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        Haberler Bilgi Reyting sonuçları 10 Kasım 2026: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Tuzlu Kahve, Haysiyet, Anne Yarısı, Mehmed: Fetihler Sultanı, MasterChef Total, AB ve ABC1 sıralaması!

        Reyting sonuçları 10 Kasım 2026: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Tuzlu Kahve, Haysiyet, Anne Yarısı, Mehmed: Fetihler Sultanı, MasterChef Total, AB ve ABC1 sıralaması!

        10 Kasım 2026 Salı günü ekrana gelen dizi, yarışma ve programların reyting sonuçları merak konusu oldu. Dün akşam Kanal D'de Haysiyet, NOW'da Anne Yarısı, Star TV'de Tuzlu Kahve ve TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı dizileri ekrana geldi. TV8'de MasterChef Türkiye ve ATV'de Var Mısın Yok Musun yarışmaları yayınlandı. Show TV'de ise Sevdan Bir Ateş dizisinin tekrar bölümü izleyici karşısına çıktı. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, Total, AB ve ABC1'de zirvenin sahibi kim oldu? İşte, 10 Kasım 2026 reyting sonuçları ile Total, AB ve ABC1 sıralaması…

        Kaynak
        Habertürk TV
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 08:24 Güncelleme:
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        10 Kasım 2026 reyting sonuçları izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Tuzlu Kahve, Haysiyet, Anne Yarısı, Mehmed: Fetihler Sultanı dizileri yeni bölümleriyle ekranlara geldi. MasterChef Türkiye ve Var Mısın Yok Musun yarışmaları da yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı gecenin ardından günün en çok izlenen yapımın hangisi olduğu merak konusu oldu. Peki 10 Kasım 2026 reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım zirvede? İşte Tuzlu Kahve, Haysiyet, Anne Yarısı, Mehmed: Fetihler Sultanı, MasterChef Total, AB ve ABC1 sıralaması!

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        10 KASIM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        10 Kasım Salı gününe ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün reyting sonuçları saat 10.00’da açıklanacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki ilk 10 sıralama ve gecenin reyting birincisi netleşecek.

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        10 KASIM 2026 SALI TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        10 Kasım Salı gününün Total reyting sıralaması henüz açıklanmadı.

        Sonuçlar açıklandığında genel izleyici grubunda günün en çok izlenen ilk 10 yapımı bu bölümde yer alacak.

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        10 KASIM 2026 SALI AB REYTİNG SONUÇLARI

        10 Kasım Salı AB reyting sonuçları henüz belli olmadı.

        AB kategorisinde hangi dizinin veya programın zirveye yerleştiği, sıralamanın açıklanmasının ardından netleşecek.

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        10 KASIM 2026 SALI ABC1 REYTİNG SONUÇLARI

        10 Kasım 2026 ABC1 reyting sıralaması da henüz açıklanmadı.

        ABC1 kategorisindeki ilk 10 yapım ve günün birincisi sonuçların duyurulmasının ardından belli olacak.

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        #dünün reyting birincisi
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