Reyting sonuçları 10 Kasım 2026: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Tuzlu Kahve, Haysiyet, Anne Yarısı, Mehmed: Fetihler Sultanı, MasterChef Total, AB ve ABC1 sıralaması!

10 Kasım 2026 reyting sonuçları izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Tuzlu Kahve, Haysiyet, Anne Yarısı, Mehmed: Fetihler Sultanı dizileri yeni bölümleriyle ekranlara geldi. MasterChef Türkiye ve Var Mısın Yok Musun yarışmaları da yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı gecenin ardından günün en çok izlenen yapımın hangisi olduğu merak konusu oldu. Peki 10 Kasım 2026 reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım zirvede? İşte Tuzlu Kahve, Haysiyet, Anne Yarısı, Mehmed: Fetihler Sultanı, MasterChef Total, AB ve ABC1 sıralaması!