olan kampanyada biletler 13-15 Kasım 2026 tarihlerinde alınabilecek. Peki, Pegasus 11 euro uçak bileti kampanyası hangi rotalarda geçerli, seyahat tarihleri ne zaman ve kampanyadan nasıl yararlanılabilir? İşte, Pegasus 11 Euro uçak bileti kampanyasının geçerli olduğu hatlar…
Pegasus'un indirimli yurt dışı uçak bileti kampanyasında fiyatlar, uçuş rotasına göre 11, 15, 21, 31, 41, 51, 61, 62, 71, 81 ve 91 eurodan başlıyor. BolBol üyelerine özel sunulan kampanyada toplam 200 bin koltuk satışa çıkarılırken yolcular, 13-15 Kasım tarihleri arasında bilet alabilecek. Peki, Pegasus 11 euro uçak bileti kampanyası hangi tarihleri kapsıyor? İndirimli biletler hangi yurt dışı hatlarında geçerli, kampanyadan yararlanma şartları neler? İşte Pegasus'un indirimli uçak bileti kampanyasına ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar…
PEGASUS 11 EURO UÇAK BİLETİ KAMPANYASI NE ZAMAN?
Pegasus'un BolBol üyelerine özel kampanyasında biletleme tarihleri 13-15 Kasım 2026 olarak belirlendi. Kampanya kapsamında satın alınan biletlerle 1 Aralık 2026 ile 27 Mart 2027 tarihleri arasında yurt dışı seyahati yapılabilecek.
İndirimli biletler yalnızca Pegasus mobil uygulaması üzerinden satın alınabilecek. Kampanya, toplam 200 bin koltukla sınırlı tutuldu. 11 eurodan başlayan fiyatlar ise vergiler hariç olarak açıklandı.
Kampanya kapsamında satılan biletler Light Paket seçeneğiyle sunuluyor. Yolcular, 11 euro karşılığında kabin bagajı veya 12 kilogram uçak altı bagaj hakkı ekleyebiliyor.
PEGASUS KAMPANYASI HANGİ HATLARDA GEÇERLİ?
Pegasus'un indirimli yurt dışı uçak bileti kampanyası, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gerçekleştirilen çok sayıda uluslararası uçuşu kapsıyor. Kampanyada İstanbul Sabiha Gökçen, Ankara, İzmir, Antalya ve Çukurova başta olmak üzere farklı kalkış noktalarından belirlenen yurt dışı destinasyonlarına bilet alınabiliyor.
11 euro + vergilerden başlayan hatlar:
İstanbul Sabiha Gökçen çıkışlı Amsterdam, Atina, Basel, Berlin, Bratislava, Bremen, Bükreş, Cenevre, Dortmund, Düsseldorf, Eindhoven, Frankfurt, Gence, Hamburg, Hannover, Kopenhag, Köln, Ljubljana, Marsa Alam, Münih, Nürnberg, Podgorica, Prag, Priştine, Rotterdam, Saraybosna, Stuttgart, Üsküp, Viyana, Zagreb ve Zürih uçuşları.
İzmir çıkışlı Lizbon, Londra (STN), Podgorica, Şarm El Şeyh, Üsküp ve Varşova uçuşları.
Ankara çıkışlı Amman, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Kopenhag, Köln, Lizbon, Londra (STN), Podgorica, Şarm El Şeyh, Stuttgart, Varşova ve Viyana uçuşları.
Antalya-Varşova, Çukurova-Berlin, Çukurova-Düsseldorf, Çukurova-Köln, Diyarbakır-Köln, Elazığ-Köln, Gaziantep-Köln ve Kayseri-Köln hatları da bu fiyat kategorisinde yer alıyor.
PEGASUS İNDİRİMLİ UÇAK BİLETİ FİYATLARI VE DİĞER HATLAR
Kampanyada tüm uçuşlar 11 eurodan başlamıyor. Pegasus'un açıkladığı fiyat listesinde farklı destinasyonlar için 15 eurodan 91 euroya kadar değişen başlangıç fiyatları bulunuyor.
15 euro + vergilerden başlayan hatlar:
İstanbul Sabiha Gökçen-Birmingham, Bristol, Edinburgh, Londra (LGW), Manchester ve Londra (STN) uçuşları ile Sofya ve Tiran çıkışlı İstanbul Sabiha Gökçen uçuşları. Krakow-Ankara ve Krakow-Antalya hatları da bu grupta bulunuyor.
21 euro + vergilerden başlayan hatlar:
İstanbul Sabiha Gökçen çıkışlı Abu Dabi, Alicante, Barcelona, Batum, Bilbao, Bologna, Dublin, Helsinki, Madrid, Milano, Sevilla, Stockholm ve Süleymaniye uçuşları ile Aktau, Aktöbe, Budapeşte, Cezayir, Hurgada, İskenderiye, Kişinev, Luksor, Lyon, Marsilya, Nice, Oslo, Paris (ORY), Roma, Şarm El Şeyh, Uralsk ve Venedik hatları.
İzmir-Barcelona, İzmir-Madrid, Ankara-Bağdat, Ankara-Erbil, Antalya-Amman, Antalya-Beyrut, Antalya-Kişinev ve Gaziantep-Berlin uçuşları da 21 eurodan başlayan fiyatlarla listeleniyor.
31 euro + vergilerden başlayan hatlar:
İstanbul Sabiha Gökçen-Bakü, Beyrut, Erivan, Kahire (SPX), Şarja ve Tiflis uçuşları ile Aktau, Amman, Brüksel, Budapeşte, Cezayir, Kişinev, Maskat, Mitiga ve Uralsk çıkışlı İstanbul Sabiha Gökçen uçuşları.
41 euro + vergilerden başlayan hatlar:
İstanbul Sabiha Gökçen-Halep, Bağdat, Çimkent ve Maskat uçuşları ile Aktöbe, Atyrau ve Erbil çıkışlı İstanbul Sabiha Gökçen uçuşları. Antalya-Bakü, Antalya-Çimkent, Antalya-Moskova, İzmir-Moskova ve Almati-Antalya hatları da bu kategoride yer alıyor.
51 euro + vergilerden başlayan hatlar:
Antalya-Bişkek, İstanbul Sabiha Gökçen-Erbil, İstanbul Sabiha Gökçen-Moskova ve İstanbul Sabiha Gökçen-Nursultan uçuşları ile Almati, Bağdat ve Doha çıkışlı İstanbul Sabiha Gökçen uçuşları.
61 euro + vergilerden başlayan hatlar:
İstanbul Sabiha Gökçen-St. Petersburg, Almati, Bişkek ve Doha uçuşları ile Çimkent, Karaçi, Moskova ve Nursultan çıkışlı İstanbul Sabiha Gökçen uçuşları.
62 euro + vergilerden başlayan hat: Bişkek-İstanbul Sabiha Gökçen.
71 euro + vergilerden başlayan hatlar: İstanbul Sabiha Gökçen-Oş, Kazablanka ve Nursultan-Antalya ile St. Petersburg-Antalya.
81 euro + vergilerden başlayan hatlar: İstanbul Sabiha Gökçen-Amman ve İstanbul Sabiha Gökçen-Kazablanka.
91 euro + vergilerden başlayan hat: İstanbul Sabiha Gökçen-Karaçi.
PEGASUS KAMPANYASINDAN NASIL YARARLANILIR?
Pegasus'un 11 eurodan başlayan yurt dışı uçak bileti kampanyasından yararlanmak isteyen yolcuların BolBol üyesi olması ve biletlerini 13-15 Kasım 2026 tarihleri arasında mobil uygulama üzerinden satın alması gerekiyor.
İndirim, yalnızca kampanya kapsamındaki uçuşlarda ve Light Paket biletlerde geçerli. Açıklanan başlangıç fiyatlarına vergiler dahil değil. Ayrıca kampanya kapsamında toplam 200 bin koltuk satışa sunulduğu için indirimli fiyatlar uçuşa ve koltuk müsaitliğine göre değişebiliyor.
Yolcuların bilet satın almadan önce seçtikleri uçuşun kampanya kapsamına girip girmediğini ve ödeme ekranında oluşan toplam tutarı kontrol etmesi gerekiyor.