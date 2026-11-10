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        Haberler Bilgi Regaip Kandili ne zaman? 2026-2027 Diyanet takvimine göre Regaip Kandili hangi gün, üç ayların ilk kandili ne zaman?

        Regaip Kandili ne zaman? 2026-2027 Diyanet takvimine göre Regaip Kandili hangi gün, üç ayların ilk kandili ne zaman?

        Regaip Kandili 2026 tarihi, üç ayların başlangıcına yaklaşılırken gündeme geldi. Diyanet 2026-2027 dini günler takvimiyle üç ayların başlangıcı ve Regaip Kandili tarihi belli oldu. Recep ayının ilk cuma gecesi idrak edilen Regaip Kandili, yılın ilk kandil gecesi olması nedeniyle manevi hazırlık yapan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 2026 Regaip Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? İşte, 2026 Regaip Kandili tarihi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 11:23 Güncelleme:
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        Recep ayının gelişiyle birlikte Regaip Kandili tarihi araştırılmaya başlandı. Üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili, dua etmek, ibadetlerini artırmak ve manevi hazırlık yapmak isteyenler için önemli geceler arasında bulunuyor. Her yıl Recep ayının ilk cuma gecesi idrak edilen Regaip Kandili öncesinde 2026 yılına ait dini günler takvimi yakından takip ediliyor. Peki, 2026 Regaip Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Üç ayların ilk kandili Regaip Gecesi hangi tarihe denk geliyor? İşte Regaip Kandili tarihi, anlam ve önemi hakkında merak edilenler…

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        2026 REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

        Diyanet İşleri Başkanlığının 2026-2027 dini günler takvimine göre Regaip Kandili, 10 Aralık 2026 Perşembe günü idrak edilecek. Regaip Kandili gecesi, 10 Aralık Perşembe günü akşam ezanıyla başlayacak ve 11 Aralık Cuma sabahına kadar devam edecek. Recep ayının ilk cuma gecesi idrak edilen Regaip Kandili, böylece üç ayların ilk kandili olacak.

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        ÜÇ AYLAR 2026 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        İslam dünyasında manevi hazırlık dönemi olarak kabul edilen üç aylar, Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşuyor. Regaip Kandili'nin de içinde bulunduğu Recep ayının başlamasıyla üç aylar dönemi başlıyor.

        2026-2027 dini günler takvimine göre üç ayların başlangıcı 10 Aralık 2026 Perşembe gününe denk geliyor.

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        REGAİP KANDİLİ'NİN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

        Regaip kelimesi, sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına geliyor. Hadis ve fıkıh literatüründe ise bol sevap, mükafat ve faziletli amel anlamlarında kullanılıyor.

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        Üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili, İslam dünyasında rahmet ve bereket gecesi olarak kabul ediliyor. Müslümanlar bu özel gecede dua ederek, namaz kılarak ve ibadetlerle manevi hayatlarını güçlendirmeye yöneliyor.

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        #diyanet
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