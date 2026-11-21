Real Madrid Celta Vigo’yu ağırlıyor! Real Madrid-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de mi?
Real Madrid, İspanya La Liga'nın 13. haftasında Celta Vigo'yu ağırlıyor. Üst üste 8 resmi karşılaşmasını kazanan eflatun-beyazlılar, galibiyet serisini sürdürerek zirve yarışında hata yapmak istemiyor. Ligde oynadığı 12 maçta 10 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Jose Mourinho yönetimindeki Madrid ekibi, topladığı 30 puanla 2. sırada yer alıyor. 13 puanı bulunan Celta Vigo ise 11. basamakta bulunuyor. Heyecan dolu mücadele öncesinde futbolseverler maçın saatini ve yayın kanalını araştırıyor. Milli futbolcu Arda Güler'in ilk 11'de oynayıp oynamayacağı da merak ediliyor. Peki, Real Madrid-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı? İşte Real Madrid-Celta Vigo maçı canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler…
İspanya La Liga'da 13. hafta heyecanı Real Madrid-Celta Vigo karşılaşmasıyla devam ediyor. Milli maç arasının ardından yeniden sahaya çıkacak olan Real Madrid, taraftarı önünde kazanarak Barcelona ile sürdürdüğü şampiyonluk yarışında puan kaybı yaşamak istemiyor. Geride kalan 12 haftada 30 puan toplayarak ikinci sırada yer alan Madrid temsilcisi, tüm kulvarlarda yakaladığı sekiz maçlık galibiyet serisini dokuz karşılaşmaya çıkarmayı hedefliyor. Konuk ekip Celta Vigo ise geçen sezon Santiago Bernabéu'da elde ettiği 2-0'lık galibiyeti tekrarlamanın hesaplarını yapıyor. Kritik mücadele öncesinde maç saati ve canlı yayın kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Real Madrid-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak, Arda Güler ilk 11'de mi? İşte karşılaşmaya dair tüm merak edilenler…
REAL MADRID-CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Real Madrid-Celta Vigo maçı, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü (bugün) oynanacak.
Madrid'deki Santiago Bernabéu Stadı'nda oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.
REAL MADRID-CELTA VIGO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Real Madrid-Celta Vigo maçı, S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.
Karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu hakemlerinden Adrian Cordero Vega düdük çalacak. Mücadelenin VAR hakemi ise Jose Antonio Lopez Toca olacak.
ARDA GÜLER İLK 11’DE Mİ?
Real Madrid'de gözler milli futbolcu Arda Güler'e çevrildi. Teknik direktör Jose Mourinho'nun Celta Vigo karşılaşması için açıkladığı maç kadrosunda Arda Güler de yer aldı.
Bu nedenle Real Madrid ile sözleşmesini 30 Haziran 2032 tarihine kadar uzatan Arda Güler'in mücadeleye ilk 11'de başlaması bekleniyor.
Ancak genç futbolcunun mücadeleye ilk 11'de başlayıp başlamayacağı henüz kesinleşmedi.
Mourinho, maç öncesi basın toplantısında Arda Güler'in gelişiminden övgüyle söz ederek milli futbolcunun her geçen gün daha komple bir oyuncuya dönüştüğünü ve takım için önemli bir isim haline geldiğini vurguladı. Portekizli teknik adam, kadroda herkesin önemli olduğunu belirtirken Arda Güler'in uzun yıllar Real Madrid'de kalma isteğine de dikkat çekti.
La Liga'da bu sezon üç gol atan milli futbolcunun Celta Vigo karşısında nasıl bir rol üstleneceği merakla bekleniyor.
REAL MADRID-CELTA VIGO MAÇI MUHTEMEL 11’LER
Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Valverde, Güler; Diomande, Bellingham, Vinicius; Mbappe
Celta Vigo: Radu; Rodriguez, Caceres, Alonso; Rueda, Antanon, Burcio, Carreira; Aspas, Duran, Swedberg
REAL MADRID DOKUZUNCU GALİBİYETİN PEŞİNDE
Real Madrid, milli maç arasına oldukça formda girdi. Son sekiz resmi karşılaşmasını kazanmayı başaran Madrid temsilcisi, Celta Vigo karşısında da galip gelerek serisini sürdürmek istiyor.
Jose Mourinho'nun öğrencileri, La Liga'da geride kalan 12 maçta 10 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 30 puana ulaştı. Bu süreçte rakip fileleri 31 kez havalandıran Real Madrid, kalesinde 10 gol gördü.
Özellikle hücumdaki etkili performansıyla dikkat çeken Madrid ekibi, iç saha avantajını kullanarak şampiyonluk yarışındaki iddiasını korumayı hedefliyor.
CELTA VIGO BERNABEU'DA YENİDEN SÜRPRİZ PEŞİNDE
Celta Vigo, Real Madrid deplasmanına geçen sezon elde ettiği galibiyetin verdiği özgüvenle çıkacak. İki takım arasında 7 Aralık 2025 tarihinde Santiago Bernabéu'da oynanan mücadeleyi Celta Vigo, Williot Swedberg'in golleriyle 2-0 kazanmıştı. Ancak ekiplerin 6 Mart 2026'da karşı karşıya geldiği son lig maçında Real Madrid, deplasmanda 2-1 galip gelmeyi başardı.
Bu sezon La Liga'da oynadığı 12 karşılaşmada 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Celta Vigo, 13 puan topladı. Konuk ekip ligde attığı 10 gole karşılık kalesinde de 10 gol gördü. Son lig maçında Levante ile golsüz berabere kalan Celta Vigo, Kral Kupası'nda ise Salamanca CF'yi 5-0 mağlup etti. Takımın bu sezonki en golcü isimlerinden Ferran Jutgla, tüm kulvarlarda dört gole ulaştı.