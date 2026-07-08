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        Haberler Bilgi Magazin RUHSAR GÜLTEKİN KİMDİR? Ruhsar Gültekin kaç yaşında, yoğun bakımda mı, sağlık durumu nasıl? Ruhsar Gültekin hangi dizilerde oynadı?

        RUHSAR GÜLTEKİN KİMDİR? Ruhsar Gültekin kaç yaşında, yoğun bakımda mı, sağlık durumu nasıl? Ruhsar Gültekin hangi dizilerde oynadı?

        Türk tiyatrosu ve ekranların tanınan oyuncularından Ruhsar Gültekin, sağlık durumuna ilişkin gelişmelerle gündeme geldi. Şiddetli baş ağrısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvuran Gültekin'in beyin kanaması geçirdiği belirlenirken, usta oyuncunun müşahede altına alındığı öğrenildi. Sevenlerini endişelendiren bu gelişmenin ardından Ruhsar Gültekin'in hayatı ve kariyeri de merak konusu oldu. Peki, Ruhsar Gültekin kimdir, kaç yaşında, hangi yapımlarda rol aldı? İşte oyuncunun yaşamına ve sanat kariyerine dair merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 15:08 Güncelleme:
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        Sahne ve ekran kariyeriyle geniş bir izleyici kitlesinin tanıdığı Ruhsar Gültekin, geçirdiği sağlık sorunuyla sevenlerini endişelendirdi. Şiddetli baş ağrısı ve kusma şikayetiyle Küçükçekmece’deki özel bir hastaneye başvuran Gültekin’in beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. İlk ameliyatını başarıyla atlatan usta oyuncu, tedavi süreci devam ederken ikinci kez beyin kanaması geçirmesi üzerine yeniden acil ameliyata alındı. Dün akşam gerçekleştirilen operasyonun da başarılı geçtiği belirtilirken, Gültekin’in sağlık durumunun yakından takip edildiği açıklandı. Peki, Ruhsar Gültekin kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı? İşte sanatçının hayatı ve kariyerine ilişkin merak edilenler...

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        RUHSAR GÜLTEKİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

        Ruhsar Gültekin, 30 Eylül 1963 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Asıl adı Ruhsar Senyücel'dir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Gültekin, uzun yıllardır Türk tiyatrosuna ve televizyonuna önemli katkılarda bulunmuştur.

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        RUHSAR GÜLTEKİN HANGİ DİZİLERDE VE FİLMLERDE ROL ALDI?

        Kariyeri boyunca birçok dizi ve filmde rol alan Ruhsar Gültekin, özellikle "Yeter Anne" (2002), "Organik Aşk" (2018) ve "Senden Daha Güzel" gibi yapımlardaki performanslarıyla tanınmaktadır. Ayrıca "Sen Harikasın" dizisinin 2. ve 3. sezonlarında da rol almıştır. Gültekin, oyunculuk yeteneğiyle geniş bir hayran kitlesi edinmiştir.

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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