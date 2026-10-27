REYTİNG SONUÇLARI 26 EKİM 2026: Uzak Şehir mi, Altı Üstü İstanbul mu? Dünün Total, AB ve ABC1 reyting sıralamasına göre zirvede kim var?

26 Ekim 2026 Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında yaşanan reyting rekabetinin ardından gözler izlenme oranlarına çevrildi. Haftanın ilk gününde Kanal D'de Uzak Şehir, ATV'de Altı Üstü İstanbul, NOW'da Sevdam Karadeniz, TRT 1'de Evlilik Güzeldir, TV8'de MasterChef Türkiye ve Show TV'de Güldür Güldür Show yapımları izleyicilerle buluştu. Star TV'de ise Beyaz Saray Düştü filmi yayınlandı. Özellikle geçen hafta Total ve ABC1 kategorilerinde Altı Üstü İstanbul'un, AB grubunda ise Uzak Şehir'in birinci olması, bu haftaki sonuçlara yönelik merakı artırdı. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Uzak Şehir mi, Altı Üstü İstanbul mu birinci oldu? İşte 26 Ekim 2026 reyting sonuçları ile Total, AB, ABC1 sıralaması…