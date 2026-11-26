ÜÇ AYLAR HANGİ AYLARDAN OLUŞUYOR?

Üç Aylar, Hicri takvimde yer alan Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşuyor. Recep ayıyla başlayan dönem, Şaban ayıyla devam ediyor ve Ramazan ayıyla tamamlanıyor.

Bu süreçte Recep ayında Regaip ve Miraç kandilleri, Şaban ayında Berat Kandili idrak ediliyor. Ramazan ayında ise Kadir Gecesi Müslümanlar için büyük önem taşıyor. Üç Aylar, ibadetlerin artırıldığı, dua ve tövbeye daha fazla zaman ayrılan, Ramazan ayına manevi hazırlık yapılan özel bir dönem olarak kabul ediliyor.