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        Haberler Bilgi REYTİNG SONUÇLARI 26 EKİM 2026: Uzak Şehir mi, Altı Üstü İstanbul mu? Dünün Total, AB ve ABC1 reyting sıralamasına göre zirvede kim var?

        REYTİNG SONUÇLARI 26 EKİM 2026: Uzak Şehir mi, Altı Üstü İstanbul mu? Dünün Total, AB ve ABC1 reyting sıralamasına göre zirvede kim var?

        26 Ekim 2026 Pazartesi reyting sonuçları, televizyon izleyicilerinin gündeminde. Dün akşam Kanal D'de Uzak Şehir, ATV'de Altı Üstü İstanbul, NOW'da Sevdam Karadeniz ve TRT 1'de Evlilik Güzeldir dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Show TV'nin sevilen komedi programı Güldür Güldür Show'un tekrar bölümü yayınlanırken TV8'de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümüyle ekrana geldi. Şimdi ise tüm gözler Total, AB ve ABC1 sıralamalarına çevrilmiş durumda. Peki, dün akşam en çok ne izlendi, Total, AB ve ABC1'de dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte 26 Ekim 2026 reyting sonuçlarına ilişkin son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 07:32 Güncelleme:
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        26 Ekim 2026 Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında yaşanan reyting rekabetinin ardından gözler izlenme oranlarına çevrildi. Haftanın ilk gününde Kanal D'de Uzak Şehir, ATV'de Altı Üstü İstanbul, NOW'da Sevdam Karadeniz, TRT 1'de Evlilik Güzeldir, TV8'de MasterChef Türkiye ve Show TV'de Güldür Güldür Show yapımları izleyicilerle buluştu. Star TV'de ise Beyaz Saray Düştü filmi yayınlandı. Özellikle geçen hafta Total ve ABC1 kategorilerinde Altı Üstü İstanbul'un, AB grubunda ise Uzak Şehir'in birinci olması, bu haftaki sonuçlara yönelik merakı artırdı. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Uzak Şehir mi, Altı Üstü İstanbul mu birinci oldu? İşte 26 Ekim 2026 reyting sonuçları ile Total, AB, ABC1 sıralaması…

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        26 EKİM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        26 Ekim 2026 Pazartesi gününe ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki sıralamanın 27 Ekim Salı günü saat 10.00’da açıklanması bekleniyor.

        Üç kategoride sıralamaların açıklanmasıyla birlikte pazartesi akşamının reyting tablosu da netleşecek.

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        26 EKİM 2026 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        Total kategorisinde ilk 10’a giren yapımlar henüz belli olmadı.

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        26 EKİM 2026 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

        AB kategorisinde ilk 10’a giren yapımlar henüz belli olmadı.

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        26 EKİM 2026 PAZARTESİ ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        ABC1 kategorisinin ilk 10 sıralaması da henüz açıklanmadı. Geçen hafta bu kategoride Altı Üstü İstanbul'un birinci, Uzak Şehir'in ikinci olması nedeniyle iki dizi arasındaki rekabetin sonucu merak ediliyor.

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