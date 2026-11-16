Sağlık Bakanlığı 38 bin hekim dışı personel alımı ne zaman? 2026 Sağlık Bakanlığı hekim dışı personel alımı başvuru şartları neler, kadro ve branş dağılımı nasıl?
Sağlık Bakanlığı 38 bin hekim dışı personel alımı için bekleyiş sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıl sonuna kadar 38 bin hekim dışı personel alımı için ilana çıkılacağını duyurmasının ardından gözler başvuru takvimine çevrildi. Hemşire, ebe, sağlık teknikeri ve diğer sağlık kadrolarında görev almak isteyen adaylar, başvuru tarihleri, şartları ve kontenjanları için araştırmalarını sürdürürken Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan alıma dair yeni bir açıklama geldi. Peki, Sağlık Bakanlığı 38 bin hekim dışı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler, kadro ve branş dağılımı nasıl? İşte 2026 Sağlık Bakanlığı hekim dışı personel alımına ilişkin son gelişmeler…
Sağlık Bakanlığı 38 bin hekim dışı personel alımı başvuru tarihleri gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada 38 bin hekim dışı personel alımı için ilana çıkılacağını duyurmuştu. Bu açıklama sonrası hekim dışı personel alımı başvuru takvimi, şartları, kadro ve branş dağılımı için gözler Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalara çevrildi. Hemşirelik, ebelik, sağlık teknikerliği ve diğer kadrolar için başvuruda bulunmak isteyen adaylar ''Sağlık Bakanlığı hekim dışı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler, kadro ve branş dağılımı nasıl olacak?'' sorularına yanıt ararken Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan bir son dakika açıklaması geldi. İşte 38 bin hekim dışı personel alımına ilişkin merak edilenler…
SAĞLIK BAKANLIĞI 38 BİN HEKİM DIŞI PERSONEL ALACAK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü yaptığı açıklamada 2026 yılı sona ermeden Sağlık Bakanlığı bünyesine 38 bin hekim dışı personel alımı için ilana çıkılacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Sağlık hizmetlerinin en nitelikli şekilde vatandaşlarımıza sunulması bizim her zaman önceliğimiz olmuştur. Bu amaçla yeni bir adım daha atıyor, 2026 yılı bitmeden 38 bin hekim dışı personel alma ilanına çıkacağımızın müjdesini burada sizlerle paylaşıyorum."
Buna göre Sağlık Bakanlığı 38 bin hekim dışı personel alımı ilanı, 2026 yılı bitmeden yayımlanacak. Ancak başvuru tarihleri henüz açıklanmadı.
BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN YENİ AÇIKLAMA
Sağlık Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Komisyon toplantısında Bakanlığın çalışmaları ve gelecek dönem hedefleri hakkında sunum yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, merakla beklenen 38 bin personel alımına ilişkin açıklamada bulundu.
Bakan Memişoğlu açıklamasında, ''Sağlık ailemizi her geçen gün güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda Sayın Cumhurbaşkanımız, yakın zamanda 38 bin personel alım müjdesini vermişti. İstihdam süreci ile ilgili çalışmalarımızda son aşamaya geldik. Detayları en kısa sürede kamuoyu ile paylaşacağız.'' ifadelerini kullandı.
2026 SAĞLIK BAKANLIĞI 38 BİN HEKİM DIŞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasına göre, Sağlık Bakanlığı 38 bin hekim dışı personel alımı ilanı yıl sona ermeden yayımlanacak.
Ancak 38 bin hekim dışı personel alımı başvurularının başlayacağı tarih henüz belli olmadı. Başvuru tarihleri Sağlık Bakanlığı'nın yayımlayacağı duyuruyla netleşecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI 38 BİN HEKİM DIŞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Sağlık Bakanlığı 38 bin hekim dışı personel alımı başvuru şartları henüz açıklanmadı.
Adayların hangi öğrenim düzeyinden başvuru yapabileceği, mezuniyet kriterleri ve diğer özel koşullar resmi ilanla belli olacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI 38 BİN HEKİM DIŞI PERSONEL ALIMINDA KPSS ŞARTI OLACAK MI?
Sağlık Bakanlığı personel alımı için araştırılan konular arasında KPSS puan şartı da bulunuyor. Bakanlığın geçmiş yıllardaki sözleşmeli personel alımlarında KPSS sonuçları esas alınarak merkezi yerleştirme işlemleri gerçekleştirilmişti.
Ancak 38 bin kişilik yeni alımda hangi KPSS puan türlerinin kullanılacağı ve taban puan uygulanıp uygulanmayacağı henüz açıklanmadı.
Adayların 2026 KPSS puanlarıyla başvuru yapıp yapamayacağı, hangi öğrenim düzeylerinden personel alınacağı ve tercih işlemlerinin nasıl yürütüleceği yayımlanacak kılavuzla kesinleşecek.
38 BİN HEKİM DIŞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?
Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı kadro ve branş dağılımı da henüz açıklanmadı.
Yeni alımda özellikle hemşire, ebe, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni ve tıbbi sekreter kadrolarına ayrılacak kontenjanlar merak ediliyor. Bunun yanı sıra temizlik personeli, güvenlik görevlisi, büro personeli ve diğer destek hizmetlerinde alım yapılıp yapılmayacağı da araştırılıyor.
Ancak hangi meslek grubuna kaç kişilik kontenjan ayrılacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Kadroların illere, hastanelere ve sağlık kuruluşlarına göre dağılımının da personel alımı ilanıyla açıklanması bekleniyor.
38 BİN HEKİM DIŞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?
Sağlık Bakanlığı'nın önceki dönemlerde gerçekleştirdiği sözleşmeli personel alımlarında tercihler, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılırken sürekli işçi alımlarında İŞKUR başvuru ekranı kullanılmıştı.
Yeni alımın hangi personel statülerini kapsayacağı ve başvuruların hangi platform üzerinden alınacağı henüz açıklanmadı.
Bu yıl da sözleşmeli personel alımlarının ÖSYM, sürekli işçi alımlarının ise İŞKUR aracılığıyla yürütülmesi bekleniyor. Adayların resmi ilan yayımlanana kadar bu platformları ve Sağlık Bakanlığının duyurularını takip etmesi gerekiyor.