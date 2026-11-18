Salı akşamının televizyon rekabetinde gözler bir kez daha reyting sonuçlarına çevrildi. Dün akşam Haysiyet, Tuzlu Kahve, Anne Yarısı ve Mehmed: Fetihler Sultanı dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken, Show TV'de Sevdan Bir Ateş dizisinin tekrar bölümü yayınlandı. MasterChef Türkiye ile Var Mısın Yok Musun yarışması da yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Peki, 17 Kasım 2026 reyting sonuçları açıklandı mı, Haysiyet, Tuzlu Kahve, Anne Yarısı ve Mehmed: Fetihler Sultanı kaçıncı sırada? İşte dünün reyting sonuçları ile Total, AB ve ABC1 sıralaması...