RAMAZAN AYI TARİHİ 2027: Diyanet ile Ramazan ne zaman başlayacak? İlk oruç hangi tarihte tutulacak, Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?

2027 yılında Ramazan ayının hangi tarihte başlayacağı, oruç tutmaya hazırlanan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Kış mevsimine denk gelecek olan Ramazan öncesinde ilk sahur ve ilk iftarın ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı dini günler takvimiyle birlikte Ramazan ayının başlangıcı, Kadir Gecesi ve bayram tarihleri de netleşti. Peki, 2027'de ilk oruç hangi gün tutulacak? Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İşte 2027 Ramazan ayı ve dini günlere ilişkin önemli tarihler...