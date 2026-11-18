REYTİNG SONUÇLARI 17 KASIM 2026: Total, AB ve ABC1’de zirveye hangi dizi yerleşti? Haysiyet, Tuzlu Kahve, Anne Yarısı ve MasterChef reytinglerde kaçıncı oldu?
17 Kasım 2026 reyting sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Kanal D'de Haysiyet, Star TV'de Tuzlu Kahve, NOW'da Anne Yarısı ve TRT'de Mehmed: Fetihler Sultanı dizileri yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşurken TV8'de MasterChef Türkiye ve ATV'de Var Mısın Yok Musun yarışmaları da ekranlarda yerini aldı. Gözler salı akşamının en çok izlenen yapımlarına çevrildi. Kanal D'de Haysiyet, Star TV'de Tuzlu Kahve ve NOW'da Anne Yarısı izleyiciyle buluşurken MasterChef Türkiye ve Var Mısın Yok Musun da ekranlarda yerini aldı. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, en çok ne izlendi, hangi dizi birinci oldu? İşte 17 Kasım Salı Total, AB ve ABC1 reyting sıralaması…
Salı akşamının televizyon rekabetinde gözler bir kez daha reyting sonuçlarına çevrildi. Dün akşam Haysiyet, Tuzlu Kahve, Anne Yarısı ve Mehmed: Fetihler Sultanı dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken, Show TV'de Sevdan Bir Ateş dizisinin tekrar bölümü yayınlandı. MasterChef Türkiye ile Var Mısın Yok Musun yarışması da yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Peki, 17 Kasım 2026 reyting sonuçları açıklandı mı, Haysiyet, Tuzlu Kahve, Anne Yarısı ve Mehmed: Fetihler Sultanı kaçıncı sırada? İşte dünün reyting sonuçları ile Total, AB ve ABC1 sıralaması...
17 KASIM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
17 Kasım 2026 Salı gününe ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün reyting sonuçları saat 10.00’dan sonra açıklanacak.
Sonuçların açıklanmasıyla birlikte Total, AB ve ABC1 kategorilerinde en çok izlenen ilk 10 program netleşecek.
17 KASIM 2026 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI