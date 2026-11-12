REYTİNG SONUÇLARI 11 KASIM 2026: Dünün reyting birincisi açıklandı mı? Sevdan Bir Ateş, Var Mısın Yok Musun ve MasterChef Türkiye Total, AB ve ABC1 sıralaması nasıl?
11 Kasım 2026 Çarşamba günü ekrana gelen dizi, film, yarışma ve programların reyting sonuçları merak ediliyor. Dün akşam Show TV'nin sevilen dizisi Sevdan Bir Ateş yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. NOW'da Yeraltı dizisi ile ATV'de Var Mısın Yok Musun ve TV8'de MasterChef Türkiye yarışmaları yayınlandı. Hangi yapımın zirveye yerleştiği izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, dün en çok ne izlendi, Total, AB ve ABC1'de hangi yapım zirvede? İşte, 11 Kasım 2026 reyting sonuçları Total, AB ve ABC1 sıralaması…
11 Kasım 2026 reyting sonuçları için araştırmalar başladı. Show TV'nin Çarşamba akşamları yayınladığı Sevdan Bir Ateş dizisi, heyecan dolu yeni bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. NOW'da Yeraltı dizisi izleyicilerle buluşurken; TV8'de MasterChef Türkiye, ATV'de Var Mısın Yok Musun yarışmaları yayınlandı. Şimdi tüm gözler Total, AB ve ABC1 reyting listelerine çevrilmiş durumda. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, 11 Kasım 2026 Çarşamba Total, AB ve ABC1 reyting sıralaması…
11 KASIM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
11 Kasım Çarşamba gününe ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün Total, AB ve ABC1 sıralamaları saat 10.00’da yayınlanacak. Böylece en çok izlenen dizi, yarışma ve programlar belli olacak.
11 KASIM ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
11 Kasım 2026 Çarşamba gününün Total reyting sıralaması henüz belli olmadı.
Sonuçların açıklanmasıyla birlikte genel izleyici grubunda günün en çok izlenen ilk 10 yapımı ve zirvenin sahibi netleşecek.
11 KASIM ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI
AB grubuna ait 11 Kasım reyting sonuçları da henüz açıklanmadı.
Sevdan Bir Ateş, Yeraltı, Var Mısın Yok Musun ve MasterChef Türkiye'nin AB kategorisindeki sıralaması sonuçların yayımlanmasının ardından belli olacak.
11 KASIM ÇARŞAMBA ABC1 REYTİNG SIRALAMASI
ABC1 kategorisindeki ilk 10 program listesi de henüz paylaşılmadı.
Çarşamba akşamının güçlü yapımlarının ABC1 grubunda nasıl bir sıralama oluşturduğu, günün reyting sonuçlarıyla birlikte netleşecek.