22 Kasım 2026 reyting sonuçları izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Daha 17, Teşkilat, Ömür Usta, MasterChef Türkiye ve Kim Milyoner Olmak İster? yapımları izleyici karşısına çıktı. Pazar akşamı yaşanan televizyon rekabetinin ardından hangi yapımın zirveye yerleştiği merak konusu oldu. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, en çok hangi dizi izlendi? İşte 22 Kasım 2026 Pazar reyting sonuçları ile Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki sıralamalar...