Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarısının ardından gece saatlerinde başlayan sağanak, sabah etkisini artırdı. Antakya ilçesindeki bazı yollar göle dönerken, evleri ve iş yerlerini su bastı. Su birikintilerinde mahsur kalan bazı araçlar da arızalandı. Araçlarından çıkamayan vatandaşlar, itfaiy... Daha Fazla Göster Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarısının ardından gece saatlerinde başlayan sağanak, sabah etkisini artırdı. Antakya ilçesindeki bazı yollar göle dönerken, evleri ve iş yerlerini su bastı. Su birikintilerinde mahsur kalan bazı araçlar da arızalandı. Araçlarından çıkamayan vatandaşlar, itfaiye ekipleri ve iş makineleri tarafından bulundukları yerden kurtarıldı. Belediye ekipleri, suların tahliyesi için çalışma başlattı.(DHA) Daha Az Göster