Real Madrid, LaLiga'nın 4. haftasında Real Betis deplasmanına çıkacak. Eflatun-beyazlı ekip, sezonun ilk üç haftasında aldığı galibiyetlerin ardından serisini sürdürmek için sahada olacak. Real Betis ise kendi sahasında ligin güçlü ekiplerinden Real Madrid karşısında önemli bir sınav verecek. Mücadele öncesinde milli futbolcu Arda Güler'in durumu da futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki Real Betis - Real Madrid maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve Arda Güler ilk 11'de mi? İşte Real Betis - Real Madrid maçı canlı izle ekranı...