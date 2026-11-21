REYTİNG SONUÇLARI 20 KASIM 2026: Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz ve MasterChef… Dünün Total, AB ve ABC1 sıralamalarına göre reytinglerde hangi yapım zirvede?
20 Kasım 2026 Cuma günü televizyon ekranlarında yaşanan reyting rekabetinin sonuçları merak ediliyor. Dün akşam Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti heyecan dolu yeni bölümüyle ekrana gelirken, TRT 1'de Taşacak Bu Deniz dizisi ile Kanal D'de Beyaz'la Joker ve TV8'de MasterChef Türkiye yarışmaları yayınlandı. Diğer kanallarda ise dizi tekrarları ve sinema filmleri vardı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler Total, AB ve ABC1 sıralamalarına çevrildi. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım zirvede? İşte 20 Kasım 2026 reyting sonuçları ile dünün Total, AB ve ABC1 sıralaması…
20 Kasım 2026 Cuma reyting sonuçları izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, Beyaz'la Joker ve MasterChef Türkiye yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Televizyon ekranlarında yaşanan rekabetin ardından hangi yapımın zirveye yerleştiğini öğrenmek isteyen seyirciler, Total, AB ve ABC1 sıralamaları için arama motorlarına yöneldi. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Total, AB ve ABC1 reyting sıralamasında kim birinci oldu? İşte 20 Kasım 2026 reyting sonuçları ile dünün reyting birincisi…
20 KASIM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
20 Kasım 2026 Cuma gününe ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki sıralamalar, 21 Kasım Cumartesi günü saat 10.00'dan sonra netleşmesi bekleniyor.
Resmi verilerin paylaşılmasıyla birlikte günün en çok izlenen yapımları ve ilk 10 listeleri belli olacak.
20 KASIM CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI