Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SON DURUM

"İstanbul Üniversitesi Hastanesi Çapa Yerleşkesi Toplu Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni"nde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 yılı bitmeden 38 bin hekim dışı personel alımının yapılacağının müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı bağlantılara geçmeden önce vatandaşlara sevindirici bir haber vermek istediğini aktararak, "Sağlık hizmetlerinin en nitelikli şekilde vatandaşlarımıza sunulması bizim her zaman önceliğimiz olmuştur. Bu amaçla yeni bir adım daha atıyor, 2026 yılı bitmeden 38 bin hekim dışı personel alma ilanına çıkacağımız müjdesini burada sizlerle paylaşıyorum. Sağlık Bakanlığımız alıma dair takvimi ve detayları önümüzdeki günlerde açıklayacak. 'Hayırlı uğurlu olsun." dedi.