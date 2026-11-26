REGAİP KANDİLİ TARİHİ 2026 | Regaip Kandili ne zaman? Üç Aylar ne zaman başlıyor, ilk kandil hangi gün?
Regaip Kandili 2026 tarihi ve Üç Ayların başlangıcı, aralık ayının yaklaşmasıyla birlikte en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Diyanet 2026-2027 dini günler takvimine göre Recep, Şaban ve Ramazan aylarının başlangıç tarihleri belli oldu. Peki, Regaip Kandili ayın kaçında, hangi güne denk geliyor ve ilk kandil ne zaman idrak edilecek? İşte, Regaip Kandili günü ve tarihi hakkında merak edilenler…
Regaip Kandili ile birlikte İslam dünyasında manevi önemi büyük olan Üç Aylar dönemi başlayacak. Recep ayıyla açılan, Şaban ayıyla devam eden ve Ramazan ayıyla tamamlanan bu süreçte Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi idrak edilecek. Diyanet'in yayımladığı 2026-2027 dini günler takvimiyle birlikte kandil gecelerinin ve Üç Ayların başlangıç tarihleri netleşti. Peki, Regaip Kandili ne zaman, hangi gün? İşte, 2026 Üç Ayların başlangıcı ile Regaip Kandili tarihi…
REGAİP KANDİLİ 2026 NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA?
Diyanet İşleri Başkanlığının 2026-2027 dini günler takvimine göre Regaip Kandili, 10 Aralık 2026 Perşembe günü idrak edilecek. Üç Ayların ilk kandili olan Regaip Kandili, 10 Aralık Perşembe günü akşam ezanıyla başlayacak.
Müslümanlar için önemli geceler arasında yer alan Regaip Kandili'nde dua, namaz ve Kur'an-ı Kerim tilaveti gibi ibadetlere ağırlık verilecek. Regaip Kandili, Recep ayının ilk cuma gecesine denk geliyor.
ÜÇ AYLAR 2026 NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Üç Aylar, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Recep ayının başlamasıyla idrak edilmeye başlanacak. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu manevi dönem, Ramazan ayıyla sona erecek.
Üç Ayların başlangıcıyla aynı gün Regaip Kandili de idrak edilecek. Müslümanlar bu dönemde ibadetlerini artırarak Ramazan ayına hazırlık yapacak.
RECEP, ŞABAN VE RAMAZAN AYI 2027 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Diyanet 2026-2027 dini günler takvimine göre Üç Ayları oluşturan Recep, Şaban ve Ramazan aylarının başlangıç tarihleri belli oldu. 2027 yılında Ramazan ayının başlangıcı da şubat ayına denk geliyor.
Recep ayı başlangıcı: 10 Aralık 2026 Perşembe
Şaban ayı başlangıcı: 9 Ocak 2027 Cumartesi
Ramazan ayı başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi
Ramazan ayının 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlamasıyla birlikte ilk oruç da bu tarihte tutulacak.
2026-2027 KANDİL TARİHLERİ: REGAİP, MİRAÇ VE BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığının 2026-2027 dini günler takviminde Regaip Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili ve Kadir Gecesi tarihleri de yer aldı.
Buna göre 2026-2027 dönemindeki önemli dini günler şöyle:
Üç Ayların başlangıcı: 10 Aralık 2026 Perşembe
Regaip Kandili: 10 Aralık 2026 Perşembe
Miraç Kandili: 4 Ocak 2027 Pazartesi
Berat Kandili: 22 Ocak 2027 Cuma
Ramazan ayının başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi
Kadir Gecesi: 5 Mart 2027 Cuma
ÜÇ AYLAR HANGİ AYLARDAN OLUŞUYOR?
Üç Aylar, Hicri takvimde yer alan Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşuyor. Recep ayıyla başlayan dönem, Şaban ayıyla devam ediyor ve Ramazan ayıyla tamamlanıyor.
Bu süreçte Recep ayında Regaip ve Miraç kandilleri, Şaban ayında Berat Kandili idrak ediliyor. Ramazan ayında ise Kadir Gecesi Müslümanlar için büyük önem taşıyor. Üç Aylar, ibadetlerin artırıldığı, dua ve tövbeye daha fazla zaman ayrılan, Ramazan ayına manevi hazırlık yapılan özel bir dönem olarak kabul ediliyor.