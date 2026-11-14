Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Sağlık Bakanlığı bünyesine 38 bin personel alımı yapılacak. Hekim dışı personel ve sürekli işçi alımı başvuru tarihi, şartları ve kadro dağılımı merak ediliyor. Hemşirelik, ebelik, sağlık teknikerliği ve teknisyenlik başta olmak üzere büro personeli, güvenlik görevlisi, temizlik personeli ve şoför gibi pek çok alanda kadro alımının yapılması bekleniyor. Peki, 2026 Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır ve şartları nelerdir?
Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı yapılacak. Sağlık sektöründe istihdam fırsatı bekleyen adayların gündemine yerleşen açıklamanın ardından gözler Sağlık Bakanlığı'na çevrildi. Peki Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı ne zaman başlayacak, şartları nelerdir?
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SON DURUM
"İstanbul Üniversitesi Hastanesi Çapa Yerleşkesi Toplu Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni"nde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 yılı bitmeden 38 bin hekim dışı personel alımının yapılacağının müjdesini verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı bağlantılara geçmeden önce vatandaşlara sevindirici bir haber vermek istediğini aktararak, "Sağlık hizmetlerinin en nitelikli şekilde vatandaşlarımıza sunulması bizim her zaman önceliğimiz olmuştur. Bu amaçla yeni bir adım daha atıyor, 2026 yılı bitmeden 38 bin hekim dışı personel alma ilanına çıkacağımız müjdesini burada sizlerle paylaşıyorum. Sağlık Bakanlığımız alıma dair takvimi ve detayları önümüzdeki günlerde açıklayacak. 'Hayırlı uğurlu olsun." dedi.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ Mİ?
Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı başvuru takvimi, kadro dağılımı ve şartlar henüz belli olmadı. Konuya ilişkin açıklama gelmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.
38 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Sağlık Bakanlığının 38 bin kişilik personel alımında başvuru yöntemi, tercih edilecek kadronun niteliğine göre farklılık gösterecek. Sürekli işçi kadroları için başvuruların Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınması beklenirken, sözleşmeli personel alımlarında ÖSYM'nin tercih sistemi kullanılabilecek.