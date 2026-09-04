Real Betis - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı?
Real Madrid, La Liga'nın 4. haftasında Real Betis'e konuk oluyor. Sezona iyi bir başlangıç yapan Real Madrid, ligdeki galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Real Betis ise güçlü rakibi karşısında sahasında puan arayacak. Karşılaşma öncesinde gözler Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'e de çevrildi. Arda Güler'in Real Betis karşısında süre alıp almayacağı ve ilk 11'de başlayıp başlamayacağı merak konusu oldu. Peki Real Betis - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve Arda Güler oynayacak mı? İşte Real Betis - Real Madrid maçı başlama saati ve canlı yayın bilgisi...
Real Madrid, LaLiga'nın 4. haftasında Real Betis deplasmanına çıkacak. Eflatun-beyazlı ekip, sezonun ilk üç haftasında aldığı galibiyetlerin ardından serisini sürdürmek için sahada olacak. Real Betis ise kendi sahasında ligin güçlü ekiplerinden Real Madrid karşısında önemli bir sınav verecek. Mücadele öncesinde milli futbolcu Arda Güler'in durumu da futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki Real Betis - Real Madrid maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve Arda Güler ilk 11'de mi? İşte Real Betis - Real Madrid maçı canlı izle ekranı...
REAL BETİS - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Real Betis Real Madrid maçı 4 Eylül 2026 Cuma günü saat 22.00'de oynanacak.
REAL BETİS - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Futbolseverlerin merak ettiği bir diğer konu ise Real Betis - Real Madrid maçının hangi kanalda yayınlanacağı oldu. LaLiga'nın 4. haftasında oynanacak karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, saat 22.00'de ekran başında olacak.
ARDA GÜLER REAL BETİS - REAL MADRİD MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Arda Güler'in karşılaşmaya ilk 11'de başlayıp başlamayacağı maç öncesindeki teknik tercihe bağlı olacak. İlk 11'lerin açıklanmasıyla birlikte milli futbolcunun mücadeleye başlangıç kadrosunda yer alıp almayacağı kesinlik kazanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Real Madrid: Courtois, Dumfries, Konaté, Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Valverde, Bernardo Silva, Jude Bellingham, Arda Güler, Vinícius Júnior, Mbappé
Real Betis: Álvaro Valles, Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan, Fran García, Marc Roca, Pablo Fornals, Antony, Isco, Rodrigo Riquelme, Cucho Hernández