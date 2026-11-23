REYTİNG SONUÇLARI 22 KASIM 2026: Daha 17, Teşkilat, Ömür Usta, Milyoner, MasterChef… Dün akşam en çok ne izlendi, Total, AB ve ABC1 sıralaması nasıl?
22 Kasım 2026 Pazar akşamı Kanal D'de Daha 17, TRT 1'de Teşkilat, NOW'da Ömür Usta, TV8'de MasterChef Türkiye ve ATV'de Kim Milyoner Olmak İster? gibi yapımlar izleyiciyle buluştu. Gözler şimdi Total, AB ve ABC1 reyting sonuçlarına çevrilmiş durumda. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 22 Kasım 2026 reyting sonuçları ile Total, AB ve ABC1 sıralaması…
22 Kasım 2026 reyting sonuçları izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Daha 17, Teşkilat, Ömür Usta, MasterChef Türkiye ve Kim Milyoner Olmak İster? yapımları izleyici karşısına çıktı. Pazar akşamı yaşanan televizyon rekabetinin ardından hangi yapımın zirveye yerleştiği merak konusu oldu. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, en çok hangi dizi izlendi? İşte 22 Kasım 2026 Pazar reyting sonuçları ile Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki sıralamalar...
22 KASIM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
22 Kasım 2026 Pazar gününe ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programların izlenme oranları 23 Kasım Pazartesi günü saat 10.00’da açıklanacak.
Sonuçların paylaşılmasıyla birlikte Total, AB ve ABC1 kategorilerinde ilk 10'a giren yapımlar ve günün reyting birincisi belli olacak.
22 KASIM PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
22 Kasım 2026 reyting sonuçlarında Total kategorisinin ilk 10 sıralaması henüz belli olmadı.
22 KASIM PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI
22 Kasım 2026 reyting sonuçlarında AB kategorisinin ilk 10 sıralaması henüz belli olmadı.
22 KASIM PAZAR ABC1 REYTİNG SIRALAMASI
22 Kasım 2026 reyting sonuçlarında ABC1 kategorisinin ilk 10 sıralaması henüz belli olmadı.