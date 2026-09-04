Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Real Betis - Real Madrid maçı canlı izle bilgisi: Real Betis - Real Madrid maçı hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

        Real Betis - Real Madrid maçı canlı izle bilgisi: Real Betis - Real Madrid maçı hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

        Real Madrid, La Liga'nın 4. haftasında Real Betis'e konuk oluyor. Sezona iyi bir başlangıç yapan Real Madrid, ligdeki galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Real Betis ise güçlü rakibi karşısında sahasında puan arayacak. Karşılaşma öncesinde gözler Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'e de çevrildi. Arda Güler'in Real Betis karşısında süre alıp almayacağı ve ilk 11'de başlayıp başlamayacağı merak konusu oldu. Peki Real Betis - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve Arda Güler oynayacak mı? İşte Real Betis - Real Madrid maçı başlama saati ve canlı yayın bilgisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 21:51 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Real Madrid, LaLiga'nın 4. haftasında Real Betis deplasmanına çıkacak. Eflatun-beyazlı ekip, sezonun ilk üç haftasında aldığı galibiyetlerin ardından serisini sürdürmek için sahada olacak. Real Betis ise kendi sahasında ligin güçlü ekiplerinden Real Madrid karşısında önemli bir sınav verecek. Mücadele öncesinde milli futbolcu Arda Güler'in durumu da futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki Real Betis - Real Madrid maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve Arda Güler ilk 11'de mi? İşte Real Betis - Real Madrid maçı canlı izle ekranı...

        2

        REAL BETİS - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Real Betis Real Madrid maçı 4 Eylül 2026 Cuma günü saat 22.00'de oynanacak.

        3

        REAL BETİS - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

        Futbolseverlerin merak ettiği bir diğer konu ise Real Betis - Real Madrid maçının hangi kanalda yayınlanacağı oldu. LaLiga'nın 4. haftasında oynanacak karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, saat 22.00'de ekran başında olacak.

        4

        ARDA GÜLER REAL BETİS - REAL MADRİD MAÇINDA OYNAYACAK MI?

        Arda Güler'in karşılaşmaya ilk 11'de başlayıp başlamayacağı maç öncesindeki teknik tercihe bağlı olacak. İlk 11'lerin açıklanmasıyla birlikte milli futbolcunun mücadeleye başlangıç kadrosunda yer alıp almayacağı kesinlik kazanacak.

        5

        MUHTEMEL 11'LER

        Real Madrid: Courtois, Dumfries, Konaté, Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Valverde, Bernardo Silva, Jude Bellingham, Arda Güler, Vinícius Júnior, Mbappé

        Real Betis: Álvaro Valles, Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan, Fran García, Marc Roca, Pablo Fornals, Antony, Isco, Rodrigo Riquelme, Cucho Hernández

        ÖNERİLEN VİDEO
        #real madrid
        #arda güler
        #Real Betis - Real Madrid maçı
        #la liga
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Melih Gökçek ifade verdi
        Melih Gökçek ifade verdi
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Silivri açıklarındaki kazada dümendeki kaptanın ifadesi ortaya çıktı!
        Silivri açıklarındaki kazada dümendeki kaptanın ifadesi ortaya çıktı!
        UEFA'dan Guendouzi ve Greenwood'a ceza!
        UEFA'dan Guendouzi ve Greenwood'a ceza!
        Bakan Kurum'dan 'kiralık sosyal konut' açıklaması
        Bakan Kurum'dan 'kiralık sosyal konut' açıklaması
        Derbinin kaderi kalecilerin ellerinde
        Derbinin kaderi kalecilerin ellerinde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 4 Eylül 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 4 Eylül 2026 haberleri
        Beşiktaş'ta Elan Ricardo ile yollar ayrıldı!
        Beşiktaş'ta Elan Ricardo ile yollar ayrıldı!
        Deniz Göktaş'a hazırlanan iddianame kabul edildi
        Deniz Göktaş'a hazırlanan iddianame kabul edildi
        İki gemide de hatalar ve ihmaller zinciri
        İki gemide de hatalar ve ihmaller zinciri
        Bakan Bayraktar: Yeni enerji mimarimizde ‘elektrikleşme’ var
        Bakan Bayraktar: Yeni enerji mimarimizde ‘elektrikleşme’ var
        Kadına şiddet görüntüsüyle tepki çeken Berhan Şimşek görevinden istifa etti
        Kadına şiddet görüntüsüyle tepki çeken Berhan Şimşek görevinden istifa etti
        Herkes memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu?
        Herkes memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu?
        Kırmızı halıdan kovuldu
        Kırmızı halıdan kovuldu
        ABD İran'a asker konuşlandırma süresini uzattı mı?
        ABD İran'a asker konuşlandırma süresini uzattı mı?
        "İstediğiniz her şeyi yaptım"
        "İstediğiniz her şeyi yaptım"
        13 dakika ayakta alkışlandı
        13 dakika ayakta alkışlandı
        'Yasa dışı panel sistemi' soruşturması! 31 avukat hakkında gözaltı kararı!
        'Yasa dışı panel sistemi' soruşturması! 31 avukat hakkında gözaltı kararı!
        Fall 2 sinemada, Gogol Bordello sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Fall 2 sinemada, Gogol Bordello sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası