RAMAZAN AYI TARİHİ 2027: Diyanet ile Ramazan ne zaman başlayacak? İlk oruç hangi tarihte tutulacak, Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?
2027 Ramazan ayı için geri sayım sürerken milyonlarca Müslüman, ilk orucun tutulacağı günü ve sahura kalkılacak geceyi araştırmaya başladı. Gelecek yıl kış aylarına denk gelecek olan Ramazan öncesinde dini günler takvimi yeniden gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı takvimle birlikte oruç ibadetinin başlayacağı tarih, Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nın hangi günlerde kutlanacağı netleşti. Peki, 2027 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk sahur hangi gece yapılacak, Ramazan Bayramı hangi tarihe denk geliyor? İşte 2027 yılı Ramazan takvimine ilişkin merak edilen ayrıntılar...
2027 yılında Ramazan ayının hangi tarihte başlayacağı, oruç tutmaya hazırlanan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Kış mevsimine denk gelecek olan Ramazan öncesinde ilk sahur ve ilk iftarın ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı dini günler takvimiyle birlikte Ramazan ayının başlangıcı, Kadir Gecesi ve bayram tarihleri de netleşti. Peki, 2027'de ilk oruç hangi gün tutulacak? Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İşte 2027 Ramazan ayı ve dini günlere ilişkin önemli tarihler...
2027 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takvimine göre 2027 Ramazan ayı, 8 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Müslümanlar, Ramazan’ın ilk orucu için 7 Şubat’ı 8 Şubat’a bağlayan gece ilk sahura kalkacak.
Ramazan ayının başlamasından önce ilk teravih namazı ise 7 Şubat Pazar akşamı kılınacak. Böylece 2027 yılının Ramazan ayı, kış mevsiminde ibadetlerle idrak edilecek.
KADİR GECESİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?
Ramazan ayının en önemli gecelerinden biri olarak kabul edilen Kadir Gecesi’nin 2027 yılı tarihi belli oldu. Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı ve “bin aydan daha hayırlı” olarak nitelendirilen bu mübarek gece, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın takvimine göre 5 Mart 2027 Cuma günü idrak edilecek.
2027 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı dini günler takvimine göre 2027 Ramazan Bayramı’nın tarihleri belli oldu. Ramazan ayının sona ermesiyle başlayacak bayram, 9 Mart Salı günü idrak edilecek.
Üç gün sürecek Ramazan Bayramı’nın ikinci günü 10 Mart Çarşamba, son günü ise 11 Mart Perşembe olacak. Bayram öncesindeki arefe günü ise 8 Mart Pazartesi gününe denk geliyor.