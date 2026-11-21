20 Kasım 2026 Cuma reyting sonuçları izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, Beyaz'la Joker ve MasterChef Türkiye yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Televizyon ekranlarında yaşanan rekabetin ardından hangi yapımın zirveye yerleştiğini öğrenmek isteyen seyirciler, Total, AB ve ABC1 sıralamaları için arama motorlarına yöneldi. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Total, AB ve ABC1 reyting sıralamasında kim birinci oldu? İşte 20 Kasım 2026 reyting sonuçları ile dünün reyting birincisi…