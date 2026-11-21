RAMAZAN AYI BAŞLANGIÇ TARİHİ 2027: Diyanet ile Ramazan ne zaman başlayacak, ilk oruç hangi tarihte tutulacak? Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?
2027 yılında Ramazan ayının hangi tarihte başlayacağı, oruç ibadetini yerine getirmeye hazırlanan milyonlarca Müslümanın gündeminde yer alıyor. Yeni yıl yaklaşırken ilk sahurun ne zaman yapılacağı, ilk orucun hangi gün tutulacağı ve Ramazan Bayramı'nın hangi tarihlere denk geleceği araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı dini günler takvimiyle birlikte kış aylarında idrak edilecek Ramazan'ın başlangıç ve bitiş tarihleri de netleşti. Peki, 2027 Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk sahura hangi gece kalkılacak? Kadir Gecesi hangi gün, Ramazan Bayramı ne zaman kutlanacak? İşte 2027 yılı Ramazan takviminde yer alan önemli tarihler ve merak edilen ayrıntılar...
Ramazan ayını karşılamaya hazırlanan vatandaşlar, 2027 yılının dini günler takvimine ilişkin araştırmalarını hızlandırdı. Her yıl farklı tarihlere denk gelen Ramazan'ın gelecek yıl şubat ayında başlayacak olmasıyla birlikte sahur, iftar ve bayram günleri yeniden gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı takvim, oruç tutacak milyonlarca kişi için önemli tarihleri ortaya koydu. Özellikle ilk sahura kalkılacak gece, Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nın başlangıç günü merak ediliyor. Peki, 2027'de ilk oruç hangi gün tutulacak, Ramazan ayı ne zaman sona erecek? İşte 2027 Ramazan ayının başlangıç tarihi, bayram günleri ve dini takvimde yer alan tüm ayrıntılar...
2027 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takvimine göre 2027 Ramazan ayı, 8 Şubat Pazartesi günü başlayacak.
İLK ORUÇ VE İLK SAHUR NE ZAMAN?
Müslümanlar, Ramazan’ın ilk orucu için 7 Şubat’ı 8 Şubat’a bağlayan gece ilk sahura kalkacak.
Ramazan ayının başlamasından önce ilk teravih namazı ise 7 Şubat Pazar akşamı kılınacak. Böylece 2027 yılının Ramazan ayı, kış mevsiminde ibadetlerle idrak edilecek.
KADİR GECESİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?
Ramazan ayının en önemli gecelerinden biri olarak kabul edilen Kadir Gecesi’nin 2027 yılı tarihi belli oldu. Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı ve “bin aydan daha hayırlı” olarak nitelendirilen bu mübarek gece, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın takvimine göre 5 Mart 2027 Cuma günü idrak edilecek.
2027 RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı dini günler takvimine göre 2027 Ramazan Bayramı’nın tarihleri belli oldu. Ramazan ayının sona ermesiyle başlayacak bayram, 9 Mart Salı günü idrak edilecek.
Ramazan Bayramı Arefesi: 8 Mart 2027 Pazartesi
Ramazan Bayramı 1. günü: 9 Mart 2027 Salı
Ramazan Bayramı 2. günü: 10 Mart 2027 Çarşamba
Ramazan Bayramı 3. günü: 11 Mart 2027 Perşembe