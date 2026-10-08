Ramazan ne zaman başlıyor ve bitiyor? Diyanet 2027 takvimi ile Ramazan ayı başlangıç tarihi
Orucun yanı sıra dualarla ve ibadetlerle geçen Ramazan ayı için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2027 dini takvimiyle birlikte Ramazan ayı tarihi belli oldu. Bu sene Ramazan Bayramı'nın arefesi 8 Mart Pazartesi günü olacak ve bayram 9 Mart Salı günü başlayacak. Peki, Diyanet 2027 takvimine göre Ramazan ne zaman başlıyor ve bitiyor?
On Bir Ayın Sultanı olarak adlandırılan Ramazan ayında bu yıl yine milyonlarca müslüman oruç ibadetini yerine getirecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2027 Ramazan ayı takvimi doğrultusunda ilk orucun hangi gün başladığı, ramazan başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu. İşte, Diyanet 2027 takvimi ile Ramazan ayı başlangıç tarihi
RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. Ramazan Bayramı'nın arefesi 8 Mart Pazartesi günü olacak ve bayram 9 Mart Salı günü başlayacak.
8 Mart 2027 Pazartesi: Ramazan Bayramı arefesi
9 Mart 2027 Salı: Ramazan Bayramı'nın 1. günü
10 Mart 2027 Çarşamba: Ramazan Bayramı'nın 2. günü
11 Mart 2027 Perşembe: Ramazan Bayramı'nın 3. Günü
İLK ORUÇ NE ZAMAN?
Ramazan ayı 8 Şubat'ta başlayacak. 7 Şubat akşamı ilk sahura kalkılacak. 8 Şubat günü ise ilk oruç tutulacak.