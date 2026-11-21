Mourinho, maç öncesi basın toplantısında Arda Güler'in gelişiminden övgüyle söz ederek milli futbolcunun her geçen gün daha komple bir oyuncuya dönüştüğünü ve takım için önemli bir isim haline geldiğini vurguladı. Portekizli teknik adam, kadroda herkesin önemli olduğunu belirtirken Arda Güler'in uzun yıllar Real Madrid'de kalma isteğine de dikkat çekti.

La Liga'da bu sezon üç gol atan milli futbolcunun Celta Vigo karşısında nasıl bir rol üstleneceği merakla bekleniyor.