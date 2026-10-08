Ramazan ne zaman başlıyor ve bitiyor? Diyanet 2027 takvimi ile Ramazan ayı başlangıç tarihi

On Bir Ayın Sultanı olarak adlandırılan Ramazan ayında bu yıl yine milyonlarca müslüman oruç ibadetini yerine getirecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2027 Ramazan ayı takvimi doğrultusunda ilk orucun hangi gün başladığı, ramazan başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu. İşte, Diyanet 2027 takvimi ile Ramazan ayı başlangıç tarihi